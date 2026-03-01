Доба на Запоріжжі: понад 780 ударів, є загиблий та поранені

Окупанти за добу атакували 36 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів Запорізького району одна людина загинула, ще двоє поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Загалом впродовж доби окупанти завдали 781 удар по 36 населених пунктах Запорізької області.

Авіаудари та атаки БпЛА

Війська РФ здійснили 11 авіаударів по Малокатеринівці, Біленькому, Зірниці, Новоукраїнці, Гуляйпільському, Чарівному, Гіркому, Долинці та Цвітковому.

519 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Вільнянськ, Новомиколаївку, Новогупалівку, Червонодніпровку, Грізне, Михайлівське, Біленьке, Володимирівське, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Мирне, Святопетрівку, Криничне, Варварівку, Добропілля та Нове Запоріжжя.

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Обстріли з РСЗВ та артудари

Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Лук’янівському, Новоандріївці, Малій Токмачці, Гуляйпільському, Гіркому та Косівцевому.

245 артилерійських ударів прийшлися по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Староукраїнці, Криничному, Добропіллю та Новому Запоріжжю.

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