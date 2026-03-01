Сутки в Запорожской области: более 780 ударов, есть погибший и раненые

Оккупанты за сутки атаковали 36 населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрелов Запорожского района один человек погиб, еще двое ранены.

Об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров, передает Цензор. НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Всего за сутки оккупанты нанесли 781 удар по 36 населенным пунктам Запорожской области.

Авиаудары и атаки БПЛА

Войска РФ нанесли 11 авиаударов по Малокатериновке, Беленькому, Зарнице, Новоукраинке, Гуляйпольскому, Чаривному, Горькому, Долинке и Цветково.

519 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Вольнянск, Новониколаевку, Новогупаловку, Червоноднепровку, Грозное, Михайловское, Беленькое, Владимировское, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Мирное, Святопетровку, Криничное, Варваровку, Доброполье и Новое Запорожье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты за сутки 664 раза обстреляли Запорожскую область: повреждены дома, автомобили и инфраструктура

Обстрелы из РСЗО и артудары

Зафиксировано 6 обстрелов из РСЗО по Лукьяновскому, Новоандреевке, Малой Токмачке, Гуляйпольскому, Горкому и Косовцевому.

245 артиллерийских ударов пришлись по Червоноднепровке, Степногорску, Приморскому, Павловке, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Староукраинке, Криничному, Доброполью и Новому Запорожью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака БПЛА на Запорожье: горят дома, травмированы 4 человека, из них один подросток. ФОТО