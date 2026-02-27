Массированная атака БПЛА на Запорожскую область: горят дома, травмированы 4 человека, из них один подросток. ФОТО
В ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар БПЛА по одному из населенных пунктов в Запорожском районе. Поврежден жилой сектор и газопровод.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС Украины.
"В результате ударов травмированы четыре человека, из них один подросток.
В результате обстрела по нескольким адресам произошло возгорание двух жилых домов, хозяйственной постройки, легкового автомобиля и газопровода низкого давления.
Кроме этого, взрывной волной и обломками частично повреждены жилые дома.
Последствия вражеской атаки
Oleksandr Valovyi
Kravchenko Igor
