Новости Обстрелы Запорожской области
2 848 2

Массированная атака БПЛА на Запорожскую область: горят дома, травмированы 4 человека, из них один подросток. ФОТО

В ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар БПЛА по одному из населенных пунктов в Запорожском районе. Поврежден жилой сектор и газопровод.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС Украины.

"В результате ударов травмированы четыре человека, из них один подросток.

В результате обстрела по нескольким адресам произошло возгорание двух жилых домов, хозяйственной постройки, легкового автомобиля и газопровода низкого давления.

Кроме этого, взрывной волной и обломками частично повреждены жилые дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате атаки россиян на Орехов пострадал местный житель

Последствия вражеской атаки

Массированная атака БПЛА на Запорожье: горят дома, есть пострадавшие

беспилотник (2879) Запорожье (739) обстрел (15092) Запорожская область (2205) Донецкая область (5672) Волновахский район (345) Запорожский район (420)
Мешканців Запоріжжя, мабуть, рятують і його екс-голова Бриль, з своєю командою на мерседесах??? Або Яценюк з віце-прем'єр міністрами Зубковим та купою держсекретарів з КМУ і ЦОВВ???
27.02.2026 10:55 Ответить
А може діюча влада має рятувати,а не минула .
27.02.2026 12:26 Ответить
 
 