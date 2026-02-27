Масована атака БпЛА на Запоріжжя: горять будинки, травмовані 4 людини, з них один підліток. ФОТО

У ніч проти 27 лютого окупанти вдарили БпЛА по одному із населених пунктів у Запорізькому районі. Пошкоджено житловий сектор і газопровід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС України.

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"Внаслідок ударів травмовано чотири людини, з них один підліток.

В результаті обстрілу за декількома адресами сталося загоряння двох житлових будинків, господарчої споруди, легкового автомобіля та газопроводу низького тиску.

Крім цього, вибуховою хвилею та уламками частково пошкоджені житлові будинки.

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Наслідки ворожої атаки





