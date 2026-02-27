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Новини Обстріли Запорізької області
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Масована атака БпЛА на Запоріжжя: горять будинки, травмовані 4 людини, з них один підліток. ФОТО

У ніч проти 27 лютого окупанти вдарили БпЛА по одному із населених пунктів у Запорізькому районі. Пошкоджено житловий сектор і газопровід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС України.

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"Внаслідок ударів травмовано чотири людини, з них один підліток.

В результаті обстрілу за декількома адресами сталося загоряння двох житлових будинків, господарчої споруди, легкового автомобіля та газопроводу низького тиску.

Крім цього, вибуховою хвилею та уламками частково пошкоджені житлові будинки.

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Наслідки ворожої атаки

Масована атака БпЛА на Запоріжжя: горять будинки, є постраждалі
Масована атака БпЛА на Запоріжжя: горять будинки, є постраждалі
Масована атака БпЛА на Запоріжжя: горять будинки, є постраждалі

Автор: 

безпілотник БпЛА (5924) Запоріжжя (2569) обстріл (34335) Запорізька область (4936) Донецька область (11274) Волноваський район (372) Запорізький район (592)
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Мешканців Запоріжжя, мабуть, рятують і його екс-голова Бриль, з своєю командою на мерседесах??? Або Яценюк з віце-прем'єр міністрами Зубковим та купою держсекретарів з КМУ і ЦОВВ???
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27.02.2026 10:55 Відповісти
А може діюча влада має рятувати,а не минула .
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27.02.2026 12:26 Відповісти
 
 