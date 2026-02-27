Масована атака БпЛА на Запоріжжя: горять будинки, травмовані 4 людини, з них один підліток. ФОТО
У ніч проти 27 лютого окупанти вдарили БпЛА по одному із населених пунктів у Запорізькому районі. Пошкоджено житловий сектор і газопровід.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС України.
"Внаслідок ударів травмовано чотири людини, з них один підліток.
В результаті обстрілу за декількома адресами сталося загоряння двох житлових будинків, господарчої споруди, легкового автомобіля та газопроводу низького тиску.
Крім цього, вибуховою хвилею та уламками частково пошкоджені житлові будинки.
Наслідки ворожої атаки
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар27.02.2026 10:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Kravchenko Igor
показати весь коментар27.02.2026 12:26 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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