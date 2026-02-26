Унаслідок атаки росіян на Оріхів постраждав місцевий мешканець
Сьогодні, 26 лютого російські військові завдали удару по прифронтовому місту Оріхів у Запорізькій області, унаслідок чого є поранений.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"росіяни обстріляли Оріхів. Дістав поранень місцевий мешканець. Постраждалому надається уся необхідна медична допомога", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, 25 лютого повідомлялося, що ворог атакував Оріхів: одна людина загинула, доля ще однієї – невідома.
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