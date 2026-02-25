Ворог атакував Оріхів: одна людина загинула, доля ще однієї – невідома

Сьогодні, 25 лютого російські військові завдали удару артилерією по прифронтовому місту Оріхів у Запорізькій області, унаслідок чого є загиблий.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що внаслідок атаки загинув 61-річний чоловік. Доля ще однієї людини невідома.

Нині тривають пошукові роботи.

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Крім того, через ворожий удар зруйновано будинки.

Що передувало?

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни завдали 643 удари по 32 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок обстрілів четверо людей загинули, ще двоє дістали поранення

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