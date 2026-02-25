Враг атаковал Орехов: один человек погиб, судьба еще одного - неизвестна
Сегодня, 25 февраля, российские военные нанесли артиллерийский удар по прифронтовому городу Орехов в Запорожской области, в результате чего есть погибший.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Отмечается, что в результате атаки погиб 61-летний мужчина. Судьба еще одного человека неизвестна.
В настоящее время продолжаются поисковые работы.
Кроме того, в результате вражеского удара разрушены дома.
Что предшествовало?
Напомним, за прошедшие сутки россияне нанесли 643 удара по 32 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов четыре человека погибли, еще двое получили ранения
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль