В Запорожье взрывной волной ранены три человека, в том числе ребенок, — ОВА. ВИДЕО

В Запорожье в результате российской атаки ранены три человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Атака на Запорожье: поврежден многоквартирный дом 

По словам Федорова, взрывной волной и обломками поврежден многоквартирный дом. Также есть повреждения объекта инфраструктуры. Другие последствия атаки устанавливаются.

Федоров также сообщил, что Запорожье атаковали российские беспилотники. 

Также глава ОВА выложил видео с последствиями российского обстрела.

Ранее мы сообщали, что вечером 23 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города. В ряде населенных пунктов звучит сигнал воздушной тревоги.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Где защита, Фёдоров?
24.02.2026 02:36 Ответить
Москалі усі підари!
24.02.2026 06:51 Ответить
Ничего, мы порадуемся прорванной трубе отопления в каком-нибудь томске.
24.02.2026 07:04 Ответить
 
 