В Запорожье взрывной волной ранены три человека, в том числе ребенок, — ОВА. ВИДЕО

В Запорожье в результате российской атаки ранены три человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атака на Запорожье: поврежден многоквартирный дом

По словам Федорова, взрывной волной и обломками поврежден многоквартирный дом. Также есть повреждения объекта инфраструктуры. Другие последствия атаки устанавливаются.

Федоров также сообщил, что Запорожье атаковали российские беспилотники.

Также глава ОВА выложил видео с последствиями российского обстрела.

Ранее мы сообщали, что вечером 23 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города. В ряде населенных пунктов звучит сигнал воздушной тревоги.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Напомним, враг более 40 раз атаковал Днепропетровскую область: один человек погиб, еще один – ранен.

Читайте также: Волонтер Денис Христов (Голландец) попал под российский обстрел в Харьковской области. ФОТО 18+