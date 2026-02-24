В Запорожье взрывной волной ранены три человека, в том числе ребенок, — ОВА. ВИДЕО
В Запорожье в результате российской атаки ранены три человека, в том числе ребенок.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Атака на Запорожье: поврежден многоквартирный дом
По словам Федорова, взрывной волной и обломками поврежден многоквартирный дом. Также есть повреждения объекта инфраструктуры. Другие последствия атаки устанавливаются.
Федоров также сообщил, что Запорожье атаковали российские беспилотники.
Также глава ОВА выложил видео с последствиями российского обстрела.
Ранее мы сообщали, что вечером 23 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города. В ряде населенных пунктов звучит сигнал воздушной тревоги.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Напомним, враг более 40 раз атаковал Днепропетровскую область: один человек погиб, еще один – ранен.
