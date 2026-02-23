РУС
Россия атакует Украину ударными дронами вечером 23 февраля, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

Атака Шахедов 23 февраля

Вечером 22 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 17:07 - сообщалось о БПЛА в направлении Харькова.

В 17:47 - БПЛА из акватории Черного моря на Николаевщину, курс северный.

Обновленная информация

В 19:32 - угроза применения баллистического вооружения.

В 19:47 - Харьковщина: группы БпЛА с севера мимо Золочев, Ольшаны, курс - южный.

В 19:51 - группа БПЛА из Днепропетровщины в направлении Кировоградщины.

В 19:53 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Обновленная информация

В 20:35 - угроза применения баллистического вооружения.

В 20:37 – ракета через Одесщину.

Обновленная информация

В 20:52 – Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Обновленная информация

В 21:00 сообщалось о пусках КАБ в Сумскую область.

В 21:08 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье и Донбасс.

В 21:36 – Воздушные силы ВСУ сообщают:

  • БпЛА из Донбасса в направлении Лозовой (Харьковщина).
  • Несколько групп БПЛА на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

В 22:10 - пуски КАБ на Запорожье.

В 22:12 - вражеские цели зафиксированы на следующих направлениях:

  • БпЛА в направлении Запорожья.
  • Харьковщина: БпЛА мимо Коломака, Старого Мерчика в северо-западном направлении.

В 22:31 - Группы вражеских БПЛА:

  • Через Херсонщину в направлении Кривого Рога.
  • Несколько групп БПЛА курсом на Павлоград.

Обновленная информация

В 23:04 - Кривой Рог - группы БпЛА курсом на город.

В 23:23 - БпЛА курсом на Запорожье.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

+6
Тільки но прилетів Циркон по Одещині, вартість цієї залізяки 10 млн$ , йбнрсня готова траву жерти, але винищити нас(
23.02.2026 21:25 Ответить
+4
Цікаво...
Тільки вчора слухала чувачка експерта, який пояснював що потенціал рашистів майже на нулі. Грошів нема. Людей нема. Зброї нема.
А наш зростає як рейтинг найвеличнішого у його мріях.
Чим же вони нас атакувати можуть
23.02.2026 20:40 Ответить
+4
Кацапи запустили по Україні шахеди.🤔
Зараз Зеленський прохрипить щось потужне.
Гідна відповідь агресору на його обстріли!
Так тримати Володя!🤦‍♂️
23.02.2026 21:08 Ответить
Один гелікоптер за день збиває до десятка шахедів. Де сотні гелікоптерів, де сотні легкомоторної авіації? Треба масштабуватися.
Шахеди атакують зграями. Назустріч вилітає зграя аналоговнет антишахедів. Збивають, або дистанційно підривають. Якщо ні,- летять в країну пацаків, де зроблений пуск.
23.02.2026 21:22 Ответить
Якщо б навіть звідкись взялися ті сотні гелікоптерів, де пілотів і персоналу стільки взяти? І багато чого ще.
23.02.2026 23:41 Ответить
Тільки но прилетів Циркон по Одещині, вартість цієї залізяки 10 млн$ , йбнрсня готова траву жерти, але винищити нас(
23.02.2026 21:25 Ответить
Кацапня озвіріла і ніяк не здохне, озвірівша мразь 😡
23.02.2026 23:24 Ответить
 
 