Россия атакует Украину ударными дронами вечером 23 февраля, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

Вечером 22 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В 17:07 - сообщалось о БПЛА в направлении Харькова.

В 17:47 - БПЛА из акватории Черного моря на Николаевщину, курс северный.

Обновленная информация

В 19:32 - угроза применения баллистического вооружения.

В 19:47 - Харьковщина: группы БпЛА с севера мимо Золочев, Ольшаны, курс - южный.

В 19:51 - группа БПЛА из Днепропетровщины в направлении Кировоградщины.

В 19:53 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Обновленная информация

В 20:35 - угроза применения баллистического вооружения.

В 20:37 – ракета через Одесщину.

Обновленная информация

В 20:52 – Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Обновленная информация

В 21:00 сообщалось о пусках КАБ в Сумскую область.

В 21:08 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье и Донбасс.

В 21:36 – Воздушные силы ВСУ сообщают:

БпЛА из Донбасса в направлении Лозовой (Харьковщина).

Несколько групп БПЛА на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

В 22:10 - пуски КАБ на Запорожье.

В 22:12 - вражеские цели зафиксированы на следующих направлениях:

БпЛА в направлении Запорожья.

Харьковщина: БпЛА мимо Коломака, Старого Мерчика в северо-западном направлении.

В 22:31 - Группы вражеских БПЛА:

Через Херсонщину в направлении Кривого Рога.

Несколько групп БПЛА курсом на Павлоград.

Обновленная информация

В 23:04 - Кривой Рог - группы БпЛА курсом на город.

В 23:23 - БпЛА курсом на Запорожье.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что враг более 40 раз атаковал Днепропетровскую область: один человек погиб, еще один - ранен.

Читайте также: Волонтер Денис Христов (Голландец) попал под российский обстрел в Харьковской области. ФОТО 18+