Россия атакует Украину ударными дронами вечером 23 февраля, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)
Вечером 22 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 17:07 - сообщалось о БПЛА в направлении Харькова.
В 17:47 - БПЛА из акватории Черного моря на Николаевщину, курс северный.
Обновленная информация
В 19:32 - угроза применения баллистического вооружения.
В 19:47 - Харьковщина: группы БпЛА с севера мимо Золочев, Ольшаны, курс - южный.
В 19:51 - группа БПЛА из Днепропетровщины в направлении Кировоградщины.
В 19:53 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Обновленная информация
В 20:35 - угроза применения баллистического вооружения.
В 20:37 – ракета через Одесщину.
Обновленная информация
В 20:52 – Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Обновленная информация
В 21:00 сообщалось о пусках КАБ в Сумскую область.
В 21:08 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье и Донбасс.
В 21:36 – Воздушные силы ВСУ сообщают:
- БпЛА из Донбасса в направлении Лозовой (Харьковщина).
- Несколько групп БПЛА на границе Днепропетровской и Запорожской областей.
В 22:10 - пуски КАБ на Запорожье.
В 22:12 - вражеские цели зафиксированы на следующих направлениях:
- БпЛА в направлении Запорожья.
- Харьковщина: БпЛА мимо Коломака, Старого Мерчика в северо-западном направлении.
В 22:31 - Группы вражеских БПЛА:
- Через Херсонщину в направлении Кривого Рога.
- Несколько групп БПЛА курсом на Павлоград.
Обновленная информация
В 23:04 - Кривой Рог - группы БпЛА курсом на город.
В 23:23 - БпЛА курсом на Запорожье.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее сообщалось, что враг более 40 раз атаковал Днепропетровскую область: один человек погиб, еще один - ранен.
Тільки вчора слухала чувачка експерта, який пояснював що потенціал рашистів майже на нулі. Грошів нема. Людей нема. Зброї нема.
А наш зростає як рейтинг найвеличнішого у його мріях.
Чим же вони нас атакувати можуть
Зараз Зеленський прохрипить щось потужне.
Гідна відповідь агресору на його обстріли!
Так тримати Володя!🤦♂️
Шахеди атакують зграями. Назустріч вилітає зграя аналоговнет антишахедів. Збивають, або дистанційно підривають. Якщо ні,- летять в країну пацаків, де зроблений пуск.