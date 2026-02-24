УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13549 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
5 012 14

Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 23 лютого, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Атака Шахедів 23 лютого

Увечері 23 лютого триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

О 17:07 - повідомлялося про БпЛА в напрямку Харкова.

О 17:47 - БпЛА з акваторії Чорного моря на Миколаївщину, курс північний.

Оновлена інформація

О 19:32 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 19:47 - Харківщина: групи БпЛА із півночі повз Золочів, Вільшани, курс - південний.

О 19:51 - Група БпЛА із Дніпропетровщини у напрямку Кіровоградщини.

О 19:53 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 20:35 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 20:37 - Ракета через Одещину.

Оновлена інформація

О 20:52 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 21:00 - повідомлялося про пуски КАБ на Сумщину.

О 21:08 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя та Донеччину.

О 21:36 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють: 

  • БпЛА із Донеччини у напрямку Лозової (Харківщина).
  • Декілька груп БпЛА на межі Дніпропетровської та Запорізької областей.

О 22:10 - Пуски КАБ на Запоріжжя.

О 22:12  - Ворожі цілі зафіксовані на таких напрямках: 

  • БпЛА у напрямку Запоріжжя.
  • Харківщина: БпЛА повз Коломак, Старий Мерчик у північно-західному напрямку.

О 22:31 - Групи ворожих БпЛА: 

  • Через Херсонщину у напрямку Кривого Рогу.
  • Декілька груп БпЛА курсом на Павлоград.

Оновлена інформація

О 23:04 -  Кривий Ріг - групи БпЛА курсом на місто.

О 23:23 - БпЛА курсом на Запоріжжя.

Оновлена інформація

О 01:01 - Харківщина: БпЛА повз Шевченкове, Печеніги у напрямку Харкова.

 О 01:43 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 02:01 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Також читайте: Волонтер Денис Христов (Голландець) потрапив під російський обстріл на Харківщині. ФОТО 18+

Автор: 

безпілотник БпЛА (5916) обстріл (34256) атака (1579) Шахед (2234)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Тільки но прилетів Циркон по Одещині, вартість цієї залізяки 10 млн$ , йбнрсня готова траву жерти, але винищити нас(
показати весь коментар
23.02.2026 21:25 Відповісти
+5
Кацапня озвіріла і ніяк не здохне, озвірівша мразь 😡
показати весь коментар
23.02.2026 23:24 Відповісти
+4
Цікаво...
Тільки вчора слухала чувачка експерта, який пояснював що потенціал рашистів майже на нулі. Грошів нема. Людей нема. Зброї нема.
А наш зростає як рейтинг найвеличнішого у його мріях.
Чим же вони нас атакувати можуть
показати весь коментар
23.02.2026 20:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво...
Тільки вчора слухала чувачка експерта, який пояснював що потенціал рашистів майже на нулі. Грошів нема. Людей нема. Зброї нема.
А наш зростає як рейтинг найвеличнішого у його мріях.
Чим же вони нас атакувати можуть
показати весь коментар
23.02.2026 20:40 Відповісти
Видимо ошибался чувачок.
показати весь коментар
23.02.2026 20:47 Відповісти
То все окозамилювання, як і те що хтось казав що ракет в них на два три тижні..
показати весь коментар
24.02.2026 01:22 Відповісти
Кацапи запустили по Україні шахеди.🤔
Зараз Зеленський прохрипить щось потужне.
Гідна відповідь агресору на його обстріли!
Так тримати Володя!🤦‍♂️
показати весь коментар
23.02.2026 21:08 Відповісти
Здається так відбувається щоразу...
показати весь коментар
23.02.2026 22:44 Відповісти
Один гелікоптер за день збиває до десятка шахедів. Де сотні гелікоптерів, де сотні легкомоторної авіації? Треба масштабуватися.
Шахеди атакують зграями. Назустріч вилітає зграя аналоговнет антишахедів. Збивають, або дистанційно підривають. Якщо ні,- летять в країну пацаків, де зроблений пуск.
показати весь коментар
23.02.2026 21:22 Відповісти
Якщо б навіть звідкись взялися ті сотні гелікоптерів, де пілотів і персоналу стільки взяти? І багато чого ще.
показати весь коментар
23.02.2026 23:41 Відповісти
Тільки но прилетів Циркон по Одещині, вартість цієї залізяки 10 млн$ , йбнрсня готова траву жерти, але винищити нас(
показати весь коментар
23.02.2026 21:25 Відповісти
Кацапня озвіріла і ніяк не здохне, озвірівша мразь 😡
показати весь коментар
23.02.2026 23:24 Відповісти
 
 