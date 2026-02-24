Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 23 лютого, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)
Увечері 23 лютого триває атака російських дронів на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
О 17:07 - повідомлялося про БпЛА в напрямку Харкова.
О 17:47 - БпЛА з акваторії Чорного моря на Миколаївщину, курс північний.
Оновлена інформація
О 19:32 - Загроза застосування балістичного озброєння.
О 19:47 - Харківщина: групи БпЛА із півночі повз Золочів, Вільшани, курс - південний.
О 19:51 - Група БпЛА із Дніпропетровщини у напрямку Кіровоградщини.
О 19:53 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Оновлена інформація
О 20:35 - Загроза застосування балістичного озброєння.
О 20:37 - Ракета через Одещину.
Оновлена інформація
О 20:52 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Оновлена інформація
О 21:00 - повідомлялося про пуски КАБ на Сумщину.
О 21:08 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя та Донеччину.
О 21:36 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:
- БпЛА із Донеччини у напрямку Лозової (Харківщина).
- Декілька груп БпЛА на межі Дніпропетровської та Запорізької областей.
О 22:10 - Пуски КАБ на Запоріжжя.
О 22:12 - Ворожі цілі зафіксовані на таких напрямках:
- БпЛА у напрямку Запоріжжя.
- Харківщина: БпЛА повз Коломак, Старий Мерчик у північно-західному напрямку.
О 22:31 - Групи ворожих БпЛА:
- Через Херсонщину у напрямку Кривого Рогу.
- Декілька груп БпЛА курсом на Павлоград.
Оновлена інформація
О 23:04 - Кривий Ріг - групи БпЛА курсом на місто.
О 23:23 - БпЛА курсом на Запоріжжя.
Оновлена інформація
О 01:01 - Харківщина: БпЛА повз Шевченкове, Печеніги у напрямку Харкова.
О 01:43 - Загроза застосування балістичного озброєння.
О 02:01 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше повідомлялося, що ворог понад 40 разів атакував Дніпропетровщину: одна людина загинула, ще одна – поранена.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тільки вчора слухала чувачка експерта, який пояснював що потенціал рашистів майже на нулі. Грошів нема. Людей нема. Зброї нема.
А наш зростає як рейтинг найвеличнішого у його мріях.
Чим же вони нас атакувати можуть
Зараз Зеленський прохрипить щось потужне.
Гідна відповідь агресору на його обстріли!
Так тримати Володя!🤦♂️
Шахеди атакують зграями. Назустріч вилітає зграя аналоговнет антишахедів. Збивають, або дистанційно підривають. Якщо ні,- летять в країну пацаків, де зроблений пуск.