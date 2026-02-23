Волонтер Денис Христов (Голландець) потрапив під російський обстріл на Харківщині. ФОТО 18+

Український волонтер Денис Христов, на позивний Голландець, зазнав поранень під час евакуаційної місії в Гусинці, що на Куп’янщині.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Він опублікував фото свого закривавленого обличчя та посіченого осколками евакуаційного автомобілю.

"Ну от і я зʼїздив на евакуацію в Гусинку, що на Купʼянщині. Точніше, не доїхав. Хочете прикол, повертаюсь своїм ходом. Якщо не витіку по дорозі в Харків, напишу своє стандартне повідомлення російським пілотам БпЛА: Не сьогодні під#ри!" - написав у соцмережах Голландець.

Фото: Денис Христов Facebook / Denis Khrystov

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що волонтер зазнав поранень вдень 23 лютого, коли російський FPV-дрон влучив у дорогу, якою той їхав.

Згодом волонтер оприлюднив фото уламка, який дістали з його голови в обласній лікарні Харкова.

Фото: Instagram / denys_khrystov

Більше про волонтера

Денис Христов — український телеведучий, блогер та волонтер. З початку повномасштабного вторгнення рф він почав займатися волонтерством та евакуацією цивільного населення з гарячих точок.

