Волонтер Денис Христов (Голландець) потрапив під російський обстріл на Харківщині. ФОТО 18+

Український волонтер Денис Христов, на позивний Голландець, зазнав поранень під час евакуаційної місії в Гусинці, що на Куп’янщині.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Він опублікував фото свого закривавленого обличчя та посіченого осколками евакуаційного автомобілю.

"Ну от і я зʼїздив на евакуацію в Гусинку, що на Купʼянщині. Точніше, не доїхав. Хочете прикол, повертаюсь своїм ходом. Якщо не витіку по дорозі в Харків, напишу своє стандартне повідомлення російським пілотам БпЛА: Не сьогодні під#ри!" - написав у соцмережах Голландець.

Волонтер Денис Христов потрапив під обстріл РФ
Фото: Денис Христов Facebook / Denis Khrystov
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що волонтер зазнав поранень вдень 23 лютого, коли російський FPV-дрон влучив у дорогу, якою той їхав.

Згодом волонтер оприлюднив фото уламка, який дістали з його голови в обласній лікарні Харкова.

Волонтер Денис Христов поранений на Харківщині
Фото: Instagram / denys_khrystov

Більше про волонтера

  • Денис Христов — український телеведучий, блогер та волонтер. З початку повномасштабного вторгнення рф він почав займатися волонтерством та евакуацією цивільного населення з гарячих точок.

обстріл (34256) евакуація (2530) волонтери (1390) Харківська область (2778) Куп'янський район (748) Гусинка (5)
Топ коментарі
+16
хто має евакуювати цивільних з зони бойових дій ?
волонтери чи "уряд" ЗЄлєнського

нехай пан Христов відправить того осколка ЗЄлі, щоб він застрелився з рогатки !

.
23.02.2026 18:42 Відповісти
+12
Героям слава!
23.02.2026 18:41 Відповісти
+11
Слава Богу що живий.
Молись гарно.
"Делая добро да не унываем"
23.02.2026 18:39 Відповісти
Навіщо цитувати Синодальний? Є достатньо добрих українських перекладів: "не зневіряймось, роблячи добро"
24.02.2026 00:57 Відповісти
Промаже
23.02.2026 18:47 Відповісти
ну да, у чотирьохразового ДеЗЄртира осєчка буде

.

.
23.02.2026 18:50 Відповісти
mg42ua, "янєлох" чітко сказав "я ваш вирок" а потім "я вам нічєго нє должєн".... всі гадали то він сказав конкретно людині а вийшло що всій країні.....
24.02.2026 03:03 Відповісти
Реальный человек. Он у нас, на Времевском выступе работал. Такое впечатление, что ждунам чуть ли не бабло отваливали чтобы согласились выехать
23.02.2026 19:31 Відповісти
Повезло що не в око.
23.02.2026 19:36 Відповісти
Міцні кістки має )
Молодець ! Якнайшвидшого одужання !
23.02.2026 20:37 Відповісти
Гiдна людина рискує своиїм жiттям за ждунiв ((. Мабуть прийшов час залишiть їх там, хай вже сидять, хто дочекається того узкого мира, той отримає те, що заслужив.
23.02.2026 21:01 Відповісти
Дякую за роботу. Одужуйте і бережіть себе!
❤️🖤💙💛
23.02.2026 22:25 Відповісти
Бережи себе друже!Одужуй.
24.02.2026 11:00 Відповісти
 
 