Волонтер Денис Христов (Голландец) попал под российский обстрел на Харьковщине
Украинский волонтер Денис Христов, позывной Голландец, получил ранения во время эвакуационной миссии в Гусинке, что в Купянском районе.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Он опубликовал фото своего окровавленного лица и изрешеченного осколками эвакуационного автомобиля.
"Ну вот и я съездил на эвакуацию в Гусинку, что в Купянском районе. Точнее, не доехал. Хотите прикол, возвращаюсь своим ходом. Если не вытеку по дороге в Харьков, напишу свое стандартное сообщение российским пилотам БПЛА: Не сегодня пид#ры!"- написал в соцсетях Голландец.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что волонтер получил ранения днем 23 февраля, когда российский FPV-дрон попал в дорогу, по которой тот ехал.
Впоследствии волонтер обнародовал фото обломка, который извлекли из его головы в областной больнице Харькова.
Больше о волонтере
- Денис Христов — украинский телеведущий, блогер и волонтер. С начала полномасштабного вторжения РФ он начал заниматься волонтерством и эвакуацией гражданского населения из горячих точек.
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Молись гарно.
"Делая добро да не унываем"
волонтери чи "уряд" ЗЄлєнського
нехай пан Христов відправить того осколка ЗЄлі, щоб він застрелився з рогатки !
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Молодець ! Якнайшвидшого одужання !
❤️🖤💙💛