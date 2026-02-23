Волонтер Денис Христов (Голландец) попал под российский обстрел на Харьковщине

Украинский волонтер Денис Христов, позывной Голландец, получил ранения во время эвакуационной миссии в Гусинке, что в Купянском районе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Он опубликовал фото своего окровавленного лица и изрешеченного осколками эвакуационного автомобиля.

"Ну вот и я съездил на эвакуацию в Гусинку, что в Купянском районе. Точнее, не доехал. Хотите прикол, возвращаюсь своим ходом. Если не вытеку по дороге в Харьков, напишу свое стандартное сообщение российским пилотам БПЛА: Не сегодня пид#ры!"- написал в соцсетях Голландец.

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Фото: Денис Христов Facebook / Denis Khrystov

Фото: Денис Христов Facebook / Denis Khrystov

Фото: Денис Христов Facebook / Denis Khrystov

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что волонтер получил ранения днем 23 февраля, когда российский FPV-дрон попал в дорогу, по которой тот ехал.

Впоследствии волонтер обнародовал фото обломка, который извлекли из его головы в областной больнице Харькова.

Фото: Instagram / denys_khrystov

Больше о волонтере

Денис Христов — украинский телеведущий, блогер и волонтер. С начала полномасштабного вторжения РФ он начал заниматься волонтерством и эвакуацией гражданского населения из горячих точек.

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