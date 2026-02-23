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Новости Фото Обстрелы Харьковщина Эвакуация на Харьковщине
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Волонтер Денис Христов (Голландец) попал под российский обстрел на Харьковщине

Украинский волонтер Денис Христов, позывной Голландец, получил ранения во время эвакуационной миссии в Гусинке, что в Купянском районе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Он опубликовал фото своего окровавленного лица и изрешеченного осколками эвакуационного автомобиля.

"Ну вот и я съездил на эвакуацию в Гусинку, что в Купянском районе. Точнее, не доехал. Хотите прикол, возвращаюсь своим ходом. Если не вытеку по дороге в Харьков, напишу свое стандартное сообщение российским пилотам БПЛА: Не сегодня пид#ры!"- написал в соцсетях Голландец.

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Волонтер Денис Христов попал под обстрел РФ
Фото: Денис Христов Facebook / Denis Khrystov
Волонтер Денис Христов попал под обстрел РФ
Фото: Денис Христов Facebook / Denis Khrystov
Волонтер Денис Христов попал под обстрел РФ
Фото: Денис Христов Facebook / Denis Khrystov

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что волонтер получил ранения днем 23 февраля, когда российский FPV-дрон попал в дорогу, по которой тот ехал.

Впоследствии волонтер обнародовал фото обломка, который извлекли из его головы в областной больнице Харькова.

Волонтер Денис Христов ранен в Харьковской области
Фото: Instagram / denys_khrystov

Больше о волонтере

  • Денис Христов — украинский телеведущий, блогер и волонтер. С начала полномасштабного вторжения РФ он начал заниматься волонтерством и эвакуацией гражданского населения из горячих точек.

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Автор: 

обстрел (32974) эвакуация (2289) волонтеры (2654) Харьковская область (2746) Купянский район (749) Гусинка (5)
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Топ комментарии
+16
хто має евакуювати цивільних з зони бойових дій ?
волонтери чи "уряд" ЗЄлєнського

нехай пан Христов відправить того осколка ЗЄлі, щоб він застрелився з рогатки !

.
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23.02.2026 18:42 Ответить
+12
Героям слава!
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23.02.2026 18:41 Ответить
+11
Слава Богу що живий.
Молись гарно.
"Делая добро да не унываем"
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23.02.2026 18:39 Ответить
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Слава Богу що живий.
Молись гарно.
"Делая добро да не унываем"
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23.02.2026 18:39 Ответить
Навіщо цитувати Синодальний? Є достатньо добрих українських перекладів: "не зневіряймось, роблячи добро"
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24.02.2026 00:57 Ответить
Героям слава!
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23.02.2026 18:41 Ответить
хто має евакуювати цивільних з зони бойових дій ?
волонтери чи "уряд" ЗЄлєнського

нехай пан Христов відправить того осколка ЗЄлі, щоб він застрелився з рогатки !

.
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23.02.2026 18:42 Ответить
Промаже
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23.02.2026 18:47 Ответить
ну да, у чотирьохразового ДеЗЄртира осєчка буде

.

.
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23.02.2026 18:50 Ответить
mg42ua, "янєлох" чітко сказав "я ваш вирок" а потім "я вам нічєго нє должєн".... всі гадали то він сказав конкретно людині а вийшло що всій країні.....
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24.02.2026 03:03 Ответить
Реальный человек. Он у нас, на Времевском выступе работал. Такое впечатление, что ждунам чуть ли не бабло отваливали чтобы согласились выехать
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23.02.2026 19:31 Ответить
Повезло що не в око.
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23.02.2026 19:36 Ответить
Міцні кістки має )
Молодець ! Якнайшвидшого одужання !
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23.02.2026 20:37 Ответить
Гiдна людина рискує своиїм жiттям за ждунiв ((. Мабуть прийшов час залишiть їх там, хай вже сидять, хто дочекається того узкого мира, той отримає те, що заслужив.
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23.02.2026 21:01 Ответить
Дякую за роботу. Одужуйте і бережіть себе!
❤️🖤💙💛
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23.02.2026 22:25 Ответить
Бережи себе друже!Одужуй.
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24.02.2026 11:00 Ответить
 
 