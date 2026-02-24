РФ завдала вісім ударів по Запоріжжю: поранено п’ятеро людей, зокрема дитина (оновлено)

У Запоріжжі внаслідок російської атаки поранені три людини, в тому числі дитина.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Атака безпілотників

За словами Федорова, вибуховою хвилею та уламками пошкоджений багатоквартирний будинок. Також є пошкодження об'єкта інфраструктури. Інші наслідки атаки встановлюються.

Федоров також повідомив, що Запоріжжя атакували російські безпілотники.

Також очільник ОВА виклав відео з наслідками російського обстрілу.

Оновлена інформація

Пізніше Федоров повідомив, що росіяни нанесли щонайменше вісім ударів по Запоріжжю. Унаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об'єкти інфраструктури. Росіяни нанесли щонайменше вісім ударів по Запоріжжю.

За його словами, комунальники вже розпочали роботи з ліквідації наслідків удару. На місці працюють і співробітники екстрених та фахівці соціальних служб, щоб зафіксувати збитки, нанесені ворогом.

Оновлена інформація

За даними ДСНС, внаслідок обстрілів травмовано п’ятеро людей, серед яких одна дитина.

За однією адресою сталося влучання у виробничу будівлю поруч із дев’ятиповерхівкою. Рятувальники ліквідовують займання на площі 200 кв. м. Також пошкоджено розташовані поблизу будинки.

На іншій локації зафіксовано влучання по відкритій місцевості неподалік від житлових масивів. Пошкоджень зазнали п’ять п’ятиповерхівок та автомобілі, припарковані у дворі.

На місцях працюють усі екстрені служби.

