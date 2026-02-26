В результате атаки россиян на Орехов пострадал местный житель
Сегодня, 26 февраля, российские военные нанесли удар по прифронтовому городу Орехов в Запорожской области, в результате чего есть раненый.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Россияне обстреляли Орехов. Получил ранения местный житель. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 февраля сообщалось, что враг атаковал Орехов: один человек погиб, судьба еще одного – неизвестна.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль