В результате атаки россиян на Орехов пострадал местный житель

Сегодня, 26 февраля, российские военные нанесли удар по прифронтовому городу Орехов в Запорожской области, в результате чего есть раненый.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

"Россияне обстреляли Орехов. Получил ранения местный житель. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 февраля сообщалось, что враг атаковал Орехов: один человек погиб, судьба еще одного – неизвестна.