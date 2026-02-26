РУС
Новости Обстрелы Запорожской области
В результате атаки россиян на Орехов пострадал местный житель

оріхів

Сегодня, 26 февраля, российские военные нанесли удар по прифронтовому городу Орехов в Запорожской области, в результате чего есть раненый.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Россияне обстреляли Орехов. Получил ранения местный житель. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 февраля сообщалось, что враг атаковал Орехов: один человек погиб, судьба еще одного – неизвестна.

