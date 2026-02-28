РФ за сутки 664 раза нанесла удары по Запорожской области: повреждены дома, автомобили и инфраструктура

За сутки российские оккупанты нанесли 664 удара по 37 населенным пунктам Запорожской области. Есть повреждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Где были обстрелы?

Так, войска РФ нанесли 19 авиационных ударов по Камышевахе, Беленькому, Лысогорке, Шевченковском, Самойловке, Любимовке, Барвиновке, Любицкому, Одаровке, Веселянке, Копанях, Загорном, Гуляйпольском, Верхней Терсе, Блакитном, Преображенке, Чаривном и Луговском.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака БПЛА на Запорожье: горят дома, травмированы 4 человека, из них один подросток. ФОТО

Атаки БПЛА и из РСЗО

349 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Новониколаевку, Рождественку, Степногорск, Приморское, Степное, Малые Щербаки, Павловку, Гуляйполе, Зализничное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Зеленое, Доброполье, Прилуки, Щербаки, Чаривное, Варваровку и Дорожнянку.

6 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Камышевахи, Зализничного, Гуляйпольского и Зеленого. 290 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Степного, Малых Щербаков, Павловки, Гуляйполя, Зализничного, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Зеленого, Доброполья, Прилук, Дорожнянки, Чаривного, Варваровки и Щербаков.

Поступило 112 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли удары дронами по Вольнянску на Запорожье: двое раненых в тяжелом состоянии