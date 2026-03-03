Доба на Запоріжжі: 472 дрони та десятки авіаударів

Упродовж минулої доби російські війська здійснили масовану атаку на населені пункти Запорізької області. Внаслідок ударів по Запорізькому району поранено двох людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

766 ударів по 35 населених пунктах

Загалом окупанти завдали 766 ударів по 35 населених пунктах області.

Війська РФ здійснили 19 авіаударів по Комишувасі, Веселянці, Новокасьянівці, Любицькому, Трудовому, Оріхову, Гіркому, Чарівному, Долинці, Воздвижівці, Гуляйпільському, Широкому, Верхній Терсі та Мирному.

472 безпілотники різної модифікації, переважно FPV, атакували Лисогірку, Блакитне, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Мирне, Святопетрівку, Староукраїнку, Зелене, Варварівку, Добропілля та Нове Запоріжжя.

Зафіксовано чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по Малих Щербаках, Новоандріївці, Малій Токмачці та Мирному.

Ще 271 артилерійський удар прийшовся по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Лукʼянівську, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Святопетрівці, Староукраїнці, Варварівці та Добропіллю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вдарив керованими авіабомбами по Запорізькому району: дві дитини поранені