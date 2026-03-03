Сутки в Донецкой области: в результате вражеских обстрелов 6 человек погибли, еще 2 - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 3 марта рассказал начальник ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Торецком Шаховской громады повреждены 2 дома, еще 1 - в Новотроицком.
Краматорский район
В Николаевке и Райгородке повреждена инфраструктура. В Краматорске 3 человека погибли и 2 ранены, повреждены 8 частных домов. Во Львовке Александровской громады уничтожено авто. В Дружковке погибли 3 человека, ранены 16, повреждены 7 многоэтажек, 6 частных домов, 2 магазина, банк, аптека, почта и 14 транспортных средств.
Бахмутский район
В Платоновке Северской громады поврежден дом.
Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 273 человека, в том числе 69 детей.
