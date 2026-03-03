Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів 6 людей загинуло, двох поранено. ФОТОрепортаж
Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 3 березня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Торецькому Шахівської громади пошкоджено 2 будинки,ще 1 - у Новотроїцькому.
Краматорський район
У Миколаївці та Райгородку пошкоджено інфраструктуру. У Краматорську 3 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 8 приватних будинків. У Львівці Олександрівської громади знищено авто. У Дружківці загинули 3 людини, поранено 16, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 6 приватних будинків, 2 крамниці, банк, аптеку, пошту і 14 транспортних засобів.
Бахмутський район
У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 273 людини, у тому числі 69 дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль