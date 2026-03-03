Оккупанты обстреляли 29 населенных пунктов Херсонщины: 4 человека получили ранения

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Белозерка, Томина Балка, Антоновка, Веселое, Днепровское, Кизомис, Казацкое, Николаевка, Новокаиры, Незламное, Садовое, Широкая Балка, Ромашково, Берегово, Велетенское, Новодмитровка, Розлив, Янтарное, Александровка, Станислав, Софиевка, Зимник, Чернобаевка, Ивановка, Львово, Никольское, Токаровка и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 5 многоэтажек и 7 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

