Окупанти обстріляли 29 населених пунктів Херсонщини: 4 людей дістали поранення

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Томина Балка, Антонівка, Веселе, Дніпровське, Кізомис, Козацьке, Миколаївка, Новокаїри, Незламне, Садове, Широка Балка, Ромашкове, Берегове, Велетенське, Новодмитрівка, Розлив, Янтарне, Олександрівка, Станіслав, Софіївка, Зимівник, Чорнобаївка, Іванівка, Львове, Микільське, Токарівка та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

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