АО "Киевмедпрепарат" заявляет о продолжении срыва поставок лекарственных средств из-за незаконных действий арбитражного управляющего

Наблюдательный совет Акционерного общества "Киевмедпрепарат" вынужден повторно обратить внимание общественности, органов государственной власти и профессионального сообщества на системные действия арбитражного управляющего Комлика И.С., которые продолжают блокировать хозяйственную деятельность предприятия и ставят под угрозу бесперебойную поставку жизненно важных лекарственных средств украинским пациентам.

20 января 2026 года предприятие уже информировало о безосновательном отказе арбитражного управляющего согласовывать договоры на поставку лекарственных средств, говорится в пресс-релизе компании, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На сегодняшний день ситуация приобрела новое критическое развитие. Арбитражный управляющий Комлик И.С. продолжает блокировать хозяйственную деятельность предприятия, в частности не согласовывает договоры с постоянными оптовыми покупателями, с которыми АО "Киевмедпрепарат" работает на протяжении более 15 лет на полностью рыночных условиях.

Читайте также: Цены на лекарства: в электронных рецептах теперь будут предлагать более дешевые аналоги препаратов

От указанных компаний предприятием получены заказы (на условиях 100% предоплаты), которые остаются несогласованными арбитражным управляющим по непонятным причинам.

Речь идет об отгрузке таких важных и необходимых препаратов, как: антибиотики, кардиологические препараты, лекарственные средства неврологической группы, препараты урологического направления и дерматологические средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поставка жизненно важных лекарств от АО "Киевмедпрепарат" оказалась под угрозой из-за незаконных действий арбитражного управляющего

Таким образом, из-за непринятия соответствующих решений снова срывается поставка продукции национального производителя в аптечные сети и конечному потребителю. Фактически, жизненно важные лекарственные средства не доходят до аптек и до тех, кому они критически необходимы.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что заказы осуществляются на условиях полной предоплаты, что полностью исключает риски для предприятия или его кредиторов. Отказ в согласовании таких договоров не имеет экономического обоснования и создает признаки искусственного блокирования операционной деятельности предприятия для его дальнейшего разрушения.

Читайте также: Расходы украинцев на лекарства в прошлом году выросли на 13%, но количество приобретенных упаковок уменьшилось

Наблюдательный совет отмечает: АО "Киевмедпрепарат" является предприятием, имеющим стратегическое значение для системы здравоохранения Украины, и продолжает выполнять свою миссию по обеспечению населения качественными лекарственными средствами даже в условиях военного положения.

Дальнейшее блокирование договорной работы наносит ущерб пациентам и создает риски для выполнения государственных и социально важных обязательств, что может привести к тяжелым экономическим последствиям для предприятия и отрасли в целом.

Наблюдательный совет АО "Киевмедпрепарат" обращается к компетентным органам государственной власти, судебной системе и профессиональному сообществу с призывом дать надлежащую правовую оценку действиям арбитражного управляющего и обеспечить недопущение дальнейшего срыва поставок жизненно необходимых лекарственных средств украинским гражданам.

Бесперебойное производство и поставка медикаментов в условиях войны - это вопрос не только экономики, но и здоровья и жизни людей.

Наблюдательный совет АО "Киевмедпрепарат", которое является участником Корпорации "Артериум", заявляет о рейдерском захвате органов управления Корпорацией "Артериум" и ООО "Артериум ЛТД" и незаконном устранении легитимного руководства этих предприятий.

Незаконное вмешательство было реализовано через мошеннические действия частного нотариуса путем внесения изменений в отношении руководства предприятия в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).