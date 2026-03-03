АТ "Київмедпрепарат" заявляє про продовження зриву постачання лікарських засобів через незаконні дії арбітражного керуючого

Наглядова рада Акціонерного товариства "Київмедпрепарат" змушена повторно звернути увагу громадськості, органів державної влади та професійної спільноти на системні дії арбітражного керуючого Комлика І.С., які продовжують блокувати господарську діяльність підприємства та ставлять під загрозу безперебійне постачання життєво важливих лікарських засобів українським пацієнтам.

20 січня 2026 року підприємство вже інформувало про безпідставну відмову арбітражного керуючого погоджувати договори на постачання лікарських засобів, йдеться в пресрелізі компанії, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Станом на сьогодні ситуація набула нового критичного розвитку. Арбітражний керуючий Комлик І.С. продовжує блокувати господарську діяльність підприємства, зокрема не погоджує договори з постійними оптовими покупцями, з якими АТ "Київмедпрепарат" працює протягом більш ніж 15 років цілком на ринкових засадах.

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Від зазначених компаній підприємством отримані замовлення (на умовах 100% передоплати), які залишаються непогодженими арбітражним керуючим із незрозумілих причин.

Йдеться про відвантаження таких важливих та необхідних препаратів, як: антибіотики, кардіологічні препарати, лікарські засоби неврологічної групи, препарати урологічного напрямку та дерматологічні засоби.

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Таким чином, через неприйняття відповідних рішень знову зривається постачання продукції національного виробника до аптечних мереж та кінцевого споживача. Фактично, життєво важливі лікарські засоби не доходять до аптек та до тих, кому вони критично необхідні.

Особливе занепокоєння викликає той факт, що замовлення здійснюються на умовах повної передоплати, що повністю виключає ризики для підприємства або його кредиторів. Відмова у погодженні таких договорів не має економічного обґрунтування та створює ознаки штучного блокування операційної діяльності підприємства для його подальшого руйнування.

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Наглядова рада наголошує: АТ "Київмедпрепарат" є підприємством, що має стратегічне значення для системи охорони здоров'я України, та продовжує виконувати свою місію із забезпечення населення якісними лікарськими засобами навіть в умовах воєнного стану.

Подальше блокування договірної роботи завдає шкоди пацієнтам та створює ризики для виконання державних і соціально важливих зобов'язань, що може призвести до тяжких економічних наслідків для підприємства та галузі загалом.

Наглядова рада АТ "Київмедпрепарат" звертається до компетентних органів державної влади, судової системи та професійної спільноти із закликом надати належну правову оцінку діям арбітражного керуючого та забезпечити недопущення подальшого зриву постачання життєво необхідних лікарських засобів українським громадянам.

Безперебійне виробництво і постачання медикаментів в умовах війни - це питання не лише економіки, а здоров'я та життя людей.

Наглядова рада АТ "Київмедпрепарат", яке є учасником Корпорації "Артеріум", заявляє про рейдерське захоплення органів управління Корпорацією "Артеріум" і ТОВ "Артеріум ЛТД" та незаконне усунення легітимного керівництва цих підприємств.

Незаконне втручання було реалізовано через шахрайські дії приватного нотаріуса шляхом внесення змін щодо керівництва підприємства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).