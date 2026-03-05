Враг массированно атаковал Кривой Рог, ударил по чрезвычайникам в Синельниковском районе (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на 5 марта враг обстрелял четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под удары попали Кривой Рог, Верховцево, Покровская громада и Никопольщина, два человека получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.

Ночью Кривой Рог подвергся атаке БПЛА

Враг совершил шахедную атаку на город. В небе сбито 15 дронов, сообщил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Серьезно повреждены объекты инфраструктуры, возникли пожары. На места были направлены все оперативные службы. К 7 утра пожары были ликвидированы, продолжается ликвидация других последствий. Повреждены детский сад и дома частного сектора, обследование продолжается", - говорится в сообщении.

Удары по районам

В Верховцевом Каменского района повреждена транспортная инфраструктура. Ранены мужчины 38 и 45 лет. Они будут лечиться дома.

В Синельниковском районе под ударом была Покровская громада. Загорелся разрушенный частный дом. Еще два и пожарная часть - разбиты.

"Россияне обстреляли здание пожарно-спасательного подразделения в Синельниковском районе: чрезвычайники не пострадали", - сообщили в ГСЧС.

Из-за вражеской атаки возник пожар в жилом секторе: повреждены частные дома, хозяйственные постройки и легковые автомобили.

В Никопольском районе пострадали райцентр и Покровская громада. Повреждены дома.

