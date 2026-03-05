РУС
Более трех недель украинские F-16 защищали небо без американских ракет, - Reuters

Украинскому F-16 три недели не хватало американских ракет

Украинские истребители F-16 более трех недель не имели достаточно ракет, чтобы сбивать российские беспилотники и ракеты после того, как поставки от партнеров Киева иссякли.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

По данным издания, острая нехватка ракет была с конца ноября до середины декабря.

Собеседники рассказали, что Украина имела только несколько американских ракет класса "воздух-воздух" AIM-9 "Sidewinder" для всех F-16.

Эта нехватка боеприпасов привела к тому, что украинские пилоты были вынуждены использовать бортовые орудия для уничтожения дронов и выполняли преимущественно дневные боевые вылеты.

Ночью такие миссии были значительно опаснее.

Также пилоты пытались повторно использовать ракеты, которые не сработали во время запусков, после технического обслуживания.

"В некоторых случаях им это удалось", - пишет Reuters.

Когда ситуация исправилась?

Дефицит был покрыт в декабре, тогда Украина получила от партнеров ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9, незадолго до масштабного удара РФ. 

Автор: 

+8
Також пілоти намагалися повторно використовувати ракети, які не спрацювали під час запусків, після технічного обслуговування. "У деяких випадках їм це вдалося", - пише Reuters.
Добре, що хоч не рвонули під час запуску.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:34 Ответить
+2
Це піпець....
показать весь комментарий
05.03.2026 13:42 Ответить
+2
Для кого ця інформація, показати що керівництво бездарно, так це ми і так знаємо, або для ху.... лостану, щоб менше боялися. А пілотам дякую за відвагу
показать весь комментарий
05.03.2026 13:45 Ответить
Ця інформація Reuters для деяких наших... партнерів.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:54 Ответить
Зато Зе лідор дрони передасть "персам", Сумщина хай стрілкотнею захищається 🤮
показать весь комментарий
05.03.2026 13:45 Ответить
Подяка криворагульному підору і його незламній гоп-компанії .
показать весь комментарий
05.03.2026 13:46 Ответить
Зате по телешмарофону все тихо,мяко,позітівнєнько
показать весь комментарий
05.03.2026 13:48 Ответить
Зелена дипломатія дає свої гнилі плоди..своє впк треба було не різати на метал і літаки!де своє все?
показать весь комментарий
05.03.2026 13:52 Ответить
Не треба вірити всьому що написано на паркані. Reuters відомий своїми фейками.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:53 Ответить
Якщо порівнювати те, що пише Reuters і те, що завідомо бреше голобородько, то я схильний більше вірити британцям.
показать весь комментарий
05.03.2026 14:03 Ответить
**** как хочется бомб на головы не только врагов, но и таких партнеров. Но других у нас нет и не будет.
Но самая проблема не в партнерах, по большому счету они нам не должны ничего.
Самая большая проблема в отсутствии ракет, вместо которых воровали на асфальте, энергоатоме, да везде. Чинуши, прокуроры, менты, депутатишки воруют на всем что только можно.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:55 Ответить
 
 