Более трех недель украинские F-16 защищали небо без американских ракет, - Reuters

Украинские истребители F-16 более трех недель не имели достаточно ракет, чтобы сбивать российские беспилотники и ракеты после того, как поставки от партнеров Киева иссякли.

Что известно

По данным издания, острая нехватка ракет была с конца ноября до середины декабря.

Собеседники рассказали, что Украина имела только несколько американских ракет класса "воздух-воздух" AIM-9 "Sidewinder" для всех F-16.

Эта нехватка боеприпасов привела к тому, что украинские пилоты были вынуждены использовать бортовые орудия для уничтожения дронов и выполняли преимущественно дневные боевые вылеты.

Ночью такие миссии были значительно опаснее.

Также пилоты пытались повторно использовать ракеты, которые не сработали во время запусков, после технического обслуживания.

"В некоторых случаях им это удалось", - пишет Reuters.

Когда ситуация исправилась?

Дефицит был покрыт в декабре, тогда Украина получила от партнеров ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9, незадолго до масштабного удара РФ.

