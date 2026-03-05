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Новини ППО України Робота українських F-16
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Понад три тижні українські F-16 захищали небо без американських ракет, - Reuters

Українським F-16 три тижні не вистачало американських ракет

Українські винищувачі F-16 понад три тижні не мали достатньо ракет, щоб збивати російські безпілотники та ракети після того, як поставки від партнерів Києва вичерпалися.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними видання, гострий брак ракет був із кінця листопада до середини грудня.

Співрозмовники розповіли, що Україна мала лише кілька американських ракет класу "повітря-повітря" AIM-9 "Sidewinder" для всіх F-16.

Також дивіться: Український винищувач F-16 збив "шахед" ракетою AIM-120 AMRAAM. ВIДЕО

Ця нестача боєприпасів призвела до того, що українські пілоти були вимушені використовувати бортові гармати для знищення дронів та виконували переважно денні бойові вильоти.

Вночі такі місії були значно небезпечнішими.

Також пілоти намагалися повторно використовувати ракети, які не спрацювали під час запусків, після технічного обслуговування.

"У деяких випадках їм це вдалося", - пише Reuters.

Читайте: Нідерланди передадуть Україні симулятори F-16 для підготовки пілотів, - міністр оборони Брекельманс

Коли ситуація виправилася?

Дефіцит було покрито у грудні, тоді Україна отримала від партнерів ракети класу "повітря-повітря" AIM-9, незадовго до масштабного удару РФ. 

Дивіться: Винищувач F-16 збив російський "Shahed" ракетою APWKS з лазерним наведенням. ВIДЕО

Автор: 

ракети (4447) США (26719) F16 F-16 (721)
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Топ коментарі
+18
Також пілоти намагалися повторно використовувати ракети, які не спрацювали під час запусків, після технічного обслуговування. "У деяких випадках їм це вдалося", - пише Reuters.
Добре, що хоч не рвонули під час запуску.
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05.03.2026 13:34 Відповісти
+15
Для кого ця інформація, показати що керівництво бездарно, так це ми і так знаємо, або для ху.... лостану, щоб менше боялися. А пілотам дякую за відвагу
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05.03.2026 13:45 Відповісти
+13
Це піпець....
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05.03.2026 13:42 Відповісти
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Також пілоти намагалися повторно використовувати ракети, які не спрацювали під час запусків, після технічного обслуговування. "У деяких випадках їм це вдалося", - пише Reuters.
Добре, що хоч не рвонули під час запуску.
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05.03.2026 13:34 Відповісти
Це піпець....
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05.03.2026 13:42 Відповісти
Для кого ця інформація, показати що керівництво бездарно, так це ми і так знаємо, або для ху.... лостану, щоб менше боялися. А пілотам дякую за відвагу
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05.03.2026 13:45 Відповісти
Ця інформація Reuters для деяких наших... партнерів.
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05.03.2026 13:54 Відповісти
Зато Зе лідор дрони передасть "персам", Сумщина хай стрілкотнею захищається 🤮
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05.03.2026 13:45 Відповісти
Подяка криворагульному підору і його незламній гоп-компанії .
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05.03.2026 13:46 Відповісти
Зате по телешмарофону все тихо,мяко,позітівнєнько
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05.03.2026 13:48 Відповісти
Зелена дипломатія дає свої гнилі плоди..своє впк треба було не різати на метал і літаки!де своє все?
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05.03.2026 13:52 Відповісти
Не треба вірити всьому що написано на паркані. Reuters відомий своїми фейками.
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05.03.2026 13:53 Відповісти
Якщо порівнювати те, що пише Reuters і те, що завідомо бреше голобородько, то я схильний більше вірити британцям.
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05.03.2026 14:03 Відповісти
**** как хочется бомб на головы не только врагов, но и таких партнеров. Но других у нас нет и не будет.
Но самая проблема не в партнерах, по большому счету они нам не должны ничего.
Самая большая проблема в отсутствии ракет, вместо которых воровали на асфальте, энергоатоме, да везде. Чинуши, прокуроры, менты, депутатишки воруют на всем что только можно.
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05.03.2026 13:55 Відповісти
Коаліція "патужних"? Ну-ну...
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05.03.2026 14:20 Відповісти
Так ціж ракети використовуются і в насамс і франкен сам. То виходить і там не було.
Це при тому що тих ракет aim-9 у різних модифікаціях повинно бути більше всього в світі із всього найменування ракет повітряного бою.
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05.03.2026 14:37 Відповісти
Це наслідки потужньої зеленої дипломатії
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05.03.2026 15:17 Відповісти
Хто ще нам хоче щось розказати про ''гарантії безпеки''?
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05.03.2026 15:22 Відповісти
Уже третий шахед прицельно ударяет по пассажирскому поезду в Украине. Но это конечно не геноцид-ведь под ударом Украинцы а не Израильтяне. Главное для Трампа обеспечить безопасность Израиля по которому Иран 2 года не наносил никаких ударов между Ираном и Израилем находятся2 страны и Иран физически не может напасть на Израиль по суше и Ирану который никакой опасности не представлял для США в отличии от РФ с ее в 20 раз большим военным потенциалом чем Иран. Но ничего:американские налогоплательщики-лохи оплатят эти 200 и более миллиардов долларов прямых и косвенных потерь для США каждый месяц этой Иранской авантюры которая больше всего выгодна Путину. я не против превентивных ударов по ядерным обектам Ирана в случае если он не хочет допустить туда международных контролеров. Но долговренменная и дорогая война против ирана-она не имеет ни первоочередной важности ни практического смысла для США-что прекрасно понимают американские налогоплательщики
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05.03.2026 15:31 Відповісти
Бо своє тре мати.
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05.03.2026 17:05 Відповісти
нещасна Україна
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06.03.2026 01:49 Відповісти
 
 