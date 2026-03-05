Понад три тижні українські F-16 захищали небо без американських ракет, - Reuters
Українські винищувачі F-16 понад три тижні не мали достатньо ракет, щоб збивати російські безпілотники та ракети після того, як поставки від партнерів Києва вичерпалися.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними видання, гострий брак ракет був із кінця листопада до середини грудня.
Співрозмовники розповіли, що Україна мала лише кілька американських ракет класу "повітря-повітря" AIM-9 "Sidewinder" для всіх F-16.
Ця нестача боєприпасів призвела до того, що українські пілоти були вимушені використовувати бортові гармати для знищення дронів та виконували переважно денні бойові вильоти.
Вночі такі місії були значно небезпечнішими.
Також пілоти намагалися повторно використовувати ракети, які не спрацювали під час запусків, після технічного обслуговування.
"У деяких випадках їм це вдалося", - пише Reuters.
Коли ситуація виправилася?
Дефіцит було покрито у грудні, тоді Україна отримала від партнерів ракети класу "повітря-повітря" AIM-9, незадовго до масштабного удару РФ.
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Добре, що хоч не рвонули під час запуску.
Но самая проблема не в партнерах, по большому счету они нам не должны ничего.
Самая большая проблема в отсутствии ракет, вместо которых воровали на асфальте, энергоатоме, да везде. Чинуши, прокуроры, менты, депутатишки воруют на всем что только можно.
Це при тому що тих ракет aim-9 у різних модифікаціях повинно бути більше всього в світі із всього найменування ракет повітряного бою.