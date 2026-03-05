Понад три тижні українські F-16 захищали небо без американських ракет, - Reuters

Українські винищувачі F-16 понад три тижні не мали достатньо ракет, щоб збивати російські безпілотники та ракети після того, як поставки від партнерів Києва вичерпалися.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними видання, гострий брак ракет був із кінця листопада до середини грудня.

Співрозмовники розповіли, що Україна мала лише кілька американських ракет класу "повітря-повітря" AIM-9 "Sidewinder" для всіх F-16.

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Ця нестача боєприпасів призвела до того, що українські пілоти були вимушені використовувати бортові гармати для знищення дронів та виконували переважно денні бойові вильоти.

Вночі такі місії були значно небезпечнішими.

Також пілоти намагалися повторно використовувати ракети, які не спрацювали під час запусків, після технічного обслуговування.

"У деяких випадках їм це вдалося", - пише Reuters.

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Коли ситуація виправилася?

Дефіцит було покрито у грудні, тоді Україна отримала від партнерів ракети класу "повітря-повітря" AIM-9, незадовго до масштабного удару РФ.

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