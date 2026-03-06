Враг массированно атаковал Кривой Рог: зафиксированы попадания в многоэтажку и предприятие

В ночь на 6 марта российские ударные беспилотники атаковали Кривой Рог. В результате попадания в девятиэтажный дом и предприятие инфраструктуры вспыхнули пожары.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Прямое попадание "шахедами" в девятиэтажку и в инфраструктурное предприятие в двух разных местах", - написал он.

По словам чиновника, продолжается тушение пожаров и аварийно-спасательная операция.

"Развертываем два штаба помощи людям", - добавил Вилкул.

Впоследствии он уточнил, что обошлось без пострадавших.

"Всех вывели, всех эвакуировали. Два пожара потушены, еще на одном идет локализация", - рассказал он.

Всего повреждено до 30 домов. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы, отметил председатель Совета обороны Кривого Рога.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты 40 раз атаковали три района Днепропетровщины: двое раненых. ФОТО