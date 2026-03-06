Ворог масовано атакував Кривий Ріг: зафіксовані влучання у багатоповерхівку та підприємство

У ніч проти 6 березня російські ударні безпілотники атакували Кривий Ріг. Внаслідок влучання у девʼятиповерховий будинок та підприємство інфраструктури, спалахнули пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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"Пряме влучання "Шахедами" в девʼятиповерхівку та в підприємство інфраструктури на двох різних локаціях", - написав він.

За словами посадовця, триває гасіння пожеж та аварійно-рятувальна операція.

"Розгортаємо два штаби допомоги людям", - додав Вілкул.

Згодом він уточнив, що обійшлося без постраждалих.

"Всіх вивели, всіх евакуювали. Дві пожежі загашено, ще на одній йде локалізація", - розповів він.

Загалом пошкоджено до 30 будинків. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби, зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу.

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