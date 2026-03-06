Оттепель и проблемы со Starlink уменьшили активность РФ под Покровском, - бригада "Рубеж"

Количество атак российских войск на Покровском направлении несколько уменьшилось из-за оттепели и проблем со связью после отключения Starlink. В то же время враг не прекращает попыток продвижения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и Эспрессо рассказал начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко.

"Бригада "Рубеж" держит оборону на Покровском направлении более 7 месяцев. В последнее время мы наблюдаем некоторое снижение темпов штурмовых действий со стороны противника. Это связано с погодой, ведь наступило потепление, снег растаял, почвы насытились влагой, и усложнилось передвижение как пешком, так и с помощью техники. Это одна из причин снижения активности штурмовых действий", - отметил Борисенко.

У врага проблемы со связью

По словам военного, противник также до сих пор не оправился от отключения терминалов Starlink, и у него возникли определенные проблемы со связью, координацией и управлением подразделениями во время боя.

"Для них это действительно большая проблема. Они сейчас ищут способы, как обойти ее, как сделать связь более устойчивой, но аналога Starlink у них нет. Поэтому все их попытки даже близко не покрывают тех проблем, которые у них возникли. Сейчас активность противника несколько упала, но враг не прекращает попыток продвижения", - подчеркнул Борисенко.

