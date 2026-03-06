Відлига і проблеми зі Starlink зменшили активність РФ під Покровськом, - бригада "Рубіж"

Кількість атак російських військ на Покровському напрямку дещо зменшилася через відлигу та проблеми зі зв’язком після відключення Starlink. Водночас ворог не припиняє спроб просування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у проєкті "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та Еспресо розповів начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко.

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"Бригада "Рубіж" тримає оборону на Покровському напрямку понад 7 місяців. Останнім часом ми спостерігаємо деяке зменшення темпів штурмових дій з боку противника. Це пов'язано з погодою, адже настало потепління, сніг розтанув, ґрунти наситилися вологою, і ускладнилося пересування як пішим порядком, так і за допомогою техніки. Це одна з причин зменшення активності штурмових дій", - зауважив Борисенко.

У ворога проблеми зі зв'язком

За словами військового, противник також досі не оговтався від відключення терміналів Starlink, і в нього виникли певні проблеми зі зв'язком, координацією та управлінням підрозділами під час бою.

"Для них це дійсно велика проблема. Вони зараз шукають способи, як обійти її, як зробити зв'язок більш стійким, але аналогу Starlink у них немає. Тому всі їхні спроби навіть близько не покривають тих проблем, які у них виникли. Наразі активність противника дещо впала, але ворог не припиняє спроб просування", - наголосив Борисенко.

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