Половина опрошенных американцев считают, что США не должны были предпринимать военных действий против Ирана

Чуть более половины зарегистрированных избирателей считают, что США не должны были предпринимать военные действия против Ирана, согласно опросу NBC News.

52% респондентов заявили, что они против военных действий, по сравнению с 41%, которые сказали, что США должны были принять меры. Еще 7% сказали, что они не уверены, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Общественное мнение в США разделилось

NBC News также обнаружило, что 54% избирателей не одобряют действия президента США Дональда Трампа в отношении конфликта, по сравнению с 41%, которые одобряют. 5% сказали, что они не уверены или не имеют мнения по этому вопросу.

Различные взгляды на военную операцию в значительной степени разделились по партийной принадлежности. Среди демократов 89% и среди независимых избирателей 58% считают, что США не должны были атаковать Иран.

Опрос показал, что 77% республиканцев поддерживают удары, тогда как 15% выступают против них.

NBC News также сообщает, что две трети избирателей моложе 35 лет, а также 53% респондентов в возрасте от 35 до 49 лет не поддерживают удары. Зато 52% людей в возрасте от 50 до 64 лет поддерживают их.

