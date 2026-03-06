РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10533 посетителя онлайн
Новости Удары США по Ирану
597 20

Половина опрошенных американцев считают, что США не должны были предпринимать военных действий против Ирана

Операция США против Ирана - какой процент американцев не поддерживают

Чуть более половины зарегистрированных избирателей считают, что США не должны были предпринимать военные действия против Ирана, согласно опросу NBC News.

52% респондентов заявили, что они против военных действий, по сравнению с 41%, которые сказали, что США должны были принять меры. Еще 7% сказали, что они не уверены, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Общественное мнение в США разделилось

NBC News также обнаружило, что 54% избирателей не одобряют действия президента США Дональда Трампа в отношении конфликта, по сравнению с 41%, которые одобряют. 5% сказали, что они не уверены или не имеют мнения по этому вопросу.

Различные взгляды на военную операцию в значительной степени разделились по партийной принадлежности. Среди демократов 89% и среди независимых избирателей 58% считают, что США не должны были атаковать Иран.

Опрос показал, что 77% республиканцев поддерживают удары, тогда как 15% выступают против них. 

NBC News также сообщает, что две трети избирателей моложе 35 лет, а также 53% респондентов в возрасте от 35 до 49 лет не поддерживают удары. Зато 52% людей в возрасте от 50 до 64 лет поддерживают их.

Читайте также: Трамп осознал необходимость поддержки Европы теперь, когда ведет войну в Иране, - Bloomberg

Автор: 

Иран (925) опрос (558) США (7188)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
1. З Аятолами треба було щось робити. Політика Обами привела світ до 3 світової
2. Тільки повітряна операція навряд чи щось вирішить
3. Не думаю що в Трампа взагалі є таке поняття як "план"
показать весь комментарий
06.03.2026 11:39 Ответить
+2
ветеран Корпусу морської піхоти у Сенаті США проти того, шоби "морпіхи США воювали за Ізраїль"

показать весь комментарий
06.03.2026 11:40 Ответить
+2
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-chetverg-5-marta-2026---igor-aizenberg/185247#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг, україно-американський вчений в сфері ІТ, професор Манхеттенського університету, наводить інші цифри підтримки війни Трампа з Іраном; щоправда, з опитувань іншого телеканалу. Ось:
"Опрос, проводившийся телеканалом CBS, результаты которого опубликованы в четверг, показывает, что 56% американцев не одобряют начатую президентом войну.
По оценкам, которые цитируют многие члены Конгресса демократы, война обходится США не меньше, чем в $1 миллиард в день."

Так що твердженню, що більшість американців не схвалюють війну - можна вірити.
показать весь комментарий
06.03.2026 11:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
1. З Аятолами треба було щось робити. Політика Обами привела світ до 3 світової
2. Тільки повітряна операція навряд чи щось вирішить
3. Не думаю що в Трампа взагалі є таке поняття як "план"
показать весь комментарий
06.03.2026 11:39 Ответить
Ось кому треба було вони і нехай би щось робили. До чого тут Америка?
показать весь комментарий
06.03.2026 11:55 Ответить
Світ дуже маленький став після винайдення ракетного двигуна.
показать весь комментарий
06.03.2026 12:19 Ответить
А що роблять з хворими? Ізоляція. Карантин.
показать весь комментарий
06.03.2026 11:55 Ответить
Так Іран іншої мови не розуміє
показать весь комментарий
06.03.2026 11:40 Ответить
ветеран Корпусу морської піхоти у Сенаті США проти того, шоби "морпіхи США воювали за Ізраїль"

показать весь комментарий
06.03.2026 11:40 Ответить
цей "ветеран" морської піхоти зазомбований лівими про палестинський клоун, одружений на арабці, не дивно що він таке витворяє. Можна булоб і погуглити перш ніж " рубаху рвати"
показать весь комментарий
06.03.2026 12:43 Ответить
як могли зауважити - жодних емпатій, сам факт, шо таке демократія
до речі, на **********, де керує любий друг трампа *****, таке можливе, шоби ветеран вдв прийшов до держдуми та висловив протест? питання риторичне
цікавить інше, - чому, згідно наведеного опитування, у Штатах така к-сть людей проти цієї війни? шо із ними не так?
показать весь комментарий
06.03.2026 12:48 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-chetverg-5-marta-2026---igor-aizenberg/185247#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг, україно-американський вчений в сфері ІТ, професор Манхеттенського університету, наводить інші цифри підтримки війни Трампа з Іраном; щоправда, з опитувань іншого телеканалу. Ось:
"Опрос, проводившийся телеканалом CBS, результаты которого опубликованы в четверг, показывает, что 56% американцев не одобряют начатую президентом войну.
По оценкам, которые цитируют многие члены Конгресса демократы, война обходится США не меньше, чем в $1 миллиард в день."

Так що твердженню, що більшість американців не схвалюють війну - можна вірити.
показать весь комментарий
06.03.2026 11:48 Ответить
Трохи більше половини поголів'я голосують за демократів. Добре що Штати це не демократія а республіка, хоч і доволі спаплюжена за останнє сторіччя.
показать весь комментарий
06.03.2026 11:49 Ответить
"Добре що Штати це не демократія а республіка"

Що, що?
показать весь комментарий
06.03.2026 12:08 Ответить
Те що в Україні майже нічого не знають про державний устрій Америки для мене не новина.
показать весь комментарий
06.03.2026 12:10 Ответить
"Те що в Україні майже нічого не знають про державний устрій Америки для мене не новина"

допустим. но сравнивать в одном котексте значение "республика" и "демократия" надо иметь не тривиальный склад ума
показать весь комментарий
06.03.2026 12:56 Ответить
Це дуже добра ситуація, те що Трамп робить в цілому правильні речі і те що це не має широкої підтримки серед населення. Треба лише цим правильно скористатися.
показать весь комментарий
06.03.2026 12:07 Ответить
Трамп думав рейтинг підняти ,а вийшло навпаки і це ще не відчули американці цін на пальне.
показать весь комментарий
06.03.2026 12:10 Ответить
Тобі жалко дуже шо Трамп знищує союзника пуйла...погано шо такому дятлу як ти не впав на голову іранський шахед шоб ти порозумнішав
показать весь комментарий
06.03.2026 12:49 Ответить
Мені не жалко що трамп знищує аятол мені жалко те що з його приходом допомога Укераїні зменшилась на 99% і голосують штати так і рашисти в ООН ,пора усвідомити дурню Трамп це світовий хаос.
показать весь комментарий
06.03.2026 12:54 Ответить
Трампу персонально якось класти на думку більшості. Його вибори вже позаду.
До речі, пропозиція обмежити його право вести військові дії в Сенаті з тріском провалилася позавчора, завдяки опозиції великої кількості демократів.
показать весь комментарий
06.03.2026 12:23 Ответить
Ти бачу знатний пуйлосос?
показать весь комментарий
06.03.2026 12:45 Ответить
точно так же, а насправді може ще й більший відсоток американців був би проти якби Штати вели військові дії проти кацапні. всі ж прекрасно пам'ятають заяви Байдена про те, що жодного американського солдата не буде в Україні..
показать весь комментарий
06.03.2026 12:45 Ответить
 
 