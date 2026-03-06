Половина опрошенных американцев считают, что США не должны были предпринимать военных действий против Ирана
Чуть более половины зарегистрированных избирателей считают, что США не должны были предпринимать военные действия против Ирана, согласно опросу NBC News.
52% респондентов заявили, что они против военных действий, по сравнению с 41%, которые сказали, что США должны были принять меры. Еще 7% сказали, что они не уверены, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.
Общественное мнение в США разделилось
NBC News также обнаружило, что 54% избирателей не одобряют действия президента США Дональда Трампа в отношении конфликта, по сравнению с 41%, которые одобряют. 5% сказали, что они не уверены или не имеют мнения по этому вопросу.
Различные взгляды на военную операцию в значительной степени разделились по партийной принадлежности. Среди демократов 89% и среди независимых избирателей 58% считают, что США не должны были атаковать Иран.
Опрос показал, что 77% республиканцев поддерживают удары, тогда как 15% выступают против них.
NBC News также сообщает, что две трети избирателей моложе 35 лет, а также 53% респондентов в возрасте от 35 до 49 лет не поддерживают удары. Зато 52% людей в возрасте от 50 до 64 лет поддерживают их.
2. Тільки повітряна операція навряд чи щось вирішить
3. Не думаю що в Трампа взагалі є таке поняття як "план"
до речі, на **********, де керує любий друг трампа *****, таке можливе, шоби ветеран вдв прийшов до держдуми та висловив протест? питання риторичне
цікавить інше, - чому, згідно наведеного опитування, у Штатах така к-сть людей проти цієї війни? шо із ними не так?
"Опрос, проводившийся телеканалом CBS, результаты которого опубликованы в четверг, показывает, что 56% американцев не одобряют начатую президентом войну.
По оценкам, которые цитируют многие члены Конгресса демократы, война обходится США не меньше, чем в $1 миллиард в день."
Так що твердженню, що більшість американців не схвалюють війну - можна вірити.
Що, що?
допустим. но сравнивать в одном котексте значение "республика" и "демократия" надо иметь не тривиальный склад ума
До речі, пропозиція обмежити його право вести військові дії в Сенаті з тріском провалилася позавчора, завдяки опозиції великої кількості демократів.