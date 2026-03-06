Трамп осознал необходимость поддержки Европы теперь, когда ведет войну в Иране, - Bloomberg

Европа терпела жалобы президента США Дональда Трампа по поводу того, что ЕС прячется под зонтиком безопасности Штатов, однако во время операции против Ирана Трампу все же понадобилась помощь европейских союзников.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

В руках европейских лидеров сосредоточено то, что необходимо президенту США – базы, воздушное пространство и стратегическое расположение

Разочарование Трампа отражает основную реальность: Европа, как и прежде, сильно зависит от США через такие институты, как НАТО, но сохраняет рычаги влияния. США наиболее эффективно проецируют свою мощь на Ближний Восток, когда могут опираться на географические преимущества союзников – логистические центры в Германии, авиабазы в Великобритании, военно-морские базы в Испании и разрешения на пролет, что дает возможность самолетам беспрепятственно перемещаться, – пишут в ведомстве.

Многие европейские правительства по-прежнему опасаются разрыва отношений. Но Трамп не стремился создать коалицию для иранской кампании, однако война по-прежнему в значительной степени опирается на европейскую территорию – ее базы, порты и воздушное пространство. По мере того как американский президент все больше прибегает к агрессивным мерам, его прежнее пренебрежение к союзникам становится помехой.

Пока европейские страны отказываются участвовать в иранской кампании Трампа. Частично проблема заключается в том, как он начал боевые действия, практически не консультируясь с европейскими столицами. На начальном этапе правительства четко дали понять, что не планируют участвовать, но многие воздерживаются от прямого осуждения ударов.

