Трамп осознал необходимость поддержки Европы теперь, когда ведет войну в Иране, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп

Европа терпела жалобы президента США Дональда Трампа по поводу того, что ЕС прячется под зонтиком безопасности Штатов, однако во время операции против Ирана Трампу все же понадобилась помощь европейских союзников.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

В руках европейских лидеров сосредоточено то, что необходимо президенту США – базы, воздушное пространство и стратегическое расположение

Разочарование Трампа отражает основную реальность: Европа, как и прежде, сильно зависит от США через такие институты, как НАТО, но сохраняет рычаги влияния. США наиболее эффективно проецируют свою мощь на Ближний Восток, когда могут опираться на географические преимущества союзников – логистические центры в Германии, авиабазы в Великобритании, военно-морские базы в Испании и разрешения на пролет, что дает возможность самолетам беспрепятственно перемещаться, – пишут в ведомстве.

Многие европейские правительства по-прежнему опасаются разрыва отношений. Но Трамп не стремился создать коалицию для иранской кампании, однако война по-прежнему в значительной степени опирается на европейскую территорию – ее базы, порты и воздушное пространство. По мере того как американский президент все больше прибегает к агрессивным мерам, его прежнее пренебрежение к союзникам становится помехой.

Пока европейские страны отказываются участвовать в иранской кампании Трампа. Частично проблема заключается в том, как он начал боевые действия, практически не консультируясь с европейскими столицами. На начальном этапе правительства четко дали понять, что не планируют участвовать, но многие воздерживаются от прямого осуждения ударов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай не считает двойными стандартами реакцию Пекина на ситуацию в Иране и войну РФ против Украины

ТА ТИ ШО!!!!!! Виявляється США сам на сам проти всієї планети не зможе?))
06.03.2026 11:14 Ответить
"Ми віримо в Трампа! Він зможе!"

06.03.2026 11:17 Ответить
Короче вызов Дяди Сэма прошел не удачно. Америка все еще не стала великой.
06.03.2026 11:18 Ответить
хай би вони його там і відспівали
06.03.2026 11:28 Ответить
шахєди для Штатів та Ізраїля проблема - факт
досвід, вміння та навички України щодо шахєдів наразі у нагоді - теж факт
06.03.2026 11:17 Ответить
трамп д* рне на всю свою голову під* філа ,головний корисний ід* от московії ...
06.03.2026 11:15 Ответить
рудий всрався, без Європи, хоча стіко на неї гнав та гадив
наразі рудий обсихає та вже дуже чемно зустрів пана Мерца
ближчим часом буде облизувати пана Стармера
06.03.2026 11:15 Ответить
В США керує операціями Рубіо і Пентагон/Венесуелла,Іран, слідуюча Куба/.а Трамп хіба що гадить/за Гренландію/ Тому риторика Рубіо на виступі в Європі була іншою,ніж тих пришелепкуватих Трампа,Венса і Гексета.
06.03.2026 11:37 Ответить
Щоб щось усвідомити потрібен здоровий мозок! Як у цей індивід у стані запущеної деменції може щось усвідимити?
06.03.2026 11:18 Ответить
Бази знадобились
06.03.2026 11:24 Ответить
Та ніхр...єна він не усвідомів. Хоче провести "побєдную" війну чужими руками.
06.03.2026 11:28 Ответить
прийшла коза до воза
06.03.2026 11:32 Ответить
Марко Рубіо у вівторок: «Іраном керують божевільні, релігійні фанатики-божевільні».

Білий дім у четвер: "У Білому домі помолилися за Трампа та збройні сили США."
06.03.2026 11:32 Ответить
Недумаю що ця купа маразму хоч щось може зрозуміти...
06.03.2026 11:35 Ответить
Так США напару з Ізраїлем,зараз ведуть операцію,ще ніхто не підключився.І кораблі топлять і завдають масованих ударів,без країн Європи.США бази потрібні.На базах розташована американська техніка.
06.03.2026 11:36 Ответить
Не скарги , а обвинувачення . Не одне і те ж саме .
06.03.2026 11:38 Ответить
 
 