РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9170 посетителей онлайн
Новости Удары США по Ирану Китай о войне в Украине
2 395 23

Китай не считает двойными стандартами реакцию Пекина на ситуацию в Иране и войну РФ против Украины

В Китае опровергли двойные стандарты в отношении Ирана и войны в Украине

Китай не считает, что подход Пекина к войне РФ против Украины и событиям в Иране является двойными стандартами.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Ее спросили, не является ли позиция Китая проявлением двойных стандартов во внешней политике КНР.

"То, что вы сказали, не соответствует фактам", - сказала Мао Нин.

Также она ответила на замечание, что за более чем четыре года жестокой российской войны Китай ни разу не упомянул о незаконности действий России и не выразил соболезнования пострадавшим от атак украинцам

"Последовательная позиция Китая заключается в том, что все разногласия и споры между странами нужно решать путем диалога и консультаций, с применением силы никакого урегулирования не достичь. Китай также всегда выступает за защиту гражданского населения в военных конфликтах", - отметила пресс-секретарь.

Читайте: Среди друзей Путина своей очереди на устранение ждут еще КНДР и Китай, - Цахкна

Мао Нин напомнила, что Си Цзиньпин предложил четыре принципа для урегулирования войны в Украине, в частности речь идет об уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдении целей и принципов Устава ООН, серьезном восприятии законных опасений всех стран в области безопасности и поддержке любых усилий, направленных на мирное урегулирование.

"Предложенные председателем КНР Си Цзиньпином четыре принципа и опубликованные Китаем ранее позиционные документы полностью отражают нашу позицию, на которую вы можете ссылаться", - подытожила пресс-секретарь МИД КНР.

Читайте: Китай ведет переговоры с Ираном о безопасном проходе своих танкеров через Ормузский пролив, ‒ Reuters

Автор: 

Иран (925) Китай (1107) война в Украине (7446)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
усе й так зрозуміло:
в Україні китай воює проти України
в ірані китай воює проти США та Ізраїля
усе просто
показать весь комментарий
06.03.2026 10:49 Ответить
+6
косоока захєрова - левітт
показать весь комментарий
06.03.2026 10:50 Ответить
+5
арахамію вам в дупу, широкоокі "наші" друзі...
показать весь комментарий
06.03.2026 10:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все понаятна. Китай як вважає , так і є
показать весь комментарий
06.03.2026 10:47 Ответить
Ніколи не підтримував Китай, бо це тоталітарна країна, але презставник цієї країни на цей раз каже правду. Подивіться, які вимоги були Китаю у 2022 році. Китай пропонував позицію «мирного врегулювання», наполягаючи на повазі до суверенітету (включаючи територіальну цілісність України) та дотриманні статуту ООН. Пекін закликав до припинення бойових дій, врахування безпекових інтересів усіх держав (зокрема РФ) та протидіяв використанню військової переваги.
показать весь комментарий
06.03.2026 10:56 Ответить
Хворий? Яку правду?
китайці як завжди брешуть, говорять одне а роблять інше. На словах підтримують цілісність України, а паРаші дають зброю вбивати українців
показать весь комментарий
06.03.2026 11:06 Ответить
насамперед - китай дає ***** гроші задля вбивства Українців та повної окупації усієї України
у китая тут прямий інтерес - ресурси
показать весь комментарий
06.03.2026 11:11 Ответить
"Китай пропонував позицію «мирного врегулювання», наполягаючи на повазі до суверенітету (включаючи територіальну цілісність України) та дотриманні статуту ООН"

там было еще одно маленькое предложение: "с учетом интересов обеих сторон", и всё выше сказанное множится на ноль
показать весь комментарий
06.03.2026 11:34 Ответить
ОФ КОРС ОФ КОРС!! Чого чекати ще від комуняк?)

Вони чомусь кажуть що Тайвань їх бо неподільний Китай і що Крим треба лишити РФ - бо треба чути всі сторони))
показать весь комментарий
06.03.2026 10:48 Ответить
А Китай тільки бабло на всьому косить, примруживши очі.
показать весь комментарий
06.03.2026 10:48 Ответить
усе й так зрозуміло:
в Україні китай воює проти України
в ірані китай воює проти США та Ізраїля
усе просто
показать весь комментарий
06.03.2026 10:49 Ответить
косоока захєрова - левітт
показать весь комментарий
06.03.2026 10:50 Ответить
не, ну ано и панятна. а прикинь клюшка такая вышла и заявила шо щитает реакцыю пикина на ситуацию в Иране и войну против Украины двойными стандартами
показать весь комментарий
06.03.2026 10:51 Ответить
арахамію вам в дупу, широкоокі "наші" друзі...
показать весь комментарий
06.03.2026 10:52 Ответить
Хунвейбіни недобиті, фулє!
показать весь комментарий
06.03.2026 10:54 Ответить
Узкоглазые руки потирают и прибыль подсчитывают!!!
показать весь комментарий
06.03.2026 10:58 Ответить
речники зазвичай пиз..ть. піськов, манька, лєвітт, всілякі речники дспу, гш... тому так само не варто слухати і цю сунь_уй_чай_вінь_сам_пей
показать весь комментарий
06.03.2026 11:03 Ответить
червонодупий режим китаю + тоталітарний режим московії = всесвітьня вісь зла ...підлягає знищенню ,через радікальний ісламізм в Ірані ...Амінь !!! ...
показать весь комментарий
06.03.2026 11:05 Ответить
Європа і Канада теж не вважають напад на Іран подвійними стандартами. Вони навіть збираються брати участь. Чого пристали до китаців.
показать весь комментарий
06.03.2026 11:06 Ответить
Коли не вважаєте шо ******* - то нагуя виправдовуєтесь?
показать весь комментарий
06.03.2026 11:07 Ответить
Послідовна позиція Китаю полягає в тому що керівництво держави є дуже хитрожопі.З научної точки зору прагматичне.З людяної - хитрожопі,в кожному випадку вишукують,бачать,очікують якийсь зиск,вигоду.Вони безпосередньо підтримують війну паРаші проти України,торгуючи з агресором товарами подвійного призначення.Висловлюють позицію **********, "...устранить першопричину" Комуністичні товаріщі є гнилі товаріщі в міжнародному сенсі.
показать весь комментарий
06.03.2026 11:08 Ответить
Тільки агресію кацапів вони 4 роки називають "українською кризою".
показать весь комментарий
06.03.2026 11:10 Ответить
Хрін їх косооких зрозумієш, дивляться у бік а говорять що прямо. Що там за тими щілинами ховається..
показать весь комментарий
06.03.2026 11:15 Ответить
Де їх вирощують, отаких пістоболів цинічних, аби вони брехади не задумуючись і при цьому не гидували собою?
Вони огидні, свині скотного двору Оруела
показать весь комментарий
06.03.2026 11:21 Ответить
Пи₴доокі вилупки.
показать весь комментарий
06.03.2026 11:27 Ответить
Взагалі пох, що там сам-собі вважає китай...
показать весь комментарий
06.03.2026 11:37 Ответить
 
 