Китай не считает двойными стандартами реакцию Пекина на ситуацию в Иране и войну РФ против Украины

Китай не считает, что подход Пекина к войне РФ против Украины и событиям в Иране является двойными стандартами.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ее спросили, не является ли позиция Китая проявлением двойных стандартов во внешней политике КНР.

"То, что вы сказали, не соответствует фактам", - сказала Мао Нин.

Также она ответила на замечание, что за более чем четыре года жестокой российской войны Китай ни разу не упомянул о незаконности действий России и не выразил соболезнования пострадавшим от атак украинцам

"Последовательная позиция Китая заключается в том, что все разногласия и споры между странами нужно решать путем диалога и консультаций, с применением силы никакого урегулирования не достичь. Китай также всегда выступает за защиту гражданского населения в военных конфликтах", - отметила пресс-секретарь.

Мао Нин напомнила, что Си Цзиньпин предложил четыре принципа для урегулирования войны в Украине, в частности речь идет об уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдении целей и принципов Устава ООН, серьезном восприятии законных опасений всех стран в области безопасности и поддержке любых усилий, направленных на мирное урегулирование.

"Предложенные председателем КНР Си Цзиньпином четыре принципа и опубликованные Китаем ранее позиционные документы полностью отражают нашу позицию, на которую вы можете ссылаться", - подытожила пресс-секретарь МИД КНР.

