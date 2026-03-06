Китай не вважає подвійними стандартами реакцію Пекіна на ситуацію в Ірані та війну РФ проти України
Китай не вважає, що підхід Пекіну до війни РФ проти України та подій в Ірані є подвійними стандартами.
Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
Її запитали, чи не є позиція Китаю проявом подвійних стандартів у зовнішній політиці КНР.
"Те, що ви сказали, не відповідає фактам", - сказала Мао Нін.
Також вона відповіла на зауваження, що за понад чотири роки жорстокої російської війни Китай жодного разу не згадав про незаконність дій Росії і не висловив співчуття постраждалим від атак українцям
"Послідовна позиція Китаю полягає у тому, що всі розбіжності та суперечки між країнами потрібно вирішувати шляхом діалогу і консультацій, із застосуванням сили ніякого врегулювання не досягнути. Китай також завжди виступає за захист цивільного населення у військових конфліктах", - зазначила речниця.
Мао Нін нагадала, що Сі Цзіньпін запропонував чотири принципи для врегулювання війни в Україні, зокрема йдеться про повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, дотримання цілей та принципів Статуту ООН, серйозне сприйняття законних безпекових занепокоєнь всіх країн та підтримку будь-яких зусиль, спрямованих на мирне врегулювання.
"Запропоновані головою КНР Сі Цзіньпіном чотири принципи та опубліковані Китаєм раніше позиційні документи повністю відображають нашу позицію, на яку ви можете посилатися", - підсумувала речниця МЗС КНР.
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китайці як завжди брешуть, говорять одне а роблять інше. На словах підтримують цілісність України, а паРаші дають зброю вбивати українців
у китая тут прямий інтерес - ресурси
Всі, хто допомагає Параші: Іран, Північна Корея, Китай і Білозасрашка наші вороги.
там было еще одно маленькое предложение: "с учетом интересов обеих сторон", и всё выше сказанное множится на ноль
Вони чомусь кажуть що Тайвань їх бо неподільний Китай і що Крим треба лишити РФ - бо треба чути всі сторони))
в Україні китай воює проти України
в ірані китай воює проти США та Ізраїля
усе просто
Вони огидні, свині скотного двору Оруела
Та й перед наступними окупаціями та анексіями - також, те ж саме.
"Послідовна позиція Китаю полягає у тому, що всі розбіжності та суперечки між країнами потрібно вирішувати шляхом діалогу і консультацій, із застосуванням сили ніякого врегулювання не досягнути СОБАЧІ ЛИЦЕМІРНІ КИТАЙСЬКІ ПОКИДЬКИ, ЧОМУ Ж ВИ ПОЗОРНІ ПСИ НЕ РОЗКАЗУЄТЕ КУЙЛУ (((( що із застосуванням сили ніякого врегулювання не досягнути))).а після чотирьох років рашистської війни навязуєте діалоги і консультації Україні??? ПОКИДЬКИ