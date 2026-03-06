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Новини Операція США проти Ірану Китай про війну в Україні
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Китай не вважає подвійними стандартами реакцію Пекіна на ситуацію в Ірані та війну РФ проти України

У Китаї заперечили подвійні стандарти щодо Ірану та війни в Україні

Китай не вважає, що підхід Пекіну до війни РФ проти України та подій в Ірані є подвійними стандартами.

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

Її запитали, чи не є позиція Китаю проявом подвійних стандартів у зовнішній політиці КНР.

"Те, що ви сказали, не відповідає фактам", - сказала Мао Нін.

Також вона відповіла на зауваження, що за понад чотири роки жорстокої російської війни Китай жодного разу не згадав про незаконність дій Росії і не висловив співчуття постраждалим від атак українцям

"Послідовна позиція Китаю полягає у тому, що всі розбіжності та суперечки між країнами потрібно вирішувати шляхом діалогу і консультацій, із застосуванням сили ніякого врегулювання не досягнути. Китай також завжди виступає за захист цивільного населення у військових конфліктах", - зазначила речниця.

Читайте: Серед друзів Путіна своєї черги на усунення чекають ще КНДР і Китай, - Цахкна

Мао Нін нагадала, що Сі Цзіньпін запропонував чотири принципи для врегулювання війни в Україні, зокрема йдеться про повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, дотримання цілей та принципів Статуту ООН, серйозне сприйняття законних безпекових занепокоєнь всіх країн та підтримку будь-яких зусиль, спрямованих на мирне врегулювання.

"Запропоновані головою КНР Сі Цзіньпіном чотири принципи та опубліковані Китаєм раніше позиційні документи повністю відображають нашу позицію, на яку ви можете посилатися", - підсумувала речниця МЗС КНР.

Читайте: Китай веде переговори з Іраном про безпечний прохід своїх танкерів через Ормузьку протоку, ‒ Reuters

Автор: 

Іран (3490) Китай (5278) війна в Україні (8505)
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Топ коментарі
+15
Хворий? Яку правду?
китайці як завжди брешуть, говорять одне а роблять інше. На словах підтримують цілісність України, а паРаші дають зброю вбивати українців
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06.03.2026 11:06 Відповісти
+13
усе й так зрозуміло:
в Україні китай воює проти України
в ірані китай воює проти США та Ізраїля
усе просто
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06.03.2026 10:49 Відповісти
+10
Китай вже більше 4 років вперто називає війну Х-уйловської Московщини проти України "українською кризою", Китай дистанціювався від норм міжнародного права, китайці - лицеміри, думаю це головна і достатня причина, чому Євросоюз відмовився укласти запропоновану Китаєм угоду про торгівлю, після того як Трамп зруйнував її правила і знищив ВТО, це взаємна недовіра.
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06.03.2026 11:39 Відповісти
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все понаятна. Китай як вважає , так і є
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06.03.2026 10:47 Відповісти
Ніколи не підтримував Китай, бо це тоталітарна країна, але презставник цієї країни на цей раз каже правду. Подивіться, які вимоги були Китаю у 2022 році. Китай пропонував позицію «мирного врегулювання», наполягаючи на повазі до суверенітету (включаючи територіальну цілісність України) та дотриманні статуту ООН. Пекін закликав до припинення бойових дій, врахування безпекових інтересів усіх держав (зокрема РФ) та протидіяв використанню військової переваги.
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06.03.2026 10:56 Відповісти
Хворий? Яку правду?
китайці як завжди брешуть, говорять одне а роблять інше. На словах підтримують цілісність України, а паРаші дають зброю вбивати українців
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06.03.2026 11:06 Відповісти
насамперед - китай дає ***** гроші задля вбивства Українців та повної окупації усієї України
у китая тут прямий інтерес - ресурси
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06.03.2026 11:11 Відповісти
Та Ви шо? Ми ведемо мову про те, що говорив Китай? Те що він робить відомо, вони підтримували і підтримують кцапів. Вони дають зброю, гроші і купують в них майже все.
Всі, хто допомагає Параші: Іран, Північна Корея, Китай і Білозасрашка наші вороги.
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06.03.2026 12:02 Відповісти
"Китай пропонував позицію «мирного врегулювання», наполягаючи на повазі до суверенітету (включаючи територіальну цілісність України) та дотриманні статуту ООН"

там было еще одно маленькое предложение: "с учетом интересов обеих сторон", и всё выше сказанное множится на ноль
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06.03.2026 11:34 Відповісти
Китай вже більше 4 років вперто називає війну Х-уйловської Московщини проти України "українською кризою", Китай дистанціювався від норм міжнародного права, китайці - лицеміри, думаю це головна і достатня причина, чому Євросоюз відмовився укласти запропоновану Китаєм угоду про торгівлю, після того як Трамп зруйнував її правила і знищив ВТО, це взаємна недовіра.
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06.03.2026 11:39 Відповісти
Ти тупий кацапський бот. Які ще безпекові інтереси РФ? В них один інтерес - знищення України. І китай їм у цьому допомагає постачанням компонентів для виробництва зброї, водночас несучи всяку нісенітницю про ми за мир. Правильно цю комуністичну непотріб японці гноїли у 2-гу світову, вони того заслуговують
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06.03.2026 12:51 Відповісти
ОФ КОРС ОФ КОРС!! Чого чекати ще від комуняк?)

Вони чомусь кажуть що Тайвань їх бо неподільний Китай і що Крим треба лишити РФ - бо треба чути всі сторони))
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06.03.2026 10:48 Відповісти
А Китай тільки бабло на всьому косить, примруживши очі.
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06.03.2026 10:48 Відповісти
усе й так зрозуміло:
в Україні китай воює проти України
в ірані китай воює проти США та Ізраїля
усе просто
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06.03.2026 10:49 Відповісти
косоока захєрова - левітт
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06.03.2026 10:50 Відповісти
не, ну ано и панятна. а прикинь клюшка такая вышла и заявила шо щитает реакцыю пикина на ситуацию в Иране и войну против Украины двойными стандартами
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06.03.2026 10:51 Відповісти
арахамію вам в дупу, широкоокі "наші" друзі...
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06.03.2026 10:52 Відповісти
Хунвейбіни недобиті, фулє!
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06.03.2026 10:54 Відповісти
Узкоглазые руки потирают и прибыль подсчитывают!!!
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06.03.2026 10:58 Відповісти
речники зазвичай пиз..ть. піськов, манька, лєвітт, всілякі речники дспу, гш... тому так само не варто слухати і цю сунь_уй_чай_вінь_сам_пей
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06.03.2026 11:03 Відповісти
червонодупий режим китаю + тоталітарний режим московії = всесвітьня вісь зла ...підлягає знищенню ,через радікальний ісламізм в Ірані ...Амінь !!! ...
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06.03.2026 11:05 Відповісти
Європа і Канада теж не вважають напад на Іран подвійними стандартами. Вони навіть збираються брати участь. Чого пристали до китаців.
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06.03.2026 11:06 Відповісти
Коли не вважаєте шо ******* - то нагуя виправдовуєтесь?
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06.03.2026 11:07 Відповісти
Послідовна позиція Китаю полягає в тому що керівництво держави є дуже хитрожопі.З научної точки зору прагматичне.З людяної - хитрожопі,в кожному випадку вишукують,бачать,очікують якийсь зиск,вигоду.Вони безпосередньо підтримують війну паРаші проти України,торгуючи з агресором товарами подвійного призначення.Висловлюють позицію **********, "...устранить першопричину" Комуністичні товаріщі є гнилі товаріщі в міжнародному сенсі.
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06.03.2026 11:08 Відповісти
Тільки агресію кацапів вони 4 роки називають "українською кризою".
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06.03.2026 11:10 Відповісти
Хрін їх косооких зрозумієш, дивляться у бік а говорять що прямо. Що там за тими щілинами ховається..
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06.03.2026 11:15 Відповісти
Де їх вирощують, отаких пістоболів цинічних, аби вони брехади не задумуючись і при цьому не гидували собою?
Вони огидні, свині скотного двору Оруела
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06.03.2026 11:21 Відповісти
Пи₴доокі вилупки.
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06.03.2026 11:27 Відповісти
Взагалі пох, що там сам-собі вважає китай...
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06.03.2026 11:37 Відповісти
Кто кто а Китай считает очень хорошо при чём считает он собственные бабки..
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06.03.2026 11:40 Відповісти
Китайці досі вважають себе найбільш хитрозадими. Але на кожну хитру дупу знайдеться болт з лівою різьбою.
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06.03.2026 11:54 Відповісти
Перед першою окупацією ураїнської території, зокрема, Криму, касапи жодного "діалогу" не розпочинали; і ви тоді, китайози подібних переговорів не вимагали.
Та й перед наступними окупаціями та анексіями - також, те ж саме.
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06.03.2026 11:55 Відповісти
Ну чого від комуністів очікувати(
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06.03.2026 13:09 Відповісти
https://images.cnscdn.com/f/c/1/a/fc1ac52808c7ab03bda6b86cc6386cb8/original.jpg

"Послідовна позиція Китаю полягає у тому, що всі розбіжності та суперечки між країнами потрібно вирішувати шляхом діалогу і консультацій, із застосуванням сили ніякого врегулювання не досягнути СОБАЧІ ЛИЦЕМІРНІ КИТАЙСЬКІ ПОКИДЬКИ, ЧОМУ Ж ВИ ПОЗОРНІ ПСИ НЕ РОЗКАЗУЄТЕ КУЙЛУ (((( що із застосуванням сили ніякого врегулювання не досягнути))).а після чотирьох років рашистської війни навязуєте діалоги і консультації Україні??? ПОКИДЬКИ
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06.03.2026 13:11 Відповісти
Взагалі-то Китай з такою політикою може рано чи пізно обісратись...
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06.03.2026 13:15 Відповісти
За всьо хорошеє протів всєго плохого. Повага до суверенітету і теріторіальної ціліссності і дотримання принципів оон, але Крим з Донбасом - віддати кацапам. Якось так?
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06.03.2026 16:43 Відповісти
 
 