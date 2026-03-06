Китай не вважає подвійними стандартами реакцію Пекіна на ситуацію в Ірані та війну РФ проти України

Китай не вважає, що підхід Пекіну до війни РФ проти України та подій в Ірані є подвійними стандартами.

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

Її запитали, чи не є позиція Китаю проявом подвійних стандартів у зовнішній політиці КНР.

"Те, що ви сказали, не відповідає фактам", - сказала Мао Нін.

Також вона відповіла на зауваження, що за понад чотири роки жорстокої російської війни Китай жодного разу не згадав про незаконність дій Росії і не висловив співчуття постраждалим від атак українцям

"Послідовна позиція Китаю полягає у тому, що всі розбіжності та суперечки між країнами потрібно вирішувати шляхом діалогу і консультацій, із застосуванням сили ніякого врегулювання не досягнути. Китай також завжди виступає за захист цивільного населення у військових конфліктах", - зазначила речниця.

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Мао Нін нагадала, що Сі Цзіньпін запропонував чотири принципи для врегулювання війни в Україні, зокрема йдеться про повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, дотримання цілей та принципів Статуту ООН, серйозне сприйняття законних безпекових занепокоєнь всіх країн та підтримку будь-яких зусиль, спрямованих на мирне врегулювання.

"Запропоновані головою КНР Сі Цзіньпіном чотири принципи та опубліковані Китаєм раніше позиційні документи повністю відображають нашу позицію, на яку ви можете посилатися", - підсумувала речниця МЗС КНР.

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