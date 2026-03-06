Трамп усвідомив необхідність підтримки Європи тепер, коли веде війну в Ірані, - Bloomberg

Європа терпіла скарги президента США Дональда Трампа з приводу того, що ЄС ховається під парасолькою безпеки Штатів, однак під час операції проти Ірану Трампу таки знадобилася допомога європейських союзників.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

В руках європейських лідерів зосереджено те, що необхідно президенту США – бази, повітряний простір та стратегічне розташування

Розчарування Трампа відображає основну реальність: Європа, хоч як і раніше, сильно залежить від США через такі інститути, як НАТО, але зберігає важелі впливу. США найбільш ефективно проєктує свою міць на Близький Схід, коли можуть спиратися на географічні переваги союзників – логістичні центри в Німеччині, авіабази у Британії, військово-морські бази в Іспанії та дозволи на проліт, що дає можливість літакам безперешкодно переміщатися, - пишуть у відомстві.

Багато європейських урядів, як і раніше, побоюються розриву відносин. Але Трамп не прагнув створити коаліцію для іранської кампанії, проте війна, як і раніше, значною мірою спирається на європейську територію – її бази, порти та повітряний простір. У міру того як американський президент все більше вдається до агресивних заходів, його колишня зневага до союзників стає на заваді.

Поки що європейські країни відмовляються брати участь в іранській кампанії Трампа. Частково проблема полягає в тому, як він розпочав бойові дії, практично не консультуючись із європейськими столицями. На початковому етапі уряди чітко дали зрозуміти, що не планують брати участь, але багато хто утримується від прямого засудження ударів.

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