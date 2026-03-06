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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп усвідомив необхідність підтримки Європи тепер, коли веде війну в Ірані, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп

Європа терпіла скарги президента США Дональда Трампа з приводу того, що ЄС ховається під парасолькою безпеки Штатів, однак під час операції проти Ірану Трампу таки знадобилася допомога європейських союзників.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

В руках європейських лідерів зосереджено те, що необхідно президенту США – бази, повітряний простір та стратегічне розташування

Розчарування Трампа відображає основну реальність: Європа, хоч як і раніше, сильно залежить від США через такі інститути, як НАТО, але зберігає важелі впливу. США найбільш ефективно проєктує свою міць на Близький Схід, коли можуть спиратися на географічні переваги союзників – логістичні центри в Німеччині, авіабази у Британії, військово-морські бази в Іспанії та дозволи на проліт, що дає можливість літакам безперешкодно переміщатися, - пишуть у відомстві.

Багато європейських урядів, як і раніше, побоюються розриву відносин. Але Трамп не прагнув створити коаліцію для іранської кампанії, проте війна, як і раніше, значною мірою спирається на європейську територію – її бази, порти та повітряний простір. У міру того як американський президент все більше вдається до агресивних заходів, його колишня зневага до союзників стає на заваді.

Поки що європейські країни відмовляються брати участь в іранській кампанії Трампа. Частково проблема полягає в тому, як він розпочав бойові дії, практично не консультуючись із європейськими столицями. На початковому етапі уряди чітко дали зрозуміти, що не планують брати участь, але багато хто утримується від прямого засудження ударів.

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Європа (2505) Іран (3490) Трамп Дональд (8926)
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Топ коментарі
+9
ТА ТИ ШО!!!!!! Виявляється США сам на сам проти всієї планети не зможе?))
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06.03.2026 11:14 Відповісти
+7
Щоб щось усвідомити потрібен здоровий мозок! Як у цей індивід у стані запущеної деменції може щось усвідимити?
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06.03.2026 11:18 Відповісти
+5
рудий всрався, без Європи, хоча стіко на неї гнав та гадив
наразі рудий обсихає та вже дуже чемно зустрів пана Мерца
ближчим часом буде облизувати пана Стармера
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06.03.2026 11:15 Відповісти
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ТА ТИ ШО!!!!!! Виявляється США сам на сам проти всієї планети не зможе?))
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06.03.2026 11:14 Відповісти
"Ми віримо в Трампа! Він зможе!"

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06.03.2026 11:17 Відповісти
Короче вызов Дяди Сэма прошел не удачно. Америка все еще не стала великой.
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06.03.2026 11:18 Відповісти
хай би вони його там і відспівали
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06.03.2026 11:28 Відповісти
шахєди для Штатів та Ізраїля проблема - факт
досвід, вміння та навички України щодо шахєдів наразі у нагоді - теж факт
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06.03.2026 11:17 Відповісти
Да при тампоне они и в иране проиграют.
В белом доме сейчас парад дебилов, фриком, насильников, кретинов .....
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06.03.2026 12:11 Відповісти
трамп д* рне на всю свою голову під* філа ,головний корисний ід* от московії ...
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06.03.2026 11:15 Відповісти
рудий всрався, без Європи, хоча стіко на неї гнав та гадив
наразі рудий обсихає та вже дуже чемно зустрів пана Мерца
ближчим часом буде облизувати пана Стармера
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06.03.2026 11:15 Відповісти
В США керує операціями Рубіо і Пентагон/Венесуелла,Іран, слідуюча Куба/.а Трамп хіба що гадить/за Гренландію/ Тому риторика Рубіо на виступі в Європі була іншою,ніж тих пришелепкуватих Трампа,Венса і Гексета.
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06.03.2026 11:37 Відповісти
ні, якраз таке враження, шо цією кампанію керували вітьков з кушнером. а Рубіо відповідає за венесуелу і кубу.
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06.03.2026 11:50 Відповісти
Щоб щось усвідомити потрібен здоровий мозок! Як у цей індивід у стані запущеної деменції може щось усвідимити?
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06.03.2026 11:18 Відповісти
Бази знадобились
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06.03.2026 11:24 Відповісти
Не тільки. Практично США не отримали перемоги ні в одній війні без участі союзників.
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07.03.2026 00:14 Відповісти
Та ніхр...єна він не усвідомів. Хоче провести "побєдную" війну чужими руками.
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06.03.2026 11:28 Відповісти
прийшла коза до воза
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06.03.2026 11:32 Відповісти
Марко Рубіо у вівторок: «Іраном керують божевільні, релігійні фанатики-божевільні».

Білий дім у четвер: "У Білому домі помолилися за Трампа та збройні сили США."
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06.03.2026 11:32 Відповісти
Недумаю що ця купа маразму хоч щось може зрозуміти...
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06.03.2026 11:35 Відповісти
Так США напару з Ізраїлем,зараз ведуть операцію,ще ніхто не підключився.І кораблі топлять і завдають масованих ударів,без країн Європи.США бази потрібні.На базах розташована американська техніка.
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06.03.2026 11:36 Відповісти
Не скарги , а обвинувачення . Не одне і те ж саме .
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06.03.2026 11:38 Відповісти
Не роби зла - повернеться бумерангом.
Не плюй у колодязь - доведеться воду пити .
Не ображай того, хто нижчий рангом - а раптом доведеться щось просити.
Не бреши собі та людям. Згодом перевіриш - що цією брехнею зрадив тільки сам себе.
Омар Хайям
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06.03.2026 11:40 Відповісти
Краще пізно, ніж ніколи.
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06.03.2026 11:42 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-chetverg-5-marta-2026---igor-aizenberg/185247#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг, україно-американський вчений в сфері ІТ, професор Манхеттенського університету:
Война с Ираном продолжается уже шесть дней. Ее цель официально не сформулирована, хотя глава Пентагона Хегсет на брифинге в четверг сказал «у нас ясные цели, а наша воля железобетонная». Но в чем состоят ясные цели, не сказал.
47-й президент в том же интервью Politico фактически признал, что целью войны является смена режима или даже смена главы режима в Иране. Вот цитата с сайта Politico: «Я окажу большое влияние, иначе никаких соглашений не будет, потому мы не будем снова этим заниматься. Мы будем работать с народом и режимом, чтобы убедиться, что к власти придет человек, который сможет достойно развивать Иран, но без ядерного оружия», - сказал Трамп.
По оценкам, которые цитируют многие члены Конгресса демократы, война обходится США не меньше, чем в $1 миллиард в день.
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06.03.2026 12:04 Відповісти
Трамп не може чогось там усвідомити або зробити висновки. В нього просто відсутня така функція.
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06.03.2026 12:11 Відповісти
Тільки тому, що залежить від логістики і географії? «Ти мені, я тобі» - як звичайні бариги? І ніякої ідеології? «Демократичний світ» там, «сила права», «надійні союзники»… і т.д. Ні?
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06.03.2026 12:53 Відповісти
 
 