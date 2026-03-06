Трамп усвідомив необхідність підтримки Європи тепер, коли веде війну в Ірані, - Bloomberg
Європа терпіла скарги президента США Дональда Трампа з приводу того, що ЄС ховається під парасолькою безпеки Штатів, однак під час операції проти Ірану Трампу таки знадобилася допомога європейських союзників.
Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
В руках європейських лідерів зосереджено те, що необхідно президенту США – бази, повітряний простір та стратегічне розташування
Розчарування Трампа відображає основну реальність: Європа, хоч як і раніше, сильно залежить від США через такі інститути, як НАТО, але зберігає важелі впливу. США найбільш ефективно проєктує свою міць на Близький Схід, коли можуть спиратися на географічні переваги союзників – логістичні центри в Німеччині, авіабази у Британії, військово-морські бази в Іспанії та дозволи на проліт, що дає можливість літакам безперешкодно переміщатися, - пишуть у відомстві.
Багато європейських урядів, як і раніше, побоюються розриву відносин. Але Трамп не прагнув створити коаліцію для іранської кампанії, проте війна, як і раніше, значною мірою спирається на європейську територію – її бази, порти та повітряний простір. У міру того як американський президент все більше вдається до агресивних заходів, його колишня зневага до союзників стає на заваді.
Поки що європейські країни відмовляються брати участь в іранській кампанії Трампа. Частково проблема полягає в тому, як він розпочав бойові дії, практично не консультуючись із європейськими столицями. На початковому етапі уряди чітко дали зрозуміти, що не планують брати участь, але багато хто утримується від прямого засудження ударів.
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досвід, вміння та навички України щодо шахєдів наразі у нагоді - теж факт
В белом доме сейчас парад дебилов, фриком, насильников, кретинов .....
наразі рудий обсихає та вже дуже чемно зустрів пана Мерца
ближчим часом буде облизувати пана Стармера
Білий дім у четвер: "У Білому домі помолилися за Трампа та збройні сили США."
Не плюй у колодязь - доведеться воду пити .
Не ображай того, хто нижчий рангом - а раптом доведеться щось просити.
Не бреши собі та людям. Згодом перевіриш - що цією брехнею зрадив тільки сам себе.
Омар Хайям
Война с Ираном продолжается уже шесть дней. Ее цель официально не сформулирована, хотя глава Пентагона Хегсет на брифинге в четверг сказал «у нас ясные цели, а наша воля железобетонная». Но в чем состоят ясные цели, не сказал.
47-й президент в том же интервью Politico фактически признал, что целью войны является смена режима или даже смена главы режима в Иране. Вот цитата с сайта Politico: «Я окажу большое влияние, иначе никаких соглашений не будет, потому мы не будем снова этим заниматься. Мы будем работать с народом и режимом, чтобы убедиться, что к власти придет человек, который сможет достойно развивать Иран, но без ядерного оружия», - сказал Трамп.
По оценкам, которые цитируют многие члены Конгресса демократы, война обходится США не меньше, чем в $1 миллиард в день.