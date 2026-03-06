Половина опитаних американців вважають, що США не повинні були вживати військових дій проти Ірану

Трохи більше половини зареєстрованих виборців вважають, що США не повинні були вживати військових дій проти Ірану, згідно з опитуванням NBC News.

52% респондентів заявили, що вони проти військових дій, порівняно з 41%, які сказали, що США повинні були вжити заходів. Ще 7% сказали, що вони не впевнені, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

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Громадська думка в США розділилася

NBC News також виявило, що 54% виборців не схвалюють дії президента США Дональда Трампа щодо конфлікту, порівняно з 41% , які схвалюють. 5 % сказали, що вони не впевнені або не мають думки з цього питання.

Різні погляди на військову операцію значною мірою розділилися за партійною приналежністю. Серед демократів 89% і серед незалежних виборців 58% вважають, що США не повинні були атакувати Іран.

Опитування показало, що 77% республіканців підтримують удари, тоді як 15% виступають проти них.

NBC News також повідомляє, що дві третини виборців молодших за 35 років, а також 53% респондентів віком від 35 до 49 років не підтримують удари. Натомість 52% людей віком від 50 до 64 років підтримують їх.

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