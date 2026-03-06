Половина опитаних американців вважають, що США не повинні були вживати військових дій проти Ірану
Трохи більше половини зареєстрованих виборців вважають, що США не повинні були вживати військових дій проти Ірану, згідно з опитуванням NBC News.
52% респондентів заявили, що вони проти військових дій, порівняно з 41%, які сказали, що США повинні були вжити заходів. Ще 7% сказали, що вони не впевнені, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.
Громадська думка в США розділилася
NBC News також виявило, що 54% виборців не схвалюють дії президента США Дональда Трампа щодо конфлікту, порівняно з 41% , які схвалюють. 5 % сказали, що вони не впевнені або не мають думки з цього питання.
Різні погляди на військову операцію значною мірою розділилися за партійною приналежністю. Серед демократів 89% і серед незалежних виборців 58% вважають, що США не повинні були атакувати Іран.
Опитування показало, що 77% республіканців підтримують удари, тоді як 15% виступають проти них.
NBC News також повідомляє, що дві третини виборців молодших за 35 років, а також 53% респондентів віком від 35 до 49 років не підтримують удари. Натомість 52% людей віком від 50 до 64 років підтримують їх.
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2. Тільки повітряна операція навряд чи щось вирішить
3. Не думаю що в Трампа взагалі є таке поняття як "план"
З чого б це ми їх бомбили? Навіть Трамп поп*здів і завалив хлібало.
Кстати саудиты и прочие арабы ненавидят Израиль уж куда поболе персов с азерами, а их почему-то не только не бомбят но и пытаются защитить почему то
до речі, на **********, де керує любий друг трампа *****, таке можливе, шоби ветеран вдв прийшов до держдуми та висловив протест? питання риторичне
цікавить інше, - чому, згідно наведеного опитування, у Штатах така к-сть людей проти цієї війни? шо із ними не так?
"Опрос, проводившийся телеканалом CBS, результаты которого опубликованы в четверг, показывает, что 56% американцев не одобряют начатую президентом войну.
По оценкам, которые цитируют многие члены Конгресса демократы, война обходится США не меньше, чем в $1 миллиард в день."
Так що твердженню, що більшість американців не схвалюють війну - можна вірити.
Що, що?
допустим. но сравнивать в одном котексте значение "республика" и "демократия" надо иметь не тривиальный склад ума
вы его сами прочитайте. джефферсон бы никогда не догадался сравнивать теплое с твердым. "республика" и "демократия" суть разные понятия
Якщо дуже коротко: "республика" - это форма государственного правления, "демократия" - это форма общественного устройства. это разные понятия, хотя и взаимосвязанные в плане делигации формой общественного устройства формы государственного правления. есть демократические республики, а есть недемократические республики. например северная корея - республика, китай тоже, и сша тоже республика. вопрос в том, каким образом делегирована власть, народом или автократией. так в сша демократия или нет? законы кто пишет? в саудовской аравии тоже правит закон, и очень даже строго, но саудовская аравия абсолютная монархия.
До речі, пропозиція обмежити його право вести військові дії в Сенаті з тріском провалилася позавчора, завдяки опозиції великої кількості демократів.