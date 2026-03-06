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Новини Операція США проти Ірану
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Половина опитаних американців вважають, що США не повинні були вживати військових дій проти Ірану

Операція США проти Ірані - який відсоток американців не підтримують

Трохи більше половини зареєстрованих виборців вважають, що США не повинні були вживати військових дій проти Ірану, згідно з опитуванням NBC News.

52% респондентів заявили, що вони проти військових дій, порівняно з 41%, які сказали, що США повинні були вжити заходів. Ще 7% сказали, що вони не впевнені, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

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Громадська думка в США розділилася

NBC News також виявило, що 54% виборців не схвалюють дії президента США Дональда Трампа щодо конфлікту, порівняно з 41% , які схвалюють. 5 % сказали, що вони не впевнені або не мають думки з цього питання.

Різні погляди на військову операцію значною мірою розділилися за партійною приналежністю. Серед демократів 89% і серед незалежних виборців 58% вважають, що США не повинні були атакувати Іран.

Опитування показало, що 77% республіканців підтримують удари, тоді як 15% виступають проти них. 

NBC News також повідомляє, що дві третини виборців молодших за 35 років, а також 53% респондентів віком від 35 до 49 років не підтримують удари. Натомість 52% людей віком від 50 до 64 років підтримують їх.

Також читайте: Трамп усвідомив необхідність підтримки Європи тепер, коли веде війну в Ірані, - Bloomberg

Автор: 

Іран (3490) опитування (2193) США (26726)
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Топ коментарі
+5
1. З Аятолами треба було щось робити. Політика Обами привела світ до 3 світової
2. Тільки повітряна операція навряд чи щось вирішить
3. Не думаю що в Трампа взагалі є таке поняття як "план"
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06.03.2026 11:39 Відповісти
+3
ветеран Корпусу морської піхоти у Сенаті США проти того, шоби "морпіхи США воювали за Ізраїль"

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06.03.2026 11:40 Відповісти
+3
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-chetverg-5-marta-2026---igor-aizenberg/185247#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг, україно-американський вчений в сфері ІТ, професор Манхеттенського університету, наводить інші цифри підтримки війни Трампа з Іраном; щоправда, з опитувань іншого телеканалу. Ось:
"Опрос, проводившийся телеканалом CBS, результаты которого опубликованы в четверг, показывает, что 56% американцев не одобряют начатую президентом войну.
По оценкам, которые цитируют многие члены Конгресса демократы, война обходится США не меньше, чем в $1 миллиард в день."

Так що твердженню, що більшість американців не схвалюють війну - можна вірити.
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06.03.2026 11:48 Відповісти
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1. З Аятолами треба було щось робити. Політика Обами привела світ до 3 світової
2. Тільки повітряна операція навряд чи щось вирішить
3. Не думаю що в Трампа взагалі є таке поняття як "план"
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06.03.2026 11:39 Відповісти
Ось кому треба було вони і нехай би щось робили. До чого тут Америка?
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06.03.2026 11:55 Відповісти
Світ дуже маленький став після винайдення ракетного двигуна.
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06.03.2026 12:19 Відповісти
Тогда наверное начинать бомбить нужно не с Ирана а с Мексики и Канады, есть же у них ракеты какие-то? Про Израиль, Индию и тд я вообще молчу у них ведь не только ракеты есть но и ЯО, по вашей логике их нужно с землёй сравнять как можно скорее.
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06.03.2026 15:39 Відповісти
Мексика і Канада не називають нас Головним Сатаною і не погрожують знищити. Навпаки, є нашими головними, більшими ніж Китай, торговельними партнерами. Там живуть наші персональні друзі та й взагалі багато американських громадян. Ми туди їздимо в гості.
З чого б це ми їх бомбили? Навіть Трамп поп*здів і завалив хлібало.
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06.03.2026 17:22 Відповісти
В смысле с чего? У них же есть ракетные двигатели. Значит опасны , как вы выше заметили. А если бы США не носилось с Израилем как дурак с писаной торбой с момента его образования и не спонсировало его каждый год вот уже 80 или сколько там лет, никто и не называл бы его Сатаной и тд.
Кстати саудиты и прочие арабы ненавидят Израиль уж куда поболе персов с азерами, а их почему-то не только не бомбят но и пытаются защитить почему то
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06.03.2026 21:08 Відповісти
А що роблять з хворими? Ізоляція. Карантин.
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06.03.2026 11:55 Відповісти
Так Іран іншої мови не розуміє
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06.03.2026 11:40 Відповісти
ветеран Корпусу морської піхоти у Сенаті США проти того, шоби "морпіхи США воювали за Ізраїль"

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06.03.2026 11:40 Відповісти
цей "ветеран" морської піхоти зазомбований лівими про палестинський клоун, одружений на арабці, не дивно що він таке витворяє. Можна булоб і погуглити перш ніж " рубаху рвати"
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06.03.2026 12:43 Відповісти
як могли зауважити - жодних емпатій, сам факт, шо таке демократія
до речі, на **********, де керує любий друг трампа *****, таке можливе, шоби ветеран вдв прийшов до держдуми та висловив протест? питання риторичне
цікавить інше, - чому, згідно наведеного опитування, у Штатах така к-сть людей проти цієї війни? шо із ними не так?
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06.03.2026 12:48 Відповісти
залежить від того хто опитував, якщо ліві CNN, NBC, MSNBC то результати очікувані
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06.03.2026 13:48 Відповісти
а шо думають громадяни США за допомогу ********** ірану у нанесенні ударів по військах США, зокрема щодо надання *********** супутникових розвідданих аятолам? не тисне ніде?
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06.03.2026 14:35 Відповісти
Чушь собачья. Никому кроме евреев ( и то далеко не всех) и небольшого процента протестантов-евангеликов которые мысленно всегда ходят завёрнутые в полотенца а-ля Палестина первого века эта война не нужна.
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06.03.2026 22:05 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-chetverg-5-marta-2026---igor-aizenberg/185247#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг, україно-американський вчений в сфері ІТ, професор Манхеттенського університету, наводить інші цифри підтримки війни Трампа з Іраном; щоправда, з опитувань іншого телеканалу. Ось:
"Опрос, проводившийся телеканалом CBS, результаты которого опубликованы в четверг, показывает, что 56% американцев не одобряют начатую президентом войну.
По оценкам, которые цитируют многие члены Конгресса демократы, война обходится США не меньше, чем в $1 миллиард в день."

Так що твердженню, що більшість американців не схвалюють війну - можна вірити.
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06.03.2026 11:48 Відповісти
Трохи більше половини поголів'я голосують за демократів. Добре що Штати це не демократія а республіка, хоч і доволі спаплюжена за останнє сторіччя.
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06.03.2026 11:49 Відповісти
"Добре що Штати це не демократія а республіка"

Що, що?
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06.03.2026 12:08 Відповісти
Те що в Україні майже нічого не знають про державний устрій Америки для мене не новина.
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06.03.2026 12:10 Відповісти
"Те що в Україні майже нічого не знають про державний устрій Америки для мене не новина"

допустим. но сравнивать в одном котексте значение "республика" и "демократия" надо иметь не тривиальный склад ума
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06.03.2026 12:56 Відповісти
Почитайте Джеферсона, потім просторікуйте.
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06.03.2026 17:24 Відповісти
"Почитайте Джеферсона"

вы его сами прочитайте. джефферсон бы никогда не догадался сравнивать теплое с твердым. "республика" и "демократия" суть разные понятия
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06.03.2026 18:36 Відповісти
Якщо дуже коротко - демократією править більшість, а республікою- закон.
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06.03.2026 21:51 Відповісти
"Якщо дуже коротко"

Якщо дуже коротко: "республика" - это форма государственного правления, "демократия" - это форма общественного устройства. это разные понятия, хотя и взаимосвязанные в плане делигации формой общественного устройства формы государственного правления. есть демократические республики, а есть недемократические республики. например северная корея - республика, китай тоже, и сша тоже республика. вопрос в том, каким образом делегирована власть, народом или автократией. так в сша демократия или нет? законы кто пишет? в саудовской аравии тоже правит закон, и очень даже строго, но саудовская аравия абсолютная монархия.
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06.03.2026 22:39 Відповісти
Це дуже добра ситуація, те що Трамп робить в цілому правильні речі і те що це не має широкої підтримки серед населення. Треба лише цим правильно скористатися.
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06.03.2026 12:07 Відповісти
Трамп думав рейтинг підняти ,а вийшло навпаки і це ще не відчули американці цін на пальне.
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06.03.2026 12:10 Відповісти
Тобі жалко дуже шо Трамп знищує союзника пуйла...погано шо такому дятлу як ти не впав на голову іранський шахед шоб ти порозумнішав
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06.03.2026 12:49 Відповісти
Мені не жалко що трамп знищує аятол мені жалко те що з його приходом допомога Укераїні зменшилась на 99% і голосують штати так і рашисти в ООН ,пора усвідомити дурню Трамп це світовий хаос.
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06.03.2026 12:54 Відповісти
Трампу персонально якось класти на думку більшості. Його вибори вже позаду.
До речі, пропозиція обмежити його право вести військові дії в Сенаті з тріском провалилася позавчора, завдяки опозиції великої кількості демократів.
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06.03.2026 12:23 Відповісти
Ти бачу знатний пуйлосос?
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06.03.2026 12:45 Відповісти
точно так же, а насправді може ще й більший відсоток американців був би проти якби Штати вели військові дії проти кацапні. всі ж прекрасно пам'ятають заяви Байдена про те, що жодного американського солдата не буде в Україні..
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06.03.2026 12:45 Відповісти
 
 