РУС
Новости
Украина и Соединенные Штаты Америки борются с общими врагами, - WSJ

США, Украина

Американские военные все чаще сбивают иранские беспилотники - и такая работа уже хорошо знакома украинской армии. События последних дней показывают, что война в Украине имеет прямую связь с безопасностью США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на этой неделе атака иранских дронов в Кувейте унесла жизни шестерых американских военных. Беспилотники также атаковали объекты в Саудовской Аравии и отели в Дубае. Удар по гражданскому порту в Кувейте показал, насколько сложно защитить инфраструктуру от малозаметных воздушных угроз, отмечает редакционная коллегия газеты The Wall Street Journal.

Эксперты отмечают, что такие атаки стали возможными после нескольких лет использования иранских дронов в войне против Украины. Иран начал поставлять беспилотники Shahed России еще в 2022 году, а затем помог организовать их производство в российской Елабуге. Теперь там ежемесячно производят тысячи дронов. Фактически Украина стала полигоном для отработки этих технологий.

За это время Россия и Иран усовершенствовали тактику применения дронов, увеличили их боевую часть и наладили массовое производство. На обломках беспилотников, которые использовались в атаках на Ближнем Востоке, заметили маркировку, связанную с российским производством.

Аналитики отмечают: противники США сотрудничают и обмениваются опытом современной войны. В то же время украинские военные уже имеют уникальный опыт в обнаружении, глушении и уничтожении дронов и могут поделиться этими знаниями с партнерами.

Читайте также: Половина опрошенных американцев считают, что США не должны были предпринимать военных действий против Ирана

Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
06.03.2026 13:08 Ответить
та ти шо)))) НІ!!! Це не так - РФ і США голосують в ООН РАЗОМ.

але на рахунок народу США - згоден, Трамп спільний ворог
показать весь комментарий
06.03.2026 13:11 Ответить
а трумп читає всдж? здається він з ними судиться...
показать весь комментарий
06.03.2026 13:12 Ответить
Тобто Україна бореться сама з собою?Цiкава думка...
показать весь комментарий
06.03.2026 13:14 Ответить
Україна бореться з спільними ворогами!
показать весь комментарий
06.03.2026 13:19 Ответить
РАШИСТСЬКА 3,14ДЕРАЦІЯ та Сполучені штати Америки спільно борються з Україною, та її народом і є ворогами, України ,та українського народу...- WSJ Джерело: https://censor.net/ua/n3603896
показать весь комментарий
06.03.2026 13:27 Ответить
Мабуть справи в Ірані зовсім хрінові, якщо комсомольські редакції почали закликати на боротьбу зі "спільним ворогом".
показать весь комментарий
06.03.2026 13:37 Ответить
Уточните, какой враг для США, с которым воюет Украина?!?! Это же не то ***** которого президент США Трампон Трампакс принимал на красной дорожке и пообещал сдать Украину?!
показать весь комментарий
06.03.2026 13:38 Ответить
Ще Іран буде лупити по Україні. Чого нам туди лізти зі своїми безпілотниками і прочая, ну чого
показать весь комментарий
06.03.2026 14:04 Ответить
 
 