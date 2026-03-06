Украина и Соединенные Штаты Америки борются с общими врагами, - WSJ

Американские военные все чаще сбивают иранские беспилотники - и такая работа уже хорошо знакома украинской армии. События последних дней показывают, что война в Украине имеет прямую связь с безопасностью США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на этой неделе атака иранских дронов в Кувейте унесла жизни шестерых американских военных. Беспилотники также атаковали объекты в Саудовской Аравии и отели в Дубае. Удар по гражданскому порту в Кувейте показал, насколько сложно защитить инфраструктуру от малозаметных воздушных угроз, отмечает редакционная коллегия газеты The Wall Street Journal.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Эксперты отмечают, что такие атаки стали возможными после нескольких лет использования иранских дронов в войне против Украины. Иран начал поставлять беспилотники Shahed России еще в 2022 году, а затем помог организовать их производство в российской Елабуге. Теперь там ежемесячно производят тысячи дронов. Фактически Украина стала полигоном для отработки этих технологий.

За это время Россия и Иран усовершенствовали тактику применения дронов, увеличили их боевую часть и наладили массовое производство. На обломках беспилотников, которые использовались в атаках на Ближнем Востоке, заметили маркировку, связанную с российским производством.

Аналитики отмечают: противники США сотрудничают и обмениваются опытом современной войны. В то же время украинские военные уже имеют уникальный опыт в обнаружении, глушении и уничтожении дронов и могут поделиться этими знаниями с партнерами.

Читайте также: Половина опрошенных американцев считают, что США не должны были предпринимать военных действий против Ирана