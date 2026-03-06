Украина и Соединенные Штаты Америки борются с общими врагами, - WSJ
Американские военные все чаще сбивают иранские беспилотники - и такая работа уже хорошо знакома украинской армии. События последних дней показывают, что война в Украине имеет прямую связь с безопасностью США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на этой неделе атака иранских дронов в Кувейте унесла жизни шестерых американских военных. Беспилотники также атаковали объекты в Саудовской Аравии и отели в Дубае. Удар по гражданскому порту в Кувейте показал, насколько сложно защитить инфраструктуру от малозаметных воздушных угроз, отмечает редакционная коллегия газеты The Wall Street Journal.
Подробности
Эксперты отмечают, что такие атаки стали возможными после нескольких лет использования иранских дронов в войне против Украины. Иран начал поставлять беспилотники Shahed России еще в 2022 году, а затем помог организовать их производство в российской Елабуге. Теперь там ежемесячно производят тысячи дронов. Фактически Украина стала полигоном для отработки этих технологий.
За это время Россия и Иран усовершенствовали тактику применения дронов, увеличили их боевую часть и наладили массовое производство. На обломках беспилотников, которые использовались в атаках на Ближнем Востоке, заметили маркировку, связанную с российским производством.
Аналитики отмечают: противники США сотрудничают и обмениваются опытом современной войны. В то же время украинские военные уже имеют уникальный опыт в обнаружении, глушении и уничтожении дронов и могут поделиться этими знаниями с партнерами.
