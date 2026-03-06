Україна та Сполучені штати Америки борються з спільними ворогами, - WSJ

Американські військові дедалі частіше збивають іранські безпілотники - і така робота вже добре знайома українській армії. Події останніх днів показують, що війна в Україні має прямий зв’язок із безпекою США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цього тижня атака іранських дронів у Кувейті забрала життя шістьох американських військових. Безпілотники також атакували об’єкти в Саудівській Аравії та готелі в Дубаї. Удар по цивільному порту в Кувейті показав, наскільки складно захистити інфраструктуру від малопомітних повітряних загроз, зазначає редакційна колегія газети The Wall Street Journal.

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Подробиці

Експерти зазначають, що такі атаки стали можливими після кількох років використання іранських дронів у війні проти України. Іран почав постачати безпілотники Shahed Росії ще у 2022 році, а згодом допоміг організувати їхнє виробництво в російській Єлабузі. Тепер там щомісяця виготовляють тисячі дронів. Фактично Україна стала полігоном для відпрацювання цих технологій.

За цей час Росія та Іран вдосконалили тактику застосування дронів, збільшили їхню бойову частину та налагодили масове виробництво. На уламках безпілотників, які використовувалися в атаках на Близькому Сході, помітили маркування, пов’язані з російським виробництвом.

Аналітики наголошують: противники США співпрацюють і обмінюються досвідом сучасної війни. Водночас українські військові вже мають унікальний досвід у виявленні, глушінні та знищенні дронів і можуть поділитися цими знаннями з партнерами.

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