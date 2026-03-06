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Україна та Сполучені штати Америки борються з спільними ворогами, - WSJ

США, Україна

Американські військові дедалі частіше збивають іранські безпілотники - і така робота вже добре знайома українській армії. Події останніх днів показують, що війна в Україні має прямий зв’язок із безпекою США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цього тижня атака іранських дронів у Кувейті забрала життя шістьох американських військових. Безпілотники також атакували об’єкти в Саудівській Аравії та готелі в Дубаї. Удар по цивільному порту в Кувейті показав, наскільки складно захистити інфраструктуру від малопомітних повітряних загроз, зазначає редакційна колегія газети The Wall Street Journal.

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Подробиці

Експерти зазначають, що такі атаки стали можливими після кількох років використання іранських дронів у війні проти України. Іран почав постачати безпілотники Shahed Росії ще у 2022 році, а згодом допоміг організувати їхнє виробництво в російській Єлабузі. Тепер там щомісяця виготовляють тисячі дронів. Фактично Україна стала полігоном для відпрацювання цих технологій.

За цей час Росія та Іран вдосконалили тактику застосування дронів, збільшили їхню бойову частину та налагодили масове виробництво. На уламках безпілотників, які використовувалися в атаках на Близькому Сході, помітили маркування, пов’язані з російським виробництвом.

Аналітики наголошують: противники США співпрацюють і обмінюються досвідом сучасної війни. Водночас українські військові вже мають унікальний досвід у виявленні, глушінні та знищенні дронів і можуть поділитися цими знаннями з партнерами.

Також читайте: Половина опитаних американців вважають, що США не повинні були вживати військових дій проти Ірану

Автор: 

безпілотник БпЛА (5958) росія (70404) США (26726) Україна (7399) Близький Схід (348)
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Топ коментарі
+6
та ти шо)))) НІ!!! Це не так - РФ і США голосують в ООН РАЗОМ.

але на рахунок народу США - згоден, Трамп спільний ворог
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06.03.2026 13:11 Відповісти
+4
Слава ЗСУ !
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06.03.2026 13:08 Відповісти
+4
Уточните, какой враг для США, с которым воюет Украина?!?! Это же не то ***** которого президент США Трампон Трампакс принимал на красной дорожке и пообещал сдать Украину?!
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06.03.2026 13:38 Відповісти
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Слава ЗСУ !
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06.03.2026 13:08 Відповісти
та ти шо)))) НІ!!! Це не так - РФ і США голосують в ООН РАЗОМ.

але на рахунок народу США - згоден, Трамп спільний ворог
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06.03.2026 13:11 Відповісти
а трумп читає всдж? здається він з ними судиться...
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06.03.2026 13:12 Відповісти
Тобто Україна бореться сама з собою?Цiкава думка...
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06.03.2026 13:14 Відповісти
Україна бореться з спільними ворогами!
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06.03.2026 13:19 Відповісти
РАШИСТСЬКА 3,14ДЕРАЦІЯ та Сполучені штати Америки спільно борються з Україною, та її народом і є ворогами, України ,та українського народу...- WSJ Джерело: https://censor.net/ua/n3603896
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06.03.2026 13:27 Відповісти
Мабуть справи в Ірані зовсім хрінові, якщо комсомольські редакції почали закликати на боротьбу зі "спільним ворогом".
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06.03.2026 13:37 Відповісти
Уточните, какой враг для США, с которым воюет Украина?!?! Это же не то ***** которого президент США Трампон Трампакс принимал на красной дорожке и пообещал сдать Украину?!
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06.03.2026 13:38 Відповісти
Ще Іран буде лупити по Україні. Чого нам туди лізти зі своїми безпілотниками і прочая, ну чого
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06.03.2026 14:04 Відповісти
До України він не дістане. В задавити сю'оюзничків *****, то треба. І Трампа перетягнути на свою сторону.
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06.03.2026 15:24 Відповісти
 
 