Украина потратила менее 800 ракет Patriot этой зимой, — Кубилюс

Украина потратила меньше ракет-перехватчиков Patriot за зимний период, чем было применено США за три дня на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews, об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Потребности Украины в ракетах превышают текущие производственные возможности Запада

Он подчеркнул, что давление на глобальные цепочки поставок вооружений из-за операции США на Ближнем Востоке демонстрирует критическую необходимость Европы быстро наращивать производство ракет. Это необходимо для удовлетворения собственных потребностей и потребностей Украины.

Кубилюс отметил, что потребности Украины на поле боя, особенно в перехватчиках, значительно превышают текущие производственные возможности Запада. По его словам, в 2025 году Украина подверглась почти 2000 ракетных ударов, из которых около 900 были баллистическими. Такие вооружения сложнее перехватить и они требуют передовых систем противовоздушной обороны, в частности ракетных комплексов Patriot.

За четыре месяца зимнего сезона украинским ВСУ понадобилось около 700 ракет-перехватчиков Patriot, ведь для уничтожения одной баллистической ракеты часто требуется несколько перехватчиков. При этом в 2025 году темпы производства ракет PAC-3 компанией Lockheed Martin составляли всего 600 штук.

"Американцы не смогут предоставить достаточное количество этих ракет для стран Персидского залива, для своей собственной армии, а также для Украины", — предупредил Кубилюс, подчеркнув критичность ситуации и необходимость "очень срочно и очень быстро развивать производство ракет".

