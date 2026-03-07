Украина потратила менее 800 ракет Patriot этой зимой, — Кубилюс
Украина потратила меньше ракет-перехватчиков Patriot за зимний период, чем было применено США за три дня на Ближнем Востоке.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews, об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.
Потребности Украины в ракетах превышают текущие производственные возможности Запада
Он подчеркнул, что давление на глобальные цепочки поставок вооружений из-за операции США на Ближнем Востоке демонстрирует критическую необходимость Европы быстро наращивать производство ракет. Это необходимо для удовлетворения собственных потребностей и потребностей Украины.
Кубилюс отметил, что потребности Украины на поле боя, особенно в перехватчиках, значительно превышают текущие производственные возможности Запада. По его словам, в 2025 году Украина подверглась почти 2000 ракетных ударов, из которых около 900 были баллистическими. Такие вооружения сложнее перехватить и они требуют передовых систем противовоздушной обороны, в частности ракетных комплексов Patriot.
За четыре месяца зимнего сезона украинским ВСУ понадобилось около 700 ракет-перехватчиков Patriot, ведь для уничтожения одной баллистической ракеты часто требуется несколько перехватчиков. При этом в 2025 году темпы производства ракет PAC-3 компанией Lockheed Martin составляли всего 600 штук.
"Американцы не смогут предоставить достаточное количество этих ракет для стран Персидского залива, для своей собственной армии, а также для Украины", — предупредил Кубилюс, подчеркнув критичность ситуации и необходимость "очень срочно и очень быстро развивать производство ракет".
КР чи "шахед" можна збити як дорогущим "петріотом", так і з допотопного "Максима".
І якщо запас патронів можна відносно швидко поповнити, то з протиракетами трохи складніше.
Якою буде ефективність ізраїльської ППО/ПРО, якщо масовані атаки Ірану продовжаться?
Щоправда, у них цим може щільно зайнятися авіація. Ракет "повітря-повітря" наштамповано дофіга і ще трошки, і професійні пілоти там є.
Які до кінця 2027 року тільки підвищення ціни очікують.
До того ж велика ціна для саудитів і еміратів. У них там свої розклади які інших не стосуються.
Тільки одне але, коли виробник зовсім знахабнів, то покупці будуть шукати нові аналоги, котрі вже зможуть виготовити та покрити необхідну кількість протиракет, а не для бутафорії.