РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7795 посетителей онлайн
Новости Patriot для Украины
1 129 24

Украина потратила менее 800 ракет Patriot этой зимой, — Кубилюс

patriot

Украина потратила меньше ракет-перехватчиков Patriot за зимний период, чем было применено США за три дня на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews, об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потребности Украины в ракетах превышают текущие производственные возможности Запада

Он подчеркнул, что давление на глобальные цепочки поставок вооружений из-за операции США на Ближнем Востоке демонстрирует критическую необходимость Европы быстро наращивать производство ракет. Это необходимо для удовлетворения собственных потребностей и потребностей Украины.

Кубилюс отметил, что потребности Украины на поле боя, особенно в перехватчиках, значительно превышают текущие производственные возможности Запада. По его словам, в 2025 году Украина подверглась почти 2000 ракетных ударов, из которых около 900 были баллистическими. Такие вооружения сложнее перехватить и они требуют передовых систем противовоздушной обороны, в частности ракетных комплексов Patriot.

За четыре месяца зимнего сезона украинским ВСУ понадобилось около 700 ракет-перехватчиков Patriot, ведь для уничтожения одной баллистической ракеты часто требуется несколько перехватчиков. При этом в 2025 году темпы производства ракет PAC-3 компанией Lockheed Martin составляли всего 600 штук.

"Американцы не смогут предоставить достаточное количество этих ракет для стран Персидского залива, для своей собственной армии, а также для Украины", — предупредил Кубилюс, подчеркнув критичность ситуации и необходимость "очень срочно и очень быстро развивать производство ракет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В НАТО дефицит ракет Patriot в ВСУ объяснили логистикой, а не задержками финансирования

Автор: 

США (7205) Кубилюс Андрюс (69) Patriot (308)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Ну тобто дефіцит ракет-перехоплювачів, про який західні ЗМІ писали, існує лише для України. У них в загашниках всього вистачає.
показать весь комментарий
07.03.2026 11:21 Ответить
+1
Ізраїльській ППО не вдалося збити трохи менше, ніж 20% повітряних цілей. Це приблизно така сама статистика, яку демонструє українська ППО.
показать весь комментарий
07.03.2026 11:26 Ответить
+1
Байки про "обмежені виробничі можливості Заходу" це повна дурня. В будь якій ******** галузі виробництва виробництво, як процесс виготовлення готового виробу, не є проблемою. Проблема лише в фінансуванні. Якщо не виділяються кошти це означає що нема потреби, або проблему ігнорують.
показать весь комментарий
07.03.2026 11:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну тобто дефіцит ракет-перехоплювачів, про який західні ЗМІ писали, існує лише для України. У них в загашниках всього вистачає.
показать весь комментарий
07.03.2026 11:21 Ответить
Дивні висновки. LM виготовляє 600 за рік. Україна витратила 800 за три місяці. США витратили більше за три дні. В тебе висновок що вистачає.
показать весь комментарий
07.03.2026 11:30 Ответить
Тобто зараз у них склади порожні? Я правильно зрозумів ТВІЙ коментар?
показать весь комментарий
07.03.2026 11:52 Ответить
Неправильно.
показать весь комментарий
07.03.2026 11:56 Ответить
ОК
показать весь комментарий
07.03.2026 12:02 Ответить
Ізраїльській ППО не вдалося збити трохи менше, ніж 20% повітряних цілей. Це приблизно така сама статистика, яку демонструє українська ППО.
показать весь комментарий
07.03.2026 11:26 Ответить
Тут ще важливо враховувати, чим були збиті ті цілі.
КР чи "шахед" можна збити як дорогущим "петріотом", так і з допотопного "Максима".
І якщо запас патронів можна відносно швидко поповнити, то з протиракетами трохи складніше.
Якою буде ефективність ізраїльської ППО/ПРО, якщо масовані атаки Ірану продовжаться?
Щоправда, у них цим може щільно зайнятися авіація. Ракет "повітря-повітря" наштамповано дофіга і ще трошки, і професійні пілоти там є.
показать весь комментарий
07.03.2026 11:45 Ответить
Байки про "обмежені виробничі можливості Заходу" це повна дурня. В будь якій ******** галузі виробництва виробництво, як процесс виготовлення готового виробу, не є проблемою. Проблема лише в фінансуванні. Якщо не виділяються кошти це означає що нема потреби, або проблему ігнорують.
показать весь комментарий
07.03.2026 11:30 Ответить
Це ти покупцям памʼяті розповідай
Які до кінця 2027 року тільки підвищення ціни очікують.
показать весь комментарий
07.03.2026 11:33 Ответить
Арабы деньги платят. За деньги и ресурсы все найдется.
показать весь комментарий
07.03.2026 11:36 Ответить
Служити Білій людині почесно. І гарантія що білі не вб'ють, хоча б лижайшіе пару років.
показать весь комментарий
07.03.2026 11:50 Ответить
Білі люди давно вбивали за золото і рабів. Дуже давно. Зараз навіть за чорне золото не вбивають. Не займай білих людей і вони тебе не займатимуть.
показать весь комментарий
07.03.2026 11:59 Ответить
За чорне золото не вбивають? А що відбувається зараз і завжди відбувалося? Ви забули що в Ірані багато нафти?
показать весь комментарий
07.03.2026 12:04 Ответить
Ну і що. Скільки США та Ізраїль заробляють на нафті з Лівії, Сирії і Іраку?
показать весь комментарий
07.03.2026 12:14 Ответить
Члєнограй, де "Кільчень"?
показать весь комментарий
07.03.2026 11:40 Ответить
США схвалили контракт на продаж 730 ракет Patriot Саудівській Аравії за 9 мільярдів доларів. Тобто все це добро за експортними цінами коштувало більше 9 мільярдів. Тільки за зиму. Якщо те що говорить Кубілюс правда, американці значно применшили витрати за три дні в Ірані.
показать весь комментарий
07.03.2026 11:42 Ответить
Саудівці свої ракети ще майже не витрачали
показать весь комментарий
07.03.2026 12:00 Ответить
До того ж. Схвалили контракт це ще не підписано контракт. А після підписання таких контрактів до закінчення поставки можуть пройти роки.
показать весь комментарий
07.03.2026 12:06 Ответить
Справа не контракті, а в космічній ціні ракет.
показать весь комментарий
07.03.2026 12:07 Ответить
Пройдись по ринку купи дешевше @
До того ж велика ціна для саудитів і еміратів. У них там свої розклади які інших не стосуються.
показать весь комментарий
07.03.2026 12:12 Ответить
В чужих руках х---й завжди товший. Базікання влади--показує провали в дипломатії з зарубіжними країнами.,провал (як не свідомі дії) в оборонному комплексі, делітанти при владі.та корумпованість на всіх ланках влади Хлопчики з пісочниці--придатні для "ліги сміху" і 95 кварталу ,а не для керування державою,особливо під час війни. Базікати---не мішки носити.!!!!
показать весь комментарий
07.03.2026 11:55 Ответить
Чим менше випускають, тим вища ціна - бізнес підхід трампона.

Тільки одне але, коли виробник зовсім знахабнів, то покупці будуть шукати нові аналоги, котрі вже зможуть виготовити та покрити необхідну кількість протиракет, а не для бутафорії.
показать весь комментарий
07.03.2026 12:00 Ответить
Тромб дебіл в деменції. Але біля нього є багато людей які ще готові до раю на відпочинок. Тому тільки вчора він зобовʼязав ВПК вчетверо збільшити виробництво важливих компонентів зброї. В тому числі ракет для Петріотів і Томагавків.
показать весь комментарий
07.03.2026 12:09 Ответить
Якщо не купувати, в один прекрасний день можна прокинутися "кривавим режимом" з дулом у носа. Араб добре розуміє силу. Шукати нові аналоги шкідливо для здоров'я араба.
показать весь комментарий
07.03.2026 12:15 Ответить
 
 