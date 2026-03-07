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Новини Patriot для України
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Україна витратила близько 700 ракет Patriot цієї зими, - Кубілюс

patriot

Україна витратила менше ракет-перехоплювачів Patriot за зимовий період, ніж було застосовано США за три дні на Близькому Сході.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews, про це заявив європейський комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс.

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Потреби України у ракетах перевищують поточні виробничі можливості Заходу

Він  наголосив, що тиск на глобальні ланцюжки постачання озброєнь через операцію США на Близькому Сході демонструє критичну потребу Європи швидко нарощувати виробництво ракет. Це необхідно для задоволення власних потреб та потреб України.

Кубілюс зазначив, що потреби України на полі бою, особливо у перехоплювачах, значно перевищують поточні виробничі можливості Заходу. За його словами, у 2025 році Україна зазнала майже 2000 ракетних ударів, з яких близько 900 були балістичними. Такі озброєння складніше перехопити і вони потребують передових систем протиповітряної оборони, зокрема ракетних комплексів Patriot.

За чотири місяці зимового сезону українським ЗСУ знадобилося близько 700 ракет-перехоплювачів Patriot, адже для знищення однієї балістичної ракети часто потрібно кілька перехоплювачів. При цьому у 2025 році темпи виробництва ракет PAC-3 компанією Lockheed Martin становили лише 600 штук.

"Американці не зможуть надати достатню кількість цих ракет для країн Перської затоки, для своєї власної армії, а також для України", - попередив Кубілюс, наголосивши на критичності ситуації та необхідності "дуже терміново і дуже швидко розвивати виробництво ракет".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО дефіцит ракет Patriot у ЗСУ пояснили логістикою, а не затримками фінансування

Автор: 

США (26735) Кубілюс Андрюс (115) Patriot (498)
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Топ коментарі
+7
Байки про "обмежені виробничі можливості Заходу" це повна дурня. В будь якій ******** галузі виробництва виробництво, як процесс виготовлення готового виробу, не є проблемою. Проблема лише в фінансуванні. Якщо не виділяються кошти це означає що нема потреби, або проблему ігнорують.
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07.03.2026 11:30 Відповісти
+6
Ну тобто дефіцит ракет-перехоплювачів, про який західні ЗМІ писали, існує лише для України. У них в загашниках всього вистачає.
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07.03.2026 11:21 Відповісти
+4
Чим менше випускають, тим вища ціна - бізнес підхід трампона.

Тільки одне але, коли виробник зовсім знахабнів, то покупці будуть шукати нові аналоги, котрі вже зможуть виготовити та покрити необхідну кількість протиракет, а не для бутафорії.
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07.03.2026 12:00 Відповісти
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Ну тобто дефіцит ракет-перехоплювачів, про який західні ЗМІ писали, існує лише для України. У них в загашниках всього вистачає.
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07.03.2026 11:21 Відповісти
Дивні висновки. LM виготовляє 600 за рік. Україна витратила 800 за три місяці. США витратили більше за три дні. В тебе висновок що вистачає.
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07.03.2026 11:30 Відповісти
Тобто зараз у них склади порожні? Я правильно зрозумів ТВІЙ коментар?
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07.03.2026 11:52 Відповісти
Неправильно.
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07.03.2026 11:56 Відповісти
ОК
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07.03.2026 12:02 Відповісти
Ізраїльській ППО не вдалося збити трохи менше, ніж 20% повітряних цілей. Це приблизно така сама статистика, яку демонструє українська ППО.
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07.03.2026 11:26 Відповісти
Тут ще важливо враховувати, чим були збиті ті цілі.
КР чи "шахед" можна збити як дорогущим "петріотом", так і з допотопного "Максима".
І якщо запас патронів можна відносно швидко поповнити, то з протиракетами трохи складніше.
Якою буде ефективність ізраїльської ППО/ПРО, якщо масовані атаки Ірану продовжаться?
Щоправда, у них цим може щільно зайнятися авіація. Ракет "повітря-повітря" наштамповано дофіга і ще трошки, і професійні пілоти там є.
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07.03.2026 11:45 Відповісти
Байки про "обмежені виробничі можливості Заходу" це повна дурня. В будь якій ******** галузі виробництва виробництво, як процесс виготовлення готового виробу, не є проблемою. Проблема лише в фінансуванні. Якщо не виділяються кошти це означає що нема потреби, або проблему ігнорують.
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07.03.2026 11:30 Відповісти
Це ти покупцям памʼяті розповідай
Які до кінця 2027 року тільки підвищення ціни очікують.
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07.03.2026 11:33 Відповісти
Треба дякувати Samsung (Південна Корея) Kingston (Тайвань) Western Digital (США). Це картельна змова яку очолила та організувала Sаmsung. В результаті ці фірми отримують надприбутки про які чотири роки назад (до війни у нас) вони навіть мріяти не могли. Коли це почалось (припинення виробництва SSD M.2 на Samsung) швиденько і дешево поміняв свої HDD на SDD M.2 та збільшив (замінив) память на всіх домашніх пристроях. У нас все на і5T 9 покоління - ще років на 5 вистачить. І що по вашому я маю "розповісти покупцям памяті"? Можу тільки порадити зайнятим переглядом тік-току уважно читати статті в мережі про те що відбувається в цій галузі. Думаєте поможе?
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07.03.2026 12:51 Відповісти
Пройти по ринку купи дешевше @
Я в цій галузі 25 років, тому Тік-Ток мені не треба. Трійка виробників DRAM Samsung, SK Hynix i Micron. Kingston продає готові плашки пʼяті. WD продає Тошибу. І тільки NAND памʼять, хоча і на неї дефіцит.
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07.03.2026 13:18 Відповісти
Память подорожчала у всьому світі, але у нас ще й спекулятивна націнка зашкалює. Тому щось нове для мене вже надовго недоступне і навіть не потрібне. В ігри не граюсь, графікою не займаюсь. Для інтернету вистачає з великим запасом. Вінда завантажується за 4 секунди.
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07.03.2026 13:38 Відповісти
Я в нас вже 15 років нічого не купую.
Тільки Amazon.
А колись у мене на чотирьох найкрутіших постачальниках була третя лідерська колонка
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07.03.2026 14:19 Відповісти
З передплатою не купую. Нічого. Навіть дешево. Спершу реальний товар який можна помацати і хоча б візуально вважати придатним до використання. Але навіть з усіма пересторогами мені минулого року втюхали товар з іншими параметрами. Дуже часто продавці завищують параметри та характеристики товару, в надії що після отримання не повернуть. Я так розумію що це спрацьовує масово. Я теж не повертаю нічого. Лінь витрачати час і нерви. Втратив і забув. Просто вношу продавця в свій "чорний список". Це як позичити людині невелику суму яку ладний подарувати. Якщо не повертають, то не нагадую і вважаю що легко відбувся і тепер знаю що цій людині (конторі) довіряти не можна. То ж я навіть задоволений - заплатив за знання. Став таким занудою що поки не вичитаю всі характеристики і відгуки про продавця нічого не замовляю.
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07.03.2026 15:10 Відповісти
Ну і дарма - магнітні диски вічні в порівнянні з флешом . Магнітна пластина допускає перезапис в міліони разів в одне місце - а теперішня масова флеш шоб 10 тисяч допускала ( ніт звісно є флеш на на порядки з більшим ресурсом але але ). А память росте в ціні бо хтось надуває бульбашку так звано ШІ - тому і почались замовлення памяті для цього в захмарних кількостях .
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07.03.2026 16:51 Відповісти
Нічого вічного немає. НDD глюкають регулярно. M.2 NVMe стандарту PCIe 3.0 x4, що забезпечує швидкість послідовного читання до 3400 МБ/с замість 320 мб/с у магнітного HDD або у SDD SATA III 500 мб/с. Різниця в 7-10 разів дуже суттєва.
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07.03.2026 21:38 Відповісти
Не збоять жорсткі диски регулярно - то якісь диски неякісні вам попадалися . А швидкість вам велика для чого ? Бо бітрейт навіть відео 8 к вміщається у 320 мегабайт - ні звісно якшо ви обробляєте таке відео професійно до його нестистнений варіант потребує більшу швидкість то тоді так флеш якби потрібен ( і то не дуже - бо вихід з положення і без флешу є ). Знаєте шось подібне про смартфони зацікавленні в їх продаж балакали - вам потрібен наш надтонкий смартфон , ну він тонший менше місця займає і легший на 20 грам але - але вибачайте батарею в ньому змінити не можна тому , тому через три роки ми продамо вам ше тонший смартфон .
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08.03.2026 03:36 Відповісти
Найгірші диски які мені траплялися це Seagate, а накращі ноутбучні (2,5") Toshiba та WD (3,5"). Зараз прослідковується тенденція до ускладнення і збільшення розміру програм. Тому швидкість читання з диску стає важливим параметром. Та ж 11 вінда до заміни диска на М.2 у мене завантажувалась 46 секунд, а тепер 4. Те ж саме з миттєвим відкриттям вікон в мережі і переходами між ними.
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08.03.2026 08:51 Відповісти
Ви неправі - ускладнення не завжди потрібні і крім того ви забуваєте або не знаєте про чарівне слово . Слово це Оптимізація - бо програми не оптимізують як бо для чого , користувач заплатить за додаткові гігабайти обєму і швидкодії - а піарщики в рекламі доведуть шо то прогрес . Крім того давайте чесно шо 46 секунд шо 4 вам якби по барабану - якшо ви звичайний користувач то ліпше почекати ніж платити за непотрібну річ зайві гроші . В смартфонах своя фіча до речі також нікому не потрібна по суті - зявилися вже 300 мегапіксельні камери , хоча якість тих світлин буде нижчою ніж в професійних камерах ( бо чим дрібніший піксель в камері тим гірша світлина ) так і переглядати їх і користуватися ними як прийнятно ? Бо до прикладу людське око має роздільну здатність десь 120 мегапікселів . Такшо наступний тренд буде буде повязаний з тотальної оптимізацією всіх існуючих і наступних програм ( до речі недавно Майкрософт представив оновлення Діректу - так там піднялася продуктивність де чого але не це головне , головне шо те поліпшення мало бути спочатку бо воно настіко просте і зрозуміле шо його не використаня з початку виглядає якось не якось ) і поясненням в рекламі шо то проривим роблять відповідні компанії .
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08.03.2026 10:42 Відповісти
Мені не потрібні зайві для мене "ускладнення", але, на жаль, неможливо повністю від них відмовитися, бо вони вшиті в пакети вінди і багато ******** програм, навіть браузерів, відмовляються без цих"оновлень" працювати. Тому доводиться встановлювати тільки "піратські" копії, які добряче випатрані від всіляких Кортан та шпигунських підпрограм. Наприклад, з "офісу" мені потрібний лише "ворд" (досі користуюсь вирізаним з пакету 2003 року).
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08.03.2026 11:10 Відповісти
Арабы деньги платят. За деньги и ресурсы все найдется.
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07.03.2026 11:36 Відповісти
Служити Білій людині почесно. І гарантія що білі не вб'ють, хоча б лижайшіе пару років.
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07.03.2026 11:50 Відповісти
Білі люди давно вбивали за золото і рабів. Дуже давно. Зараз навіть за чорне золото не вбивають. Не займай білих людей і вони тебе не займатимуть.
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07.03.2026 11:59 Відповісти
За чорне золото не вбивають? А що відбувається зараз і завжди відбувалося? Ви забули що в Ірані багато нафти?
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07.03.2026 12:04 Відповісти
Ну і що. Скільки США та Ізраїль заробляють на нафті з Лівії, Сирії і Іраку?
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07.03.2026 12:14 Відповісти
Члєнограй, де "Кільчень"?
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07.03.2026 11:40 Відповісти
США схвалили контракт на продаж 730 ракет Patriot Саудівській Аравії за 9 мільярдів доларів. Тобто все це добро за експортними цінами коштувало більше 9 мільярдів. Тільки за зиму. Якщо те що говорить Кубілюс правда, американці значно применшили витрати за три дні в Ірані.
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07.03.2026 11:42 Відповісти
Саудівці свої ракети ще майже не витрачали
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07.03.2026 12:00 Відповісти
До того ж. Схвалили контракт це ще не підписано контракт. А після підписання таких контрактів до закінчення поставки можуть пройти роки.
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07.03.2026 12:06 Відповісти
Справа не контракті, а в космічній ціні ракет.
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07.03.2026 12:07 Відповісти
Пройдись по ринку купи дешевше @
До того ж велика ціна для саудитів і еміратів. У них там свої розклади які інших не стосуються.
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07.03.2026 12:12 Відповісти
В чужих руках х---й завжди товший. Базікання влади--показує провали в дипломатії з зарубіжними країнами.,провал (як не свідомі дії) в оборонному комплексі, делітанти при владі.та корумпованість на всіх ланках влади Хлопчики з пісочниці--придатні для "ліги сміху" і 95 кварталу ,а не для керування державою,особливо під час війни. Базікати---не мішки носити.!!!!
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07.03.2026 11:55 Відповісти
Чим менше випускають, тим вища ціна - бізнес підхід трампона.

Тільки одне але, коли виробник зовсім знахабнів, то покупці будуть шукати нові аналоги, котрі вже зможуть виготовити та покрити необхідну кількість протиракет, а не для бутафорії.
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07.03.2026 12:00 Відповісти
Тромб дебіл в деменції. Але біля нього є багато людей які ще готові до раю на відпочинок. Тому тільки вчора він зобовʼязав ВПК вчетверо збільшити виробництво важливих компонентів зброї. В тому числі ракет для Петріотів і Томагавків.
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07.03.2026 12:09 Відповісти
Якщо не купувати, в один прекрасний день можна прокинутися "кривавим режимом" з дулом у носа. Араб добре розуміє силу. Шукати нові аналоги шкідливо для здоров'я араба.
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07.03.2026 12:15 Відповісти
Ну то й не так багато, я думав кілька тисяч витратила.
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07.03.2026 13:13 Відповісти
 
 