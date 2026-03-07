Україна витратила близько 700 ракет Patriot цієї зими, - Кубілюс

Україна витратила менше ракет-перехоплювачів Patriot за зимовий період, ніж було застосовано США за три дні на Близькому Сході.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews, про це заявив європейський комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Потреби України у ракетах перевищують поточні виробничі можливості Заходу

Він наголосив, що тиск на глобальні ланцюжки постачання озброєнь через операцію США на Близькому Сході демонструє критичну потребу Європи швидко нарощувати виробництво ракет. Це необхідно для задоволення власних потреб та потреб України.

Кубілюс зазначив, що потреби України на полі бою, особливо у перехоплювачах, значно перевищують поточні виробничі можливості Заходу. За його словами, у 2025 році Україна зазнала майже 2000 ракетних ударів, з яких близько 900 були балістичними. Такі озброєння складніше перехопити і вони потребують передових систем протиповітряної оборони, зокрема ракетних комплексів Patriot.

За чотири місяці зимового сезону українським ЗСУ знадобилося близько 700 ракет-перехоплювачів Patriot, адже для знищення однієї балістичної ракети часто потрібно кілька перехоплювачів. При цьому у 2025 році темпи виробництва ракет PAC-3 компанією Lockheed Martin становили лише 600 штук.

"Американці не зможуть надати достатню кількість цих ракет для країн Перської затоки, для своєї власної армії, а також для України", - попередив Кубілюс, наголосивши на критичності ситуації та необхідності "дуже терміново і дуже швидко розвивати виробництво ракет".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО дефіцит ракет Patriot у ЗСУ пояснили логістикою, а не затримками фінансування