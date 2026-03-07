42 боевых столкновения зафиксировано на фронте. Наиболее активно враг атакует на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора уже составляет 42, из них 13 произошло на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 7 марта, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты: Безсаловка, Волфино, Вильча, Суходол, Кучеровка, Кисла Дубина, Бояро-Лежачие, Ходино, Рогизное, Будки, Прогресс, Искрисковщина, Нововасильевка, Береза.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 68 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением РСЗО, нанес 3 авиаудара с применением восьми КАБ.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в сторону населенных пунктов Графское, Вильча, Зыбино. Одна штурмовая операция продолжается.

На Купянском направлении противник дважды продвигался в направлении Кившаровки и Новоосинового.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться в сторону Среднего.

На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки, Платоновки и Калеников. Одна атака продолжается.

На Краматорском направлении агрессор атаковал в сторону Миньковки.

На Константиновском направлении захватчики осуществили девять наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Софиевки и Новопавловки. Одно сражение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка и Новоподгородное. Два боестолкновения еще не завершены.

На Александровском направлении враг трижды наступал в сторону Вербового и Новогригоровки. Кроме того, Писанцы, Покровское и Черненково подверглись авиаударам.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло семь атак в районе Доброполья, Зализничного, Варваровки и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Светлой Долины, Зеленой Дибры, Копанов, Чарового и Ровного. Два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано, но районы Веселянки и Малокатериновки подверглись авиаударам.

На Приднепровском направлении попытки врага улучшить свое положение не наблюдаются.

По данным Генштаба, на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.