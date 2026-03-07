Мужчина ранил ножом военного ТЦК в Днепре: ему сообщено о подозрении, - Нацполиция
В Днепре во время проведения мероприятий оповещения горожанин нанес ножевое ранение военнослужащему территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, происшествие произошло 6 марта около 16:50 на улице Яхненковской в городе Днепре. Во время выполнения служебных задач представители ТЦК и СП остановили двух мужчин для проверки военно-учетных документов.
Во время общения 58-летний местный житель неожиданно достал нож и ударил им в бедро 24-летнего военнослужащего ТЦК и СП. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Задержание и подозрение
Сообщается, что нападавшего задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время осмотра территории полицейские изъяли предмет, предположительно использованный в качестве орудия преступления, - нож.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
{Стаття 350 із змінами, внесеними згідно із Законами https://protocol.ua/go/2617-19 № 2617-VIII від 22.11.2018 , https://protocol.ua/go/3342-20 № 3342-IX від 23.08.2023 }
Виявляється 58-річний дядько спокійно молодь розкидує 💪. Мені аж соромно за однолітків🙂
Ну, оскільки російського воєнкома ти х...й дочекаєшся, то показуй ТЦК. У мене чомусь проблем нема. І камери мене не хвилюють.
Гроші з бюджету виділені. Бодікамери куплені, але не включені. Поряд з одним в формі ще троє тітушок.
Це як зрозуміти ?
Таких істот і чоловіками назвати важко)