РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7948 посетителей онлайн
Новости Нападение на ТЦК
1 500 73

Мужчина ранил ножом военного ТЦК в Днепре: ему сообщено о подозрении, - Нацполиция

В Днепре мужчина ударил ножом военного ТЦК

В Днепре во время проведения мероприятий оповещения горожанин нанес ножевое ранение военнослужащему территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Как отмечается, происшествие произошло 6 марта около 16:50 на улице Яхненковской в городе Днепре. Во время выполнения служебных задач представители ТЦК и СП остановили двух мужчин для проверки военно-учетных документов.

Во время общения 58-летний местный житель неожиданно достал нож и ударил им в бедро 24-летнего военнослужащего ТЦК и СП. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Смотрите также: Хотела взорвать ТЦК и сбежать в Россию: СБУ задержала агентку РФ в Донецкой области. ФОТО

Задержание и подозрение

Сообщается, что нападавшего задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время осмотра территории полицейские изъяли предмет, предположительно использованный в качестве орудия преступления, - нож.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Мужчина распылил перцовый баллончик на военного ТЦК и полицейских во Львове: ему объявили о подозрении

Досудебное расследование продолжается.

Автор: 

Днепр (703) Нацполиция (1804) ТЦК (755) Днепропетровская область (1516) Днепровский район (257)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Кому показувати?Де представник поліції,бодікамери?Закон для кого написаний?
показать весь комментарий
07.03.2026 19:30 Ответить
+7
а чому не включена бодікамера ти розумієш ?

Гроші з бюджету виділені. Бодікамери куплені, але не включені. Поряд з одним в формі ще троє тітушок.

Це як зрозуміти ?
показать весь комментарий
07.03.2026 19:30 Ответить
+5
Был бы умный, сейчас бы не присел лет этак на 8-10. Выйдет как-раз к утке в кровати и к инвалидному креслу. И то - если доживет.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Был бы умный, сейчас бы не присел лет этак на 8-10. Выйдет как-раз к утке в кровати и к инвалидному креслу. И то - если доживет.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:26 Ответить
Ну да. Для 58-летнего организма тюрьма на 10 лет с убийцами в соседних камерах - самое оно. Увеличивает шанс выжить. Но это не точно.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:30 Ответить
Иногда с возрастом приходит мудрость, а иногда и деменция А некоторым организмам и приходить не нужно. Он же нож с собой не просто так в кармане носил, не хлебушек же резать? Нет мозгов или нестойкая психика - не носи оружие в карманах.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:37 Ответить
Какая нахер "самооборона"? Он что, нож случайно нашел на месте? Или нож у нас заменяет документы? То, что в ТЦК есть дегенераты, никак не отменяет что и он дегенерат.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:42 Ответить
Иди на@ер, идиот тупой, и ожидай там когда с тобой свяжутся, если вдруг случайно понадобиться твое тупое мнение.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:49 Ответить
у мене ножик в рюкзаку постійно.Час від часу виручає,але не в такому плані
показать весь комментарий
07.03.2026 19:50 Ответить
Ну ты же не кидаешься с охотничьим ножом на других?
показать весь комментарий
07.03.2026 19:53 Ответить
не доводилось,але все може бути
показать весь комментарий
07.03.2026 19:54 Ответить
і документи в рюкзаку
показать весь комментарий
07.03.2026 19:51 Ответить
С каких это пор охотничий нож GERBER Bear стал перочинным? С длиной то лезвия в 10 см.
показать весь комментарий
07.03.2026 20:02 Ответить
Самое правильное (человеколюбивое). Отбить почки сломать ногу и отпустить.
показать весь комментарий
07.03.2026 20:06 Ответить
Ну да. Каждый месяц в ТЦК по всей стране пропадает без вести 30 тысяч человек. Но это не точно.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:39 Ответить
Ти спочатку подивись кваліфікацію за статтею і вирок суду дочекайся, перш ніж фантазувати про 10 років😃
показать весь комментарий
07.03.2026 19:42 Ответить
3. Умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення такої дії щодо їх близьких -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

{Стаття 350 із змінами, внесеними згідно із Законами https://protocol.ua/go/2617-19 № 2617-VIII від 22.11.2018 , https://protocol.ua/go/3342-20 № 3342-IX від 23.08.2023 }
показать весь комментарий
07.03.2026 19:46 Ответить
А кажуть, що війна справа молодих)))
Виявляється 58-річний дядько спокійно молодь розкидує 💪. Мені аж соромно за однолітків🙂
показать весь комментарий
07.03.2026 19:32 Ответить
Мені 59 з букетом болячок і бусанули.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:44 Ответить
і де ти зараз?
показать весь комментарий
07.03.2026 19:48 Ответить
Під Покровськом, п'ятий рік уже КАБи бейсбольною битою назад кацапам відбиває.
показать весь комментарий
07.03.2026 20:02 Ответить
Ідіото?
показать весь комментарий
07.03.2026 20:03 Ответить
Не розумію, чому так важко показати документи і спокійно йти далі? Навіщо весь отой цирк з вересками чаєчкою та головняк за спробу вбивства?
показать весь комментарий
07.03.2026 19:27 Ответить
Кому показувати?Де представник поліції,бодікамери?Закон для кого написаний?
показать весь комментарий
07.03.2026 19:30 Ответить
Кому показувати?
Ну, оскільки російського воєнкома ти х...й дочекаєшся, то показуй ТЦК. У мене чомусь проблем нема. І камери мене не хвилюють.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:33 Ответить
Ти забув дописати ;Пукін ввєді вайска!;. І смайликів побільше. Час тобі додомку, в деактив.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:37 Ответить
Я закони ті не писав і не голосував,але виконувати їх потрібно як представникам ТЦК так і громадянам
показать весь комментарий
07.03.2026 19:42 Ответить
Пятачок, ти мене дивуєш, на сусідній гілці наїхав на мене без причини і поводився, як виборець зе, а тут і лайкнути хочеться твій комент))) Може ми не правильно один одного зрозуміли?)))
показать весь комментарий
07.03.2026 19:34 Ответить
А є закон де сказано що без бодікамер можна тцк документи не показувати?
показать весь комментарий
07.03.2026 20:00 Ответить
а чому не включена бодікамера ти розумієш ?

Гроші з бюджету виділені. Бодікамери куплені, але не включені. Поряд з одним в формі ще троє тітушок.

Це як зрозуміти ?
показать весь комментарий
07.03.2026 19:30 Ответить
Розумію що означає твій нік, ждуне, але у мене твій нік викликає згадку про прекрасний німецький вислів ;RUSSISCH SCHWEIN;.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:36 Ответить
Не на заплаті. Просто у мене до вас, маминих пісюнчиків, така огида, що словами не передати.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:55 Ответить
Ой, а пам'ятаєш як ще при Порошенку просто з поїздів знімали в Нацгвардію?
показать весь комментарий
07.03.2026 19:41 Ответить
Звідки інфа, що він був в трусиках???))) В оп сказали?
показать весь комментарий
07.03.2026 19:36 Ответить
"Чоловік поранив ножем військового ТЦК у Дніпрі "
Таких істот і чоловіками назвати важко)
показать весь комментарий
07.03.2026 19:42 Ответить
Только благодаря тцк фронт ещё не рухнул,никакой благодарности за работу.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:45 Ответить
Пиши 10 000 000, нічого їх жаліти.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:53 Ответить
сьогодні ви виправдовуєте ухилянтів,взавтра будете кричати зєлєнський наш прізєдєнт.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:48 Ответить
Та господи. За Зеленського і голосували втомлені від АТО та ті, кому байдуже армія, мова і віра.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:52 Ответить
а зараз не хочуть йти захищати країну. шукають винних в тцк.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:54 Ответить
Ну, тут я їх не засуджую. Вони ж голосували за Зеленського та його передвиборне гасло:
показать весь комментарий
07.03.2026 19:56 Ответить
ухилянти завжди шукають спосіб втекти від захисту країни.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:59 Ответить
цей 58 річний вбивця з вірогідністю 73% прихильник зе. сцикотно йти країну захищати?
показать весь комментарий
07.03.2026 19:56 Ответить
жесть
показать весь комментарий
07.03.2026 19:58 Ответить
 
 