Мужчина ранил ножом военного ТЦК в Днепре: ему сообщено о подозрении, - Нацполиция

В Днепре во время проведения мероприятий оповещения горожанин нанес ножевое ранение военнослужащему территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как отмечается, происшествие произошло 6 марта около 16:50 на улице Яхненковской в городе Днепре. Во время выполнения служебных задач представители ТЦК и СП остановили двух мужчин для проверки военно-учетных документов.

Во время общения 58-летний местный житель неожиданно достал нож и ударил им в бедро 24-летнего военнослужащего ТЦК и СП. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Задержание и подозрение

Сообщается, что нападавшего задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время осмотра территории полицейские изъяли предмет, предположительно использованный в качестве орудия преступления, - нож.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.