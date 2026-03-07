Чоловік поранив ножем військового ТЦК у Дніпрі: йому повідомлено про підозру, - Нацполіція

У Дніпрі під час проведення заходів оповіщення містянин завдав ножового поранення військовослужбовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, подія сталася 6 березня близько 16:50 на вулиці Яхненківській у місті Дніпрі. Під час виконання службових завдань представники ТЦК та СП зупинили двох чоловіків для перевірки військово-облікових документів.

Під час спілкування 58-річний місцевий житель несподівано дістав ніж та вдарив ним у стегно 24-річного військовослужбовця ТЦК та СП. Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

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Затримання та підозра

Повідомляється, що нападника затримали на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду території поліцейські вилучили предмет, імовірно, використаний як знаряддя злочину, - ніж.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України.

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Досудове розслідування триває.