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Новини Напад на ТЦК
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Чоловік поранив ножем військового ТЦК у Дніпрі: йому повідомлено про підозру, - Нацполіція

У Дніпрі чоловік ударів ножем військового ТЦК

У Дніпрі під час проведення заходів оповіщення містянин завдав ножового поранення військовослужбовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, подія сталася 6 березня близько 16:50 на вулиці Яхненківській у місті Дніпрі. Під час виконання службових завдань представники ТЦК та СП зупинили двох чоловіків для перевірки військово-облікових документів.

Під час спілкування 58-річний місцевий житель несподівано дістав ніж та вдарив ним у стегно 24-річного військовослужбовця ТЦК та СП. Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

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Затримання та підозра

Повідомляється, що нападника затримали на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду території поліцейські вилучили предмет, імовірно, використаний як знаряддя злочину, - ніж.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України.

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Досудове розслідування триває.

Автор: 

Дніпро (3570) Нацполіція (15760) ТЦК та СП (1206) Дніпропетровська область (5126) Дніпровський район (421)
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Топ коментарі
+35
Кому показувати?Де представник поліції,бодікамери?Закон для кого написаний?
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07.03.2026 19:30 Відповісти
+23
а чому не включена бодікамера ти розумієш ?

Гроші з бюджету виділені. Бодікамери куплені, але не включені. Поряд з одним в формі ще троє тітушок.

Це як зрозуміти ?
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07.03.2026 19:30 Відповісти
+17
Так нещодавно, коли затримували велосипедиста працівники тцк у Дніпрі (відео на цензорі є), то один тисцикашнік (як блойлер, здоровий) кричав що йому пох..уй... То виходить, що їм не так вже і пох...й, коли вже їх діди починають коцати. Доречі, там, я дивлюсь, хлопці ті нівроку, потужні.. тобто для них ловити таких як того, ніж тих хто пересувається на дорогих авто, чи самим йти на фронт краще.. Тепер самі розумієте їхню мотивацію.. це сумно....
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07.03.2026 20:08 Відповісти
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жесть
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07.03.2026 19:58 Відповісти
Так нещодавно, коли затримували велосипедиста працівники тцк у Дніпрі (відео на цензорі є), то один тисцикашнік (як блойлер, здоровий) кричав що йому пох..уй... То виходить, що їм не так вже і пох...й, коли вже їх діди починають коцати. Доречі, там, я дивлюсь, хлопці ті нівроку, потужні.. тобто для них ловити таких як того, ніж тих хто пересувається на дорогих авто, чи самим йти на фронт краще.. Тепер самі розумієте їхню мотивацію.. це сумно....
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07.03.2026 20:08 Відповісти
Чому не було знищено нападаючого ворога України.7
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07.03.2026 20:13 Відповісти
А що про того який прямо в бусі зарізав цкунів?
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07.03.2026 20:23 Відповісти
Зараз в СІЗО, уже обісцяли, ночує біля параші, готується до кар'єри газонюха.
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07.03.2026 20:41 Відповісти
От гад, на два роки наперед вже проплачено, а він впирається, ножиком тицяє. Не можна таким бути.
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07.03.2026 20:29 Відповісти
Під час спілкування 58-річний місцевий житель несподівано дістав ніж та вдарив ним у стегно 24-річного військовослужбовця ТЦК та СП. Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Джерело: https://censor.net/ua/n3604096

😮
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07.03.2026 20:37 Відповісти
Зразу видно що новий міністр вирішив проблему з бусифікацією...а взагалі не віриться що це в Україні таке робиться ,повний жах...
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07.03.2026 21:10 Відповісти
Реєстрація 24.02.26.А шо тобі до України,кацапе?
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07.03.2026 21:52 Відповісти
Може ти придурок не розумієш що таке казус белі?Шкода що тебе ножиком ніхто не поштрикав на вулиці.
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07.03.2026 21:56 Відповісти
Придурок твоїх батьків син .
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08.03.2026 13:33 Відповісти
Вот довбень, міг пійти у 58 років героєм померти за Батьківщину та родичи отримали б 15 мільонів, а так задаром згниє у буцегарні.
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07.03.2026 23:49 Відповісти
як тема про ТЦК вся лярвота цапська злітається серти.
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07.03.2026 23:59 Відповісти
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