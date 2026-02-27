Чоловік розпилив перцевий балончик на військового ТЦК і поліціянтів у Львові: йому оголосили про підозру
У Львові громадянин використав проти військовослужбовця ТЦК та двох представників поліції перцевий балончик, коли ті перевіряли військово-облікові документи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП.
Що відомо про конфлікт?
Так, 26 лютого, близько 8:15, військовослужбовці групи оповіщення з представниками поліції зупинилися біля двох громадян для перевірки військово-облікових документів.
Після цього один із громадян дістав перцевий балончик та використав його проти військовослужбовця та двох представників поліції. Усі троє з пошкодженнями дихальних шляхів та сльозових оболонок очей доставлені до медичного закладу.
Підозра порушнику
- У терцентрі зазначили, що громадяни виявилися порушниками військового обліку, одного з них доставили до приміщення РТЦК та СП, він пройшов військово-лікарську комісію та визнаний придатним до військової служби.
"Але хочемо зосередити увагу на іншому – у відповідь на спокійне та толерантне звернення військовослужбовця нападник відразу розпилив газ. Вочевидь, свою сміливість і силу можна було б застосувати на користь державі! Однак кожен сам обирає шлях", - зазначили військові.
- Нападнику оголосили підозру за ч. 2 ст. 345 ККУ і ч. 2 ст. 350 ККУ, що загрожує обмеженням волі на термін від 3 до 5 років.
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Офіс простих рішень.
(сарказм).
Все як учив товариш майор 🤣
Ви справді вважаєте, що це відео зняте випадково, "в ході оповіщення"?
Дуже дешево й примітивно.
Тут явно все по сценарію, але погано відрепетировано
Всім видно, які вони "більшість після фронту" - ані дня не служили, не інваліди, купили посади і тепер викрадають людей. тцк більш здорові, ніж самі бусифіковані.
Чим він їх таким обробив? Фосгеном?
Для довідки - капсаїцин (та срань, через яку перець такий пекучій) не призводить до пошкоджень чи хімічних опіків.