Чоловік розпилив перцевий балончик на військового ТЦК і поліціянтів у Львові: йому оголосили про підозру

У Львові громадянин використав проти військовослужбовця ТЦК та двох представників поліції перцевий балончик, коли ті перевіряли військово-облікові документи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП.

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Що відомо про конфлікт?

Так, 26 лютого, близько 8:15, військовослужбовці групи оповіщення з представниками поліції зупинилися біля двох громадян для перевірки військово-облікових документів.

Після цього один із громадян дістав перцевий балончик та використав його проти військовослужбовця та двох представників поліції. Усі троє з пошкодженнями дихальних шляхів та сльозових оболонок очей доставлені до медичного закладу.

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Підозра порушнику

У терцентрі зазначили, що громадяни виявилися порушниками військового обліку, одного з них доставили до приміщення РТЦК та СП, він пройшов військово-лікарську комісію та визнаний придатним до військової служби.

"Але хочемо зосередити увагу на іншому – у відповідь на спокійне та толерантне звернення військовослужбовця нападник відразу розпилив газ. Вочевидь, свою сміливість і силу можна було б застосувати на користь державі! Однак кожен сам обирає шлях", - зазначили військові.

Нападнику оголосили підозру за ч. 2 ст. 345 ККУ і ч. 2 ст. 350 ККУ, що загрожує обмеженням волі на термін від 3 до 5 років.

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