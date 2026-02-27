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Новини Напад на ТЦК Напад на поліціянтів
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Чоловік розпилив перцевий балончик на військового ТЦК і поліціянтів у Львові: йому оголосили про підозру

У Львові громадянин використав проти військовослужбовця ТЦК та двох представників поліції перцевий балончик, коли ті перевіряли військово-облікові документи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП.

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Що відомо про конфлікт?

Так, 26 лютого, близько 8:15, військовослужбовці групи оповіщення з представниками поліції зупинилися біля двох громадян для перевірки військово-облікових документів.

Після цього один із громадян дістав перцевий балончик та використав його проти військовослужбовця та двох представників поліції. Усі троє з пошкодженнями дихальних шляхів та сльозових оболонок очей доставлені до медичного закладу.

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Підозра порушнику

  • У терцентрі зазначили, що громадяни виявилися порушниками військового обліку, одного з них доставили до приміщення РТЦК та СП, він пройшов військово-лікарську комісію та визнаний придатним до військової служби.

"Але хочемо зосередити увагу на іншому – у відповідь на спокійне та толерантне звернення військовослужбовця нападник відразу розпилив газ. Вочевидь, свою сміливість і силу можна було б застосувати на користь державі! Однак кожен сам обирає шлях", - зазначили військові.

  • Нападнику оголосили підозру за ч. 2 ст. 345 ККУ і ч. 2 ст. 350 ККУ, що загрожує обмеженням волі на термін від 3 до 5 років.

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У Львові чоловік розпилив перцевий балончик на військового ТЦК і поліціянтів

Автор: 

конфлікт (490) Львів (3286) сльозогінний газ (21) ТЦК та СП (1188) Львівська область (2796) Львівський район (275)
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Топ коментарі
+19
Тут швиденько знайшлось відео з бодікамер, а коли тецекашники порушують закон - то постійно якісь причини заважають публікувати записи.
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27.02.2026 16:18 Відповісти
+11
AbOriginal_UA От беспосередьньо з окопу пишешь, у перерві між обстрілами, під оком ворожого дрона.
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27.02.2026 16:32 Відповісти
+10
Може то був дезодорант? Що хоч бодікамери зняли?
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27.02.2026 16:15 Відповісти
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Може то був дезодорант? Що хоч бодікамери зняли?
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27.02.2026 16:15 Відповісти
Які бодікамери? Ти про шо?
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27.02.2026 16:18 Відповісти
Записи з бодікамер це фейки і ші
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27.02.2026 16:24 Відповісти
Та, да, не фейки тільки віконечко каси на фермі ведмедчука
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27.02.2026 18:03 Відповісти
Тут швиденько знайшлось відео з бодікамер, а коли тецекашники порушують закон - то постійно якісь причини заважають публікувати записи.
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27.02.2026 16:18 Відповісти
Та й схоже це на дешеву постанову. Не вірю.
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27.02.2026 16:31 Відповісти
На львівських новинних сайтах відео з комунальних камер...чи поліцейських чи які там вони ще...Просвічується кожен метр в місті...так що нєх...й шастать...
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27.02.2026 17:52 Відповісти
А як це ти можеш знати, сидячи на печі у " солнєной Костромє"?
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27.02.2026 18:05 Відповісти
Просто в них часу багацько - вони ж не на фронті. Хто на фронті, той на цензорі не сидить. Правда?
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27.02.2026 16:24 Відповісти
AbOriginal_UA От беспосередьньо з окопу пишешь, у перерві між обстрілами, під оком ворожого дрона.
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27.02.2026 16:32 Відповісти
Ні ну по суті от як нам старанно кажуть в масштабах цілої країни? "Вибору однаково немає, шо так шо так вб'ють". От цей може теж так само подумав - шо так шо так скрутять, а так є шанс втекти. От і спробував. Тому його дії цілком відповідають офіційній логіці, просто не в масштабах країни, а в масштабі однієї людини.
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27.02.2026 16:23 Відповісти
Геть руки від ухилянтів!!! Ну розпалив,вдарив ножем, вистрелив!! Ми у демократичній країні чи ні?? Якщо усі підуть захищати Батьківщину то хто ж буде наводити ракети кацапів на цілі?? Отож!
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27.02.2026 16:26 Відповісти
Правильно, мобілізувати його! Нехай закидає бліндаж з командиром гранатами та здасться в полон.
Офіс простих рішень.
(сарказм).
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27.02.2026 17:14 Відповісти
Та нахєр він треба. На зону. Жувати соплі з туберкульозом. Паличками коха теж щось їсти треба. Ха ха ха.
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27.02.2026 17:34 Відповісти
І ще хтось дивується чому українці-колаборанти ходили по хатах і відбирали їжу у 1932-33 роках?
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27.02.2026 17:47 Відповісти
Так само замість балончиків в них були штики. І їжу забирали ще з 20. А чому? А тому що в тих, в кого забирали ще п'ять років до цього не було бажання воювати за свій ще не забраний хліб. Ха ха ха.
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27.02.2026 18:32 Відповісти
Фейк и ИПСО. Он просто хотел им предложить одеколон.
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27.02.2026 16:27 Відповісти
Тобто гопник вже мав напогові засоби. Саме так і готуються до нападів грабіжники скажімо. І інша погань. Згідно законодавства йому нічого не загрожує. Так з легкістю може покалічити чи дитину чи пенсіонера. Ха ха ха.
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27.02.2026 16:30 Відповісти
Саме так ухилянти й ходять, колоною по одному та дотримуючись дистанції.
Все як учив товариш майор 🤣
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27.02.2026 16:33 Відповісти
І ще в них в усіх на грудях наколки з профілем Сталіна.
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27.02.2026 16:39 Відповісти
А як ходять ухилянти?Як правильно?Городами,вночі,в жіночих лахах?
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27.02.2026 16:46 Відповісти
Ваш власний досвід? Співчуваю
Ви справді вважаєте, що це відео зняте випадково, "в ході оповіщення"?
Дуже дешево й примітивно.
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27.02.2026 16:58 Відповісти
Пишеш що ухилянти так не ходять.Тому вирішив взять консультацію у фахівця. У мене досвід інший.Відмінний від ухилянтського на 180 градусів.
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27.02.2026 17:07 Відповісти
Дуже дешева постанова і погана гра акторів.
Тут явно все по сценарію, але погано відрепетировано
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27.02.2026 16:49 Відповісти
Балончик в дупу запхати і розпилити.
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27.02.2026 16:51 Відповісти
Сподобалося запихати собі туди? Хочете повторити?
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27.02.2026 17:11 Відповісти
... загрожує бронювання на термін від 3 до 5 років. Щастить же людям! Вийде на волю! А не у фаршроту.
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27.02.2026 17:10 Відповісти
Так це і добре, що з зони вийде продірявленим чмошником. А на свободу вийде з гепатитом і снідом. Ха ха ха.
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27.02.2026 17:22 Відповісти
Зате вийде, а не лежатиме в могилі. Він, на відміну від вас, не задньоприводний, ніякого сніду та гепатиту не буде.
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27.02.2026 17:45 Відповісти
Так його там зроблять і передньоприводним. Там з такими так і роблять. Чи вийде звідти не факт. Підніми статистику. В країні епідемія як сніду, так і туберкульозу і гепатиту. А у цього ще й цинга буде. Тобто стане ще й лисим і без зубів перед скорою смертю. Ха ха ха.
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27.02.2026 18:35 Відповісти
Petro Yakovec - типовий фашист, що радіє катуванням своїх громадян.
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27.02.2026 18:49 Відповісти
що ти ниєш, когут? військовим газ в лице норм, а тут про катування кукурікаєш. помий башку хлоркою з середини, в в тебе розлади психічні
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27.02.2026 19:33 Відповісти
Усі військові на фронті, а у тилу - практично одні ухилянти. Їхню роботу можуть виконувати жінки.
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27.02.2026 22:17 Відповісти
ох ти й двбб. поранені де? в тцк зараз більшість після фронту
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01.03.2026 07:16 Відповісти
Поранені виліковуються.
Всім видно, які вони "більшість після фронту" - ані дня не служили, не інваліди, купили посади і тепер викрадають людей. тцк більш здорові, ніж самі бусифіковані.
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01.03.2026 11:00 Відповісти
Він трошки ха ха , Але на всю макітру😄😄😄
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27.02.2026 21:14 Відповісти
Спеціально для тебе ха ха ха. Іще одне гівно поїде на зону. А там буде прикидуватися толочко і розводити по телефону зелений електорат. На зоні зустрінуть якраз по тій курточці в якій прийняла поліція. От чому ха ха ха.
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27.02.2026 21:45 Відповісти
Тобі за гарну поведінку інтернет в палаті включили? Бо щось давно ти не хахакало тут
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27.02.2026 21:50 Відповісти
Так в про що ще кацапський ухилянт може писати. Правильно. Лише про свої продірявлені проблеми. Так? Кацапчику. Будете їхати на зони. От і весь ваш фінал. Так само як і фінал цього повідомлення. Ха ха ха.
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27.02.2026 22:16 Відповісти
В твоїй палаті всі такі хахакі?
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28.02.2026 08:20 Відповісти
Яких таких своїх громадян? Він паспорт показував? Скільки податків він заплатив? Перш ніж претендувати на права громадянина, які обов'язки він виконує чи виконував? У середньовіччі підвісили би це гівно на гілляці і правильно би зробили. В середньовіччі були фашисти? Ха ха ха.
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27.02.2026 21:42 Відповісти
Ще рік в діспансері і спалять разом із шмотками в печі. Щоб зараза не розповсюджувалася. Ха ха ха.
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27.02.2026 17:24 Відповісти
"Усі троє з пошкодженнями дихальних шляхів та сльозових оболонок очей"
Чим він їх таким обробив? Фосгеном?
Для довідки - капсаїцин (та срань, через яку перець такий пекучій) не призводить до пошкоджень чи хімічних опіків.
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27.02.2026 18:33 Відповісти
А може то дезодорант був? І взагалі треба було писати «нібито» розпилив
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27.02.2026 18:45 Відповісти
Скуялеб так підозра??? Мав право100%!
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27.02.2026 20:21 Відповісти
Право заробляється силою. З якого хєра і клоуна є право? Ха ха ха.
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27.02.2026 21:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WDQ9LDew25g
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27.02.2026 20:51 Відповісти
ТЦКуни, як і мєнтовське бидло - злочинці, які ухиляються від мобілізації.
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27.02.2026 21:31 Відповісти
Тцкуни і менти вважають навпаки. І що ти особисто з цим поробиш? Приснеш балончиком? Ок. Через п'ять хвилин будеш на зоні. Тьолочкой в блакитній курточці. Прокладки не забудь. Ха ха ха.
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27.02.2026 21:50 Відповісти
Вони будуть відповідати за свої злочини перед МКС згідно Римським статутом (що ухвалила Україна) з депортацією до Гааги. Чи ви думаєте в ЄС пустять цих садистів-ман'яків?
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27.02.2026 22:20 Відповісти
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27.02.2026 22:18 Відповісти
 
 