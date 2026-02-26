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Новини Стрілянина в Одесі
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Конфлікт зі стріляниною стався між двома військовими ТЦК в Одесі: постраждалих немає

Одеський ТЦК та СП

Сьогодні, 26 лютого, в Одесі стався побутовий конфлікт між двома військовослужбовцями групи оповіщення ТЦК та СП, що завершився стріляниною.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Чорноморського козацтва в Пересипському районі міста.

Суперечка мала "виключно внутрішній характер", і в результаті один із військових зробив постріл у повітря зі стартового пістолета Erma холостим патроном, порушивши дисциплінарний статут. Табельна зброя не використовувалася, постраждалих немає, запевнили в ТЦК.

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Яке покарання

  • Водночас у мережі писали, ніби ТЦК стріляли по людях, які втікали від них. Там кажуть, що ця інформація є "недостовірною, маніпулятивною та спрямованою на дискредитацію мобілізаційних заходів".

"Використання викривленого контексту побутового конфлікту для створення суспільної напруги навколо діяльності ТЦК та СП є неприпустимим. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП займає безкомпромісну позицію щодо дотримання військової дисципліни. Поведінка обох військовослужбовців визнана такою, що дискредитує високе звання військовослужбовця Збройних Сил України", - додали там.

Інцидент уже перевірили, а винних притягнули до "суворої дисциплінарної відповідальності".

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В Одесі стався побутовий конфлікт із стріляниною між військовими ТЦК

Автор: 

конфлікт (490) Одеса (5847) Одеська область (4092) стрілянина (1926) ТЦК та СП (1188) Одеський район (642)
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Топ коментарі
+35
Не поділили ухилянта. Добре хоч з криками: "так нє доставайся же ти нікаму" не пристрелили бєдолагу
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26.02.2026 16:49 Відповісти
+31
Почалася боротьба за "ухилянтів" на поділених територіях
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26.02.2026 16:47 Відповісти
+22
Не зрозумів. Вони вже один одного в буси пакують?
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26.02.2026 16:46 Відповісти
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В корито насипано!
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26.02.2026 16:46 Відповісти
Не зрозумів. Вони вже один одного в буси пакують?
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26.02.2026 16:46 Відповісти
"стався побутовий конфлікт між двома військовослужбовцями групи оповіщення"
відкупний не поділили
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26.02.2026 16:48 Відповісти
Один наполягав на "комплектуванні", а інший на "соціальній підтримці". Концептуально різні речі, от і не домовились.
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26.02.2026 17:33 Відповісти
- Ти ухилянт.
- Ні, ти ухилянт.
- Сам ухилянт.
- Піф- паф.
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26.02.2026 18:06 Відповісти
Почалася боротьба за "ухилянтів" на поділених територіях
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26.02.2026 16:47 Відповісти
Норм - група оповіщення збодрилась
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26.02.2026 16:47 Відповісти
Вже давно не секрет що в Одесі під вивіскою ТЦК по вулицях роз'їзджають бувші участники ОПГ. Чи діючі. Хрен там вже зрозумієш. А хіба тільки в Одесі?
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26.02.2026 17:02 Відповісти
Не поділили ухилянта. Добре хоч з криками: "так нє доставайся же ти нікаму" не пристрелили бєдолагу
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26.02.2026 16:49 Відповісти
Дуэль за даму сердца?
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26.02.2026 16:50 Відповісти
За швабру бурята
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26.02.2026 18:24 Відповісти
На відео все добре видно хто в кого в якому напрямку стріляв!
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26.02.2026 16:51 Відповісти
Побились на пійманому призовного віку.
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26.02.2026 16:52 Відповісти
Сувора дисциплінарна відповідальність - це як?
Тобто ст.296 КК України?
Так це тоді як мінімум до 7 років!
Хочеться запитати в коментаорів від ТЦК, або не коментуйте, або готуйтесь відповідати за ст.ККУ 296!
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26.02.2026 16:53 Відповісти
Хочеться запитати,де відео з бодикамер?
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26.02.2026 16:59 Відповісти
Битовуха,можно без камер
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26.02.2026 17:08 Відповісти
Дуель пушкін - дантес? Цікаво
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26.02.2026 17:05 Відповісти
Брошєнная пєрчатка, Честь Офіцера. Вот єто всьо...
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26.02.2026 17:21 Відповісти
Або Лєрмонтов - Мартинов.
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26.02.2026 20:12 Відповісти
Павуки починають самі себе жерти
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26.02.2026 17:17 Відповісти
Да, никакой политики, просто не поделили баблишко...
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26.02.2026 17:24 Відповісти
весна, період гону. палка на палку лізе, а тцк-ун на тцк-уна ))
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26.02.2026 17:26 Відповісти
Ветерани-герої ділили гроші.
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26.02.2026 17:35 Відповісти
Є відео. Там зовсім інше. Тепер в нас побутові конфлікти під час бусифікації.
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26.02.2026 18:03 Відповісти
Ну тобто. Будь-який тцкун - озброєний, контузії не мають, але ведуть себе як повні психи.
Стріляли дійсно по людях, Одеське ТЦК ще та фашистська клоака - все що пишуть, можна сміливо читати навпаки.
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26.02.2026 18:06 Відповісти
і в результаті один із військових зробив постріл у повітря зі стартового пістолета Erma холостим патроном.....як в калюжу перднув.
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26.02.2026 18:25 Відповісти
Интересный поворот событий! Отродясь такого не бывало, и опять то же самое
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26.02.2026 18:26 Відповісти
Бабло не поділили?
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26.02.2026 18:47 Відповісти
Ворон ворону???
Дивно...
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26.02.2026 18:52 Відповісти
Ділили гроші і не зійшлись...
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26.02.2026 19:26 Відповісти
сеё действие оповито мраком, можливо не получилось їм їпатись раком
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26.02.2026 20:11 Відповісти
Цкунів стало так багато що деруться між собою, може вже почати з них жирок зрізати?
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26.02.2026 20:16 Відповісти
 
 