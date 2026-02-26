Конфлікт зі стріляниною стався між двома військовими ТЦК в Одесі: постраждалих немає

Сьогодні, 26 лютого, в Одесі стався побутовий конфлікт між двома військовослужбовцями групи оповіщення ТЦК та СП, що завершився стріляниною.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Чорноморського козацтва в Пересипському районі міста.

Суперечка мала "виключно внутрішній характер", і в результаті один із військових зробив постріл у повітря зі стартового пістолета Erma холостим патроном, порушивши дисциплінарний статут. Табельна зброя не використовувалася, постраждалих немає, запевнили в ТЦК.

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Яке покарання

Водночас у мережі писали, ніби ТЦК стріляли по людях, які втікали від них. Там кажуть, що ця інформація є "недостовірною, маніпулятивною та спрямованою на дискредитацію мобілізаційних заходів".

"Використання викривленого контексту побутового конфлікту для створення суспільної напруги навколо діяльності ТЦК та СП є неприпустимим. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП займає безкомпромісну позицію щодо дотримання військової дисципліни. Поведінка обох військовослужбовців визнана такою, що дискредитує високе звання військовослужбовця Збройних Сил України", - додали там.

Інцидент уже перевірили, а винних притягнули до "суворої дисциплінарної відповідальності".

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