Конфликт со стрельбой произошел между двумя военными ТЦК в Одессе: пострадавших нет

Сегодня, 26 февраля, в Одессе произошел бытовой конфликт между двумя военнослужащими группы оповещения ТЦК и СП, который завершился стрельбой.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Отмечается, что инцидент произошел на улице Черноморского казачества в Пересыпском районе города.

Спор имел "исключительно внутренний характер", и в результате один из военных произвел выстрел в воздух из стартового пистолета Erma холостым патроном, нарушив дисциплинарный устав. Табельное оружие не использовалось, пострадавших нет, заверили в ТЦК.

Какое наказание

В то же время в сети писали, что ТЦК стреляли по людям, которые убегали от них. Там говорят, что эта информация является "недостоверной, манипулятивной и направленной на дискредитацию мобилизационных мероприятий".

"Использование искаженного контекста бытового конфликта для создания общественного напряжения вокруг деятельности ТЦК и СП недопустимо. Руководство Одесского областного ТЦК и СП занимает бескомпромиссную позицию в отношении соблюдения военной дисциплины. Поведение обоих военнослужащих признано дискредитирующим высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины", - добавили там.

Инцидент уже проверили, а виновных привлекли к "строгой дисциплинарной ответственности".

