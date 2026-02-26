РУС
Новости Стрельба в Одессе
3 348 31

Конфликт со стрельбой произошел между двумя военными ТЦК в Одессе: пострадавших нет

Одесский ТЦК и СП

Сегодня, 26 февраля, в Одессе произошел бытовой конфликт между двумя военнослужащими группы оповещения ТЦК и СП, который завершился стрельбой.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Отмечается, что инцидент произошел на улице Черноморского казачества в Пересыпском районе города.

Спор имел "исключительно внутренний характер", и в результате один из военных произвел выстрел в воздух из стартового пистолета Erma холостым патроном, нарушив дисциплинарный устав. Табельное оружие не использовалось, пострадавших нет, заверили в ТЦК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция расследует избиение мужчины в Харьковском ТЦК

Какое наказание

  • В то же время в сети писали, что ТЦК стреляли по людям, которые убегали от них. Там говорят, что эта информация является "недостоверной, манипулятивной и направленной на дискредитацию мобилизационных мероприятий".

"Использование искаженного контекста бытового конфликта для создания общественного напряжения вокруг деятельности ТЦК и СП недопустимо. Руководство Одесского областного ТЦК и СП занимает бескомпромиссную позицию в отношении соблюдения военной дисциплины. Поведение обоих военнослужащих признано дискредитирующим высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины", - добавили там.

Инцидент уже проверили, а виновных привлекли к "строгой дисциплинарной ответственности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий ТЦК применил травматическое оружие во время проверки документов в Черновцах: в терцентре рассказали детали инцидента

В Одессе произошел бытовой конфликт со стрельбой между военными ТЦК

Автор: 

конфликт (66) Одесса (1043) Одесская область (1220) стрельба (212) ТЦК (747) Одесский район (463)
Топ комментарии
+29
Не поділили ухилянта. Добре хоч з криками: "так нє доставайся же ти нікаму" не пристрелили бєдолагу
26.02.2026 16:49 Ответить
+25
Почалася боротьба за "ухилянтів" на поділених територіях
26.02.2026 16:47 Ответить
+18
Не зрозумів. Вони вже один одного в буси пакують?
26.02.2026 16:46 Ответить
В корито насипано!
26.02.2026 16:46 Ответить
Не зрозумів. Вони вже один одного в буси пакують?
26.02.2026 16:46 Ответить
"стався побутовий конфлікт між двома військовослужбовцями групи оповіщення"
відкупний не поділили
26.02.2026 16:48 Ответить
Один наполягав на "комплектуванні", а інший на "соціальній підтримці". Концептуально різні речі, от і не домовились.
26.02.2026 17:33 Ответить
- Ти ухилянт.
- Ні, ти ухилянт.
- Сам ухилянт.
- Піф- паф.
26.02.2026 18:06 Ответить
Почалася боротьба за "ухилянтів" на поділених територіях
26.02.2026 16:47 Ответить
Норм - група оповіщення збодрилась
26.02.2026 16:47 Ответить
Вже давно не секрет що в Одесі під вивіскою ТЦК по вулицях роз'їзджають бувші участники ОПГ. Чи діючі. Хрен там вже зрозумієш. А хіба тільки в Одесі?
26.02.2026 17:02 Ответить
Не поділили ухилянта. Добре хоч з криками: "так нє доставайся же ти нікаму" не пристрелили бєдолагу
26.02.2026 16:49 Ответить
Дуэль за даму сердца?
26.02.2026 16:50 Ответить
За швабру бурята
26.02.2026 18:24 Ответить
На відео все добре видно хто в кого в якому напрямку стріляв!
26.02.2026 16:51 Ответить
Побились на пійманому призовного віку.
26.02.2026 16:52 Ответить
Сувора дисциплінарна відповідальність - це як?
Тобто ст.296 КК України?
Так це тоді як мінімум до 7 років!
Хочеться запитати в коментаорів від ТЦК, або не коментуйте, або готуйтесь відповідати за ст.ККУ 296!
26.02.2026 16:53 Ответить
Хочеться запитати,де відео з бодикамер?
26.02.2026 16:59 Ответить
Битовуха,можно без камер
26.02.2026 17:08 Ответить
Дуель пушкін - дантес? Цікаво
26.02.2026 17:05 Ответить
Брошєнная пєрчатка, Честь Офіцера. Вот єто всьо...
26.02.2026 17:21 Ответить
Павуки починають самі себе жерти
26.02.2026 17:17 Ответить
Да, никакой политики, просто не поделили баблишко...
26.02.2026 17:24 Ответить
весна, період гону. палка на палку лізе, а тцк-ун на тцк-уна ))
26.02.2026 17:26 Ответить
Ветерани-герої ділили гроші.
26.02.2026 17:35 Ответить
Є відео. Там зовсім інше. Тепер в нас побутові конфлікти під час бусифікації.
26.02.2026 18:03 Ответить
Ну тобто. Будь-який тцкун - озброєний, контузії не мають, але ведуть себе як повні психи.
Стріляли дійсно по людях, Одеське ТЦК ще та фашистська клоака - все що пишуть, можна сміливо читати навпаки.
26.02.2026 18:06 Ответить
і в результаті один із військових зробив постріл у повітря зі стартового пістолета Erma холостим патроном.....як в калюжу перднув.
26.02.2026 18:25 Ответить
Интересный поворот событий! Отродясь такого не бывало, и опять то же самое
26.02.2026 18:26 Ответить
Бабло не поділили?
26.02.2026 18:47 Ответить
Ворон ворону???
Дивно...
26.02.2026 18:52 Ответить
Ділили гроші і не зійшлись...
26.02.2026 19:26 Ответить
 
 