Конфликт со стрельбой произошел между двумя военными ТЦК в Одессе: пострадавших нет
Сегодня, 26 февраля, в Одессе произошел бытовой конфликт между двумя военнослужащими группы оповещения ТЦК и СП, который завершился стрельбой.
Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Отмечается, что инцидент произошел на улице Черноморского казачества в Пересыпском районе города.
Спор имел "исключительно внутренний характер", и в результате один из военных произвел выстрел в воздух из стартового пистолета Erma холостым патроном, нарушив дисциплинарный устав. Табельное оружие не использовалось, пострадавших нет, заверили в ТЦК.
Какое наказание
- В то же время в сети писали, что ТЦК стреляли по людям, которые убегали от них. Там говорят, что эта информация является "недостоверной, манипулятивной и направленной на дискредитацию мобилизационных мероприятий".
"Использование искаженного контекста бытового конфликта для создания общественного напряжения вокруг деятельности ТЦК и СП недопустимо. Руководство Одесского областного ТЦК и СП занимает бескомпромиссную позицию в отношении соблюдения военной дисциплины. Поведение обоих военнослужащих признано дискредитирующим высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины", - добавили там.
Инцидент уже проверили, а виновных привлекли к "строгой дисциплинарной ответственности".
відкупний не поділили
- Ні, ти ухилянт.
- Сам ухилянт.
- Піф- паф.
Тобто ст.296 КК України?
Так це тоді як мінімум до 7 років!
Хочеться запитати в коментаорів від ТЦК, або не коментуйте, або готуйтесь відповідати за ст.ККУ 296!
Стріляли дійсно по людях, Одеське ТЦК ще та фашистська клоака - все що пишуть, можна сміливо читати навпаки.
Дивно...