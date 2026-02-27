РУС
2 007 46

Мужчина распылил перцовый баллончик на военного ТЦК и полицейских во Львове: ему объявили подозрение

Во Львове гражданин применил против военнослужащего ТЦК и двух представителей полиции перцовый баллончик, когда те проверяли военно-учетные документы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП.

Что известно о конфликте?

Так, 26 февраля, около 8:15, военнослужащие группы оповещения с представителями полиции остановились возле двух граждан для проверки военно-учетных документов.

После этого один из граждан достал перцовый баллончик и использовал его против военнослужащего и двух представителей полиции. Все трое с повреждениями дыхательных путей и слезных оболочек глаз доставлены в медицинское учреждение.

Подозрение нарушителю

  • В терцентре отметили, что граждане оказались нарушителями воинского учета, одного из них доставили в помещение РТЦК и СП, он прошел военно-врачебную комиссию и признан годным к военной службе.

"Но хотим сосредоточить внимание на другом – в ответ на спокойное и толерантное обращение военнослужащего нападавший сразу распылил газ. Очевидно, свою смелость и силу можно было бы применить на благо государству! Однако каждый сам выбирает путь", - отметили военные.

  • Нападающему объявили подозрение по ч. 2 ст. 345 УК и ч. 2 ст. 350 УК, что грозит ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Топ комментарии
+13
Тут швиденько знайшлось відео з бодікамер, а коли тецекашники порушують закон - то постійно якісь причини заважають публікувати записи.
27.02.2026 16:18 Ответить
+11
AbOriginal_UA От беспосередьньо з окопу пишешь, у перерві між обстрілами, під оком ворожого дрона.
27.02.2026 16:32 Ответить
+10
угу.. а коли ТЦК ногами забивають - то це просто профілактична розмова ?
27.02.2026 16:18 Ответить
Може то був дезодорант? Що хоч бодікамери зняли?
27.02.2026 16:15 Ответить
Які бодікамери? Ти про шо?
27.02.2026 16:18 Ответить
Записи з бодікамер це фейки і ші
27.02.2026 16:24 Ответить
Та, да, не фейки тільки віконечко каси на фермі ведмедчука
27.02.2026 18:03 Ответить
Тут швиденько знайшлось відео з бодікамер, а коли тецекашники порушують закон - то постійно якісь причини заважають публікувати записи.
27.02.2026 16:18 Ответить
Та й схоже це на дешеву постанову. Не вірю.
27.02.2026 16:31 Ответить
На львівських новинних сайтах відео з комунальних камер...чи поліцейських чи які там вони ще...Просвічується кожен метр в місті...так що нєх...й шастать...
27.02.2026 17:52 Ответить
А як це ти можеш знати, сидячи на печі у " солнєной Костромє"?
27.02.2026 18:05 Ответить
Просто в них часу багацько - вони ж не на фронті. Хто на фронті, той на цензорі не сидить. Правда?
27.02.2026 16:24 Ответить
AbOriginal_UA От беспосередьньо з окопу пишешь, у перерві між обстрілами, під оком ворожого дрона.
27.02.2026 16:32 Ответить
Ні ну по суті от як нам старанно кажуть в масштабах цілої країни? "Вибору однаково немає, шо так шо так вб'ють". От цей може теж так само подумав - шо так шо так скрутять, а так є шанс втекти. От і спробував. Тому його дії цілком відповідають офіційній логіці, просто не в масштабах країни, а в масштабі однієї людини.
27.02.2026 16:23 Ответить
Геть руки від ухилянтів!!! Ну розпалив,вдарив ножем, вистрелив!! Ми у демократичній країні чи ні?? Якщо усі підуть захищати Батьківщину то хто ж буде наводити ракети кацапів на цілі?? Отож!
27.02.2026 16:26 Ответить
Правильно, мобілізувати його! Нехай закидає бліндаж з командиром гранатами та здасться в полон.
Офіс простих рішень.
(сарказм).
27.02.2026 17:14 Ответить
Та нахєр він треба. На зону. Жувати соплі з туберкульозом. Паличками коха теж щось їсти треба. Ха ха ха.
27.02.2026 17:34 Ответить
І ще хтось дивується чому українці-колаборанти ходили по хатах і відбирали їжу у 1932-33 роках?
27.02.2026 17:47 Ответить
Так само замість балончиків в них були штики. І їжу забирали ще з 20. А чому? А тому що в тих, в кого забирали ще п'ять років до цього не було бажання воювати за свій ще не забраний хліб. Ха ха ха.
27.02.2026 18:32 Ответить
Фейк и ИПСО. Он просто хотел им предложить одеколон.
27.02.2026 16:27 Ответить
Тобто гопник вже мав напогові засоби. Саме так і готуються до нападів грабіжники скажімо. І інша погань. Згідно законодавства йому нічого не загрожує. Так з легкістю може покалічити чи дитину чи пенсіонера. Ха ха ха.
27.02.2026 16:30 Ответить
Саме так ухилянти й ходять, колоною по одному та дотримуючись дистанції.
Все як учив товариш майор 🤣
27.02.2026 16:33 Ответить
І ще в них в усіх на грудях наколки з профілем Сталіна.
27.02.2026 16:39 Ответить
А як ходять ухилянти?Як правильно?Городами,вночі,в жіночих лахах?
27.02.2026 16:46 Ответить
Ваш власний досвід? Співчуваю
Ви справді вважаєте, що це відео зняте випадково, "в ході оповіщення"?
Дуже дешево й примітивно.
27.02.2026 16:58 Ответить
Пишеш що ухилянти так не ходять.Тому вирішив взять консультацію у фахівця. У мене досвід інший.Відмінний від ухилянтського на 180 градусів.
27.02.2026 17:07 Ответить
Дуже дешева постанова і погана гра акторів.
Тут явно все по сценарію, але погано відрепетировано
27.02.2026 16:49 Ответить
Балончик в дупу запхати і розпилити.
27.02.2026 16:51 Ответить
Сподобалося запихати собі туди? Хочете повторити?
27.02.2026 17:11 Ответить
... загрожує бронювання на термін від 3 до 5 років. Щастить же людям! Вийде на волю! А не у фаршроту.
27.02.2026 17:10 Ответить
Так це і добре, що з зони вийде продірявленим чмошником. А на свободу вийде з гепатитом і снідом. Ха ха ха.
27.02.2026 17:22 Ответить
Зате вийде, а не лежатиме в могилі. Він, на відміну від вас, не задньоприводний, ніякого сніду та гепатиту не буде.
27.02.2026 17:45 Ответить
Так його там зроблять і передньоприводним. Там з такими так і роблять. Чи вийде звідти не факт. Підніми статистику. В країні епідемія як сніду, так і туберкульозу і гепатиту. А у цього ще й цинга буде. Тобто стане ще й лисим і без зубів перед скорою смертю. Ха ха ха.
27.02.2026 18:35 Ответить
Petro Yakovec - типовий фашист, що радіє катуванням своїх громадян.
27.02.2026 18:49 Ответить
що ти ниєш, когут? військовим газ в лице норм, а тут про катування кукурікаєш. помий башку хлоркою з середини, в в тебе розлади психічні
27.02.2026 19:33 Ответить
Ще рік в діспансері і спалять разом із шмотками в печі. Щоб зараза не розповсюджувалася. Ха ха ха.
27.02.2026 17:24 Ответить
"Усі троє з пошкодженнями дихальних шляхів та сльозових оболонок очей"
Чим він їх таким обробив? Фосгеном?
Для довідки - капсаїцин (та срань, через яку перець такий пекучій) не призводить до пошкоджень чи хімічних опіків.
27.02.2026 18:33 Ответить
А може то дезодорант був? І взагалі треба було писати «нібито» розпилив
27.02.2026 18:45 Ответить
 
 