Мужчина распылил перцовый баллончик на военного ТЦК и полицейских во Львове: ему объявили подозрение
Во Львове гражданин применил против военнослужащего ТЦК и двух представителей полиции перцовый баллончик, когда те проверяли военно-учетные документы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП.
Что известно о конфликте?
Так, 26 февраля, около 8:15, военнослужащие группы оповещения с представителями полиции остановились возле двух граждан для проверки военно-учетных документов.
После этого один из граждан достал перцовый баллончик и использовал его против военнослужащего и двух представителей полиции. Все трое с повреждениями дыхательных путей и слезных оболочек глаз доставлены в медицинское учреждение.
Подозрение нарушителю
- В терцентре отметили, что граждане оказались нарушителями воинского учета, одного из них доставили в помещение РТЦК и СП, он прошел военно-врачебную комиссию и признан годным к военной службе.
"Но хотим сосредоточить внимание на другом – в ответ на спокойное и толерантное обращение военнослужащего нападавший сразу распылил газ. Очевидно, свою смелость и силу можно было бы применить на благо государству! Однако каждый сам выбирает путь", - отметили военные.
- Нападающему объявили подозрение по ч. 2 ст. 345 УК и ч. 2 ст. 350 УК, что грозит ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет.
