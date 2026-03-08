Войска РФ обстреляли Донетчину: погиб человек, 10 раненых. Есть многочисленные повреждения. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки, 7 марта 2026 года, войска РФ интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Добропольской громаде поврежден автомобиль.
Краматорский район
В Николаевке поврежден автомобиль, в Райгородке - инфраструктурный объект; в Никоноровке погиб человек. В Славянске повреждены 3 частных дома. В Краматорске ранены 10 человек. В Александровке поврежден дом и 3 склада. В Дружковке повреждены 10 многоэтажек, частный дом, 4 магазина, торговый комплекс и парикмахерская.
Бахмутский район
В Резниковке Сиверской громады поврежден дом.
