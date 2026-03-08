Войска РФ обстреляли Донетчину: погиб человек, 10 раненых. Есть многочисленные повреждения. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 7 марта 2026 года, войска РФ интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Покровский район

В Добропольской громаде поврежден автомобиль.

Краматорский район

В Николаевке поврежден автомобиль, в Райгородке - инфраструктурный объект; в Никоноровке погиб человек. В Славянске повреждены 3 частных дома. В Краматорске ранены 10 человек. В Александровке поврежден дом и 3 склада. В Дружковке повреждены 10 многоэтажек, частный дом, 4 магазина, торговый комплекс и парикмахерская.

Читайте также: Россия сбросила на дамбу возле Константиновки авиабомбу ФАБ-500

Бахмутский район

В Резниковке Сиверской громады поврежден дом.











Читайте также: РФ уничтожила здание Главпочтамта "Укрпочты" в Краматорске. ФОТО