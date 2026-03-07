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РФ уничтожила здание Главпочтамта "Укрпочты" в Краматорске. ФОТО
Сегодня, 7 марта, враг уничтожил здание Краматорского Главпочтамта Укрпочты.
Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
"Как до этого уничтожил Мариупольский Главпочтамт и другие. Мы понимали, что это может произойти, поэтому заранее переехали в другое здание неподалеку. Которое тоже пострадало, но будет в течение дня восстановлено и возобновит обслуживание жителей Краматорска", - информирует он.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг нанес удар КАБом по центру Краматорска: погиб мужчина, 6 раненых, среди них - дети.
Массированная атака 7 марта
- Как сообщалось, враг ночью целился по энергетике и железной дороге: 29 ракет, из них почти половина - баллистика, 480 дронов.
- В частности, россияне нанесли удар баллистическими ракетами по многоэтажке в Харькове: 11 погибших, среди них двое детей.
- Также Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: последствия фиксируются в трех районах.
- После атаки БПЛА на Черкасскую область спасатели вытащили из-под завалов двух детей и четырех взрослых.
- В Одесской области зафиксированы масштабные пожары на объектах инфраструктуры.
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