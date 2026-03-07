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Новости Фото Обстрел Краматорска
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РФ уничтожила здание Главпочтамта "Укрпочты" в Краматорске. ФОТО

Сегодня, 7 марта, враг уничтожил здание Краматорского Главпочтамта Укрпочты.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали

"Как до этого уничтожил Мариупольский Главпочтамт и другие. Мы понимали, что это может произойти, поэтому заранее переехали в другое здание неподалеку. Которое тоже пострадало, но будет в течение дня восстановлено и возобновит обслуживание жителей Краматорска", - информирует он.

Укрпочта в Краматорске

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг нанес удар КАБом по центру Краматорска: погиб мужчина, 6 раненых, среди них - дети.

Массированная атака 7 марта

  • Как сообщалось, враг ночью целился по энергетике и железной дороге: 29 ракет, из них почти половина - баллистика, 480 дронов.
  • В частности, россияне нанесли удар баллистическими ракетами по многоэтажке в Харькове: 11 погибших, среди них двое детей.
  • Также Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: последствия фиксируются в трех районах.
  • После атаки БПЛА на Черкасскую область спасатели вытащили из-под завалов двух детей и четырех взрослых.
  • В Одесской области зафиксированы масштабные пожары на объектах инфраструктуры.

Читайте также: Враг утром нанес удар по Донецкой области: в Краматорске погибли три человека, в Дружковке - два. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (2487) Укрпочта (337) Донецкая область (12444) Краматорский район (1254)
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Топ комментарии
+10
Смілянський збільшить собі заробітну плату за складні умови праці на передовій.
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07.03.2026 15:46 Ответить
+9
Дійсно, навіщо у белгороді? У мацкві треба!
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07.03.2026 15:56 Ответить
+6
тошоце у відповідь немма здатності рознести поштамт у белгороді або якомусь курську ? бажано в робочий час
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07.03.2026 15:49 Ответить
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Смілянський збільшить собі заробітну плату за складні умови праці на передовій.
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07.03.2026 15:46 Ответить
тошоце у відповідь немма здатності рознести поштамт у белгороді або якомусь курську ? бажано в робочий час
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07.03.2026 15:49 Ответить
Навіщо?
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07.03.2026 15:55 Ответить
Дійсно, навіщо у белгороді? У мацкві треба!
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07.03.2026 15:56 Ответить
Навіщо?
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07.03.2026 15:57 Ответить
Ну i що?
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07.03.2026 16:24 Ответить
ВАроньЄж АбіжаєЦЦА, пора вже й вАроньЄж Куяріть
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07.03.2026 17:13 Ответить
Предостаточно военных целей. Вы еще унитазы предложите из белгородов и курсков вывозить. Для того, чтобы бороться кацапами, нет необходимости ими становиться.
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07.03.2026 16:19 Ответить
А клумбы успели посадить и эвакуировать податкивцев и полицаев?
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07.03.2026 17:37 Ответить
приїзжай подивишся сам
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07.03.2026 18:23 Ответить
Пока не могу,у квартала сложный гастрольный график,работаем,ради Родины,на износ.
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07.03.2026 19:40 Ответить
яка головна ідея ..руського міра.. -- собіраніє зємєль . а потім ??? а потім перетворити все в вигрібну яму бо кацапи де жруть там і серуть і кажуть ..можем павтаріть..
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07.03.2026 18:30 Ответить
 
 