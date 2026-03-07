РФ знищила будівлю Головпоштамту "Укрпошти" у Краматорську. ФОТО

Сьогодні, 7 березня ворог знищив будівлю Краматорського Головпоштамту Укрпошти.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Як до цього знищив Маріупольський Головпоштамт та інші. Ми розуміли що це може статись тому завчасно переїхали в іншу будівлю неподалік. Яка теж постраждала, але буде протягом дня відновлена і поновить обслуговування мешканців Краматорська", - інформує він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог ударив КАБом по центру Краматорська: загинув чоловік, 6 поранених, серед них - діти.

Масована атака 7 березня

Як повідомлялося, ворог вночі цілився по енергетиці та залізниці: 29 ракет, із них майже половина – балістика, 480 дронів.

Зокрема, росіяни вдарили балістикою по багатоповерхівці у Харкові: 11 загиблих, серед них двоє дітей.

Також Росія атакувала Київ балістичними ракетами: наслідки фіксуються у трьох районах.

Після атаки БпЛА на Черкащину рятувальники витягли з-під завалів двох дітей та чотирьох дорослих.

На Одещині зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах інфраструктури.

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