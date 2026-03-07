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РФ знищила будівлю Головпоштамту "Укрпошти" у Краматорську. ФОТО
Сьогодні, 7 березня ворог знищив будівлю Краматорського Головпоштамту Укрпошти.
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Як до цього знищив Маріупольський Головпоштамт та інші. Ми розуміли що це може статись тому завчасно переїхали в іншу будівлю неподалік. Яка теж постраждала, але буде протягом дня відновлена і поновить обслуговування мешканців Краматорська", - інформує він.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що ворог ударив КАБом по центру Краматорська: загинув чоловік, 6 поранених, серед них - діти.
Масована атака 7 березня
- Як повідомлялося, ворог вночі цілився по енергетиці та залізниці: 29 ракет, із них майже половина – балістика, 480 дронів.
- Зокрема, росіяни вдарили балістикою по багатоповерхівці у Харкові: 11 загиблих, серед них двоє дітей.
- Також Росія атакувала Київ балістичними ракетами: наслідки фіксуються у трьох районах.
- Після атаки БпЛА на Черкащину рятувальники витягли з-під завалів двох дітей та чотирьох дорослих.
- На Одещині зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах інфраструктури.
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