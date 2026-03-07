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Новини Фото Обстріл Краматорська
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РФ знищила будівлю Головпоштамту "Укрпошти" у Краматорську. ФОТО

Сьогодні, 7 березня ворог знищив будівлю Краматорського Головпоштамту Укрпошти.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Як до цього знищив Маріупольський Головпоштамт та інші. Ми розуміли що це може статись тому завчасно переїхали в іншу будівлю неподалік. Яка теж постраждала, але буде протягом дня відновлена і поновить обслуговування мешканців Краматорська", - інформує він.

укрпошта у Краматорську

Також читайте: Доба на Донеччині: троє загиблих, удари дронів по Слов’янську та Краматорську. ФОТО

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог ударив КАБом по центру Краматорська: загинув чоловік, 6 поранених, серед них - діти.

Масована атака 7 березня

  • Як повідомлялося, ворог вночі цілився по енергетиці та залізниці: 29 ракет, із них майже половина – балістика, 480 дронів.
  • Зокрема, росіяни вдарили балістикою по багатоповерхівці у Харкові: 11 загиблих, серед них двоє дітей.
  • Також Росія атакувала Київ балістичними ракетами: наслідки фіксуються у трьох районах.
  • Після атаки БпЛА на Черкащину рятувальники витягли з-під завалів двох дітей та чотирьох дорослих.
  • На Одещині зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах інфраструктури.

Також читайте: Ворог зранку вдарив по Донеччині: у Краматорську загинуло три людини, у Дружківці - дві. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (932) Укрпошта (1165) Донецька область (11323) Краматорський район (1269)
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Топ коментарі
+10
Смілянський збільшить собі заробітну плату за складні умови праці на передовій.
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07.03.2026 15:46 Відповісти
+9
Дійсно, навіщо у белгороді? У мацкві треба!
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07.03.2026 15:56 Відповісти
+6
тошоце у відповідь немма здатності рознести поштамт у белгороді або якомусь курську ? бажано в робочий час
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07.03.2026 15:49 Відповісти
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Смілянський збільшить собі заробітну плату за складні умови праці на передовій.
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07.03.2026 15:46 Відповісти
тошоце у відповідь немма здатності рознести поштамт у белгороді або якомусь курську ? бажано в робочий час
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07.03.2026 15:49 Відповісти
Навіщо?
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07.03.2026 15:55 Відповісти
Дійсно, навіщо у белгороді? У мацкві треба!
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07.03.2026 15:56 Відповісти
Навіщо?
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07.03.2026 15:57 Відповісти
Ну i що?
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07.03.2026 16:24 Відповісти
ВАроньЄж АбіжаєЦЦА, пора вже й вАроньЄж Куяріть
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07.03.2026 17:13 Відповісти
Предостаточно военных целей. Вы еще унитазы предложите из белгородов и курсков вывозить. Для того, чтобы бороться кацапами, нет необходимости ими становиться.
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07.03.2026 16:19 Відповісти
А клумбы успели посадить и эвакуировать податкивцев и полицаев?
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07.03.2026 17:37 Відповісти
приїзжай подивишся сам
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07.03.2026 18:23 Відповісти
Пока не могу,у квартала сложный гастрольный график,работаем,ради Родины,на износ.
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07.03.2026 19:40 Відповісти
яка головна ідея ..руського міра.. -- собіраніє зємєль . а потім ??? а потім перетворити все в вигрібну яму бо кацапи де жруть там і серуть і кажуть ..можем павтаріть..
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07.03.2026 18:30 Відповісти
 
 