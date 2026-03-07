Россия обстреляла дамбу возле Константиновки авиабомбой ФАБ-500

6 марта российские войска сбросили управляемую авиабомбу ФАБ-500 на дамбу водохранилища возле Константиновки в Донецкой области, что привело к затоплению части территории и угрозе для жилой и критической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ГВА Сергей Горбунов.

По его словам, бомба имела модуль планирования и коррекции и попала в дамбу на территории Новодмитровского старостинского округа, из-за чего часть местности была затоплена.

Горбунов отметил, что под удар попали как критическая, так и жилая инфраструктура общины. Из-за сложной ситуации с безопасностью и близости к линии боевого столкновения провести детальный осмотр и зафиксировать масштабы разрушений пока невозможно.

Удары по Донецкой области

В ночь на субботу, 7 марта 2026 года, войска РФ нанесли удар КАБ-500 по центру Краматорска Донецкой области. Погиб мужчина, 6 человек ранены, среди них - дети.

